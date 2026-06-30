Česká pošta: Datové schránky změnily adresu

Pro snadnější a bezpečnější přihlášení na nové adrese
Přechod na novou adresu je vhodnou příležitostí začít využívat Identitu občana (ZDE), která je doporučeným způsobem přihlášení do Datových schránek. Nemusíte si pamatovat uživatelské jméno ani heslo do datové schránky. Přihlášení je chráněno vícefaktorovým ověřením a probíhá prostřednictvím ověřeného poskytovatele identity. Po přihlášení se zobrazí všechny schránky, ke kterým máte přístup, a můžete mezi nimi přepínat bez opětovného přihlášení.
Přesměrování na novou adresu
Adresa mojedatovaschranka.cz zůstává funkční do 27. srpna 2026, následně budou uživatelé automaticky přesměrováni na datovka.gov.cz. Pokud máte přihlašovací údaje uložené v prohlížeči, může být při první návštěvě nové adresy potřeba je zadat znovu. Pokud si heslo nepamatujete, můžete si jej zobrazit podle návodu Uložená hesla v prohlížečích ZDE.
Nová adresa pro upozornění
Je Petr Macinka arogantní?
Anketa
Je Petr Macinka arogantní?
Mění se také adresa, ze které jsou zasílána upozornění Datových schránek.
Nová adresa:
notifikace@datovka.gov.cz
Původní adresa:
notifikace@mojedatovaschranka.cz
Pokud používáte automatické třídění nebo filtry e-mailů, doporučujeme jejich nastavení aktualizovat.
Proč dochází ke změně
Adresa datovka.gov.cz je kratší a přehlednější. Přechod na novou doménu je součástí sjednocování státních digitálních služeb pod doménu gov.cz. Změna adresy nemá vliv na funkčnost ani dostupné služby Datových schránek. Rozhraní pro aplikace (webové služby) bude dostupné na původní i nové doméně souběžně, a to minimálně do 31. 12. 2027.
Potřebujete poradit?
Infolinka Datových schránek: +420 954 200 200
po–pá 8:00 - 18:00
Povinnost přechodu na novou doménu gov.cz vyplývá z Usnesení Vlády České republiky ze dne 16. srpna 2023 č. 578, jehož cílem je zvýšit kybernetickou bezpečnost, sjednotit vizuální styl a zlepšit orientaci občanů na webových a e-mailových adresách státu a jeho informačních systémů.
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