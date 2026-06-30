Richterová (Piráti): Rodičovský příspěvek je potřeba zvýšit

Vláda po dlouhodobém tlaku Pirátů přichází se zvýšením rodičovského příspěvku. Navrhovaná částka 400 tisíc korun ale podle Pirátů nestačí na pokrytí růstu životních nákladů, kterému rodiny v posledních letech čelily, a neodpovídá ani růstu průměrné mzdy. Proto Piráti ve Sněmovně předloží pozměňovací návrhy, které zvýší rodičovský příspěvek na 420 tisíc korun, zavedou jeho pravidelnou valorizaci a pomohou také ženám, které při opakovaném mateřství přijdou o nárok na peněžitou pomoc v mateřství.
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„Po dlouhém tlaku Pirátů vláda konečně uznala, že rodičovský příspěvek je potřeba zvýšit. To je správný krok. Návrh ministra Juchelky ale rodinám nepomůže tolik, kolik potřebují. Částka 400 tisíc korun už dnes neodpovídá tomu, jak v posledních letech zdražil běžný život a jak zároveň rostla průměrná mzda. Na papíře sice rodiče dostanou více peněz, ve skutečnosti si za ně koupí méně než před několika lety,“ říká místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.
Piráti proto předloží několik pozměňovacích návrhů. Navrhují zvýšit rodičovský příspěvek na 420 tisíc korun, což lépe dorovná rostoucí náklady mladých rodin. Zároveň chtějí zavést pravidelnou valorizaci, aby podpora rodin neztrácela svou hodnotu pokaždé, když rostou ceny.
„Ministr Juchelka tvrdí, že pravidelná valorizace není možná. My ale předkládáme hned dvě varianty, jak ji nastavit. Rodiny by neměly být závislé na tom, jestli si některá vláda po několika letech vzpomene, že je potřeba příspěvek zvýšit. Je načase nastavit systém, který bude fungovat automaticky a zachová důstojnou hodnotu podpory i do budoucna,“ dodává Olga Richterová.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
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