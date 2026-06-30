Ministr Vojtěch: Poprvé v historii máme Strategii rozvoje paliativní péče

Jde o první strategický dokument celostátního významu, který vytváří dlouhodobý rámec pro systematický rozvoj paliativní péče v České republice. Stanovuje priority státu pro následujících deset let s cílem zajistit kvalitní, dostupnou a koordinovanou paliativní péči pro dospělé i dětské pacienty se závažným život limitujícím onemocněním.
Strategie navazuje na Strategický rámec rozvoje péče o zdraví ČR do roku 2035 i Národní onkologický plán a vznikla jako jeden z hlavních výstupů projektu Standardizace paliativní péče. Připravena byla ve spolupráci odborných společností, zdravotních pojišťoven, poskytovatelů zdravotních služeb i dalších partnerů a představuje široký odborný konsenzus. Reaguje na stárnutí populace i rostoucí počet lidí se závažnými chronickými onemocněními, kteří potřebují paliativní péči.
V České republice každoročně zemře přibližně 110 tisíc lidí, přičemž více než 65 tisíc z nich potřebuje paliativní péči. Analytická část strategie, která vychází také z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky, předpokládá, že v souvislosti se stárnutím populace vzroste do roku 2050 počet lidí potřebujících zdravotní péči v závěru života až o 86 %.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
„Každý člověk si zaslouží důstojnou péči i v nejtěžších chvílích života. Schválením této strategie poprvé vytváříme dlouhodobý plán, který pomůže rozvíjet paliativní péči systematicky. Naším cílem je, aby byla kvalitní a dostupná všem pacientům, kteří ji potřebují, bez ohledu na to, kde žijí,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
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Strategie stanovuje pět hlavních oblastí rozvoje paliativní péče – zlepšení dostupnosti péče, podporu vzdělávání zdravotníků, větší důraz na individuální potřeby pacientů, podporu pečujících a zvyšování informovanosti veřejnosti. Na schválený dokument navážou implementační plány pro dospělou i dětskou paliativní péči, které stanoví konkrétní opatření i harmonogram jejich realizace.
„Strategie představuje významný milník pro další rozvoj paliativní péče u nás. Poprvé máme společný dlouhodobý plán, který pomůže zlepšovat dostupnost i kvalitu péče pro pacienty a jejich blízké. Velkou hodnotou je, že vznikl v široké spolupráci odborných společností, poskytovatelů zdravotních služeb i dalších partnerů,“ doplnil předseda České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP Ondřej Kopecký.
Součástí projektu Standardizace paliativní péče v České republice jsou zároveň nové metodické a vzdělávací materiály pro praktické lékaře pro dospělé i pro děti a dorost. Ty pomohou lépe rozpoznat pacienty, kteří paliativní péči potřebují, a podpoří tak jednotný přístup při poskytování péče v každodenní klinické praxi.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
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