Česká pošta: Datové schránky změnily adresu

01.07.2026 7:23 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Od 26. června 2026 jsou Datové schránky dostupné na nové adrese: datovka.gov.cz

Česká pošta: Datové schránky změnily adresu
Foto: Archiv
Popisek: Česká pošta

Pro snadnější a bezpečnější přihlášení na nové adrese

Přechod na novou adresu je vhodnou příležitostí začít využívat Identitu občana (ZDE), která je doporučeným způsobem přihlášení do Datových schránek. Nemusíte si pamatovat uživatelské jméno ani heslo do datové schránky. Přihlášení je chráněno vícefaktorovým ověřením a probíhá prostřednictvím ověřeného poskytovatele identity. Po přihlášení se zobrazí všechny schránky, ke kterým máte přístup, a můžete mezi nimi přepínat bez opětovného přihlášení.

Přesměrování na novou adresu

Adresa mojedatovaschranka.cz zůstává funkční do 27. srpna 2026, následně budou uživatelé automaticky přesměrováni na datovka.gov.cz. Pokud máte přihlašovací údaje uložené v prohlížeči, může být při první návštěvě nové adresy potřeba je zadat znovu. Pokud si heslo nepamatujete, můžete si jej zobrazit podle návodu Uložená hesla v prohlížečích ZDE.

Nová adresa pro upozornění

Anketa

Je Petr Macinka arogantní?

2%
6%
90%
2%
hlasovalo: 6535 lidí

Mění se také adresa, ze které jsou zasílána upozornění Datových schránek.

Nová adresa:
notifikace@datovka.gov.cz

Původní adresa:
notifikace@mojedatovaschranka.cz

Pokud používáte automatické třídění nebo filtry e-mailů, doporučujeme jejich nastavení aktualizovat.

Proč dochází ke změně

Adresa datovka.gov.cz je kratší a přehlednější. Přechod na novou doménu je součástí sjednocování státních digitálních služeb pod doménu gov.cz. Změna adresy nemá vliv na funkčnost ani dostupné služby Datových schránek. Rozhraní pro aplikace (webové služby) bude dostupné na původní i nové doméně souběžně, a to minimálně do 31. 12. 2027.

Potřebujete poradit?
Infolinka Datových schránek: +420 954 200 200
po–pá 8:00 - 18:00

Povinnost přechodu na novou doménu gov.cz vyplývá z Usnesení Vlády České republiky ze dne 16. srpna 2023 č. 578, jehož cílem je zvýšit kybernetickou bezpečnost, sjednotit vizuální styl a zlepšit orientaci občanů na webových a e-mailových adresách státu a jeho informačních systémů.

Psali jsme:

Česká pošta: Olšanská dostane novou bezbariérovou rampu
Česká pošta: V Třinci vznikne pobočka s moderní obsluhou
Česká pošta: Zámek Sychrov nově na poštovních známkách
Česká pošta: Zámek Konopiště se pyšní poštovní známkou

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://datovka.gov.cz

https://mojedatovaschranka.cz

https://www.ceskaposta.cz

https://www.identita.gov.cz

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Česká pošta , datové schránky , TZ

Oto​ Klempíř byl položen dotaz

Proč by lidé nemohli kdekoliv vyjádřit svůj názor?

A to i třeba na festivalu? Proč jen kritizujete druhé? Napadlo vás se třeba zamyslet nad tím, že byste se mohli chovat a jednat jinak? A co jste čekal, když na nepolitickou akci přijde politik, jestli jste tam chtěl jít, proč jste nešel mezi lidi, ale papalášsky na pódium? Proč?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Elixír mládí vyhotovený z jedlé sody a citronuElixír mládí vyhotovený z jedlé sody a citronu Chia semínka mohou mít i velmi nepříjemné vedlejší účinkyChia semínka mohou mít i velmi nepříjemné vedlejší účinky

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Česká pošta: Datové schránky změnily adresu

7:23 Česká pošta: Datové schránky změnily adresu

Od 26. června 2026 jsou Datové schránky dostupné na nové adrese: datovka.gov.cz