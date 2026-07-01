Odebrání řádu Zelenskému: Rajchl zapojil Lidice

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) chce prosadit, aby Poslanecká sněmovna vyzvala prezidenta Petra Pavla k odebrání nejvyššího českého státního vyznamenání, Řádu Bílého lva, ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Iniciativu oznámil na tiskové konferenci poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl.
Uvedl, že si je vědom obtížnosti prosazení návrhu, považuje ho však za morální povinnost vzhledem k historické zkušenosti Čechů a obětem nacismu. SPD plánuje téma přednést na koaliční radě.
Návrh je podle něj inspirován nedávným rozhodnutím polského prezidenta Karola Nawrockého, který Zelenskému odebral Řád Bílého orla. Důvodem je dekret ukrajinského prezidenta z letošního května, jímž přidělil elitní speciální jednotce přídomek „Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády“ (UPA). Tato označení vyvolala v Polsku silné pobouření, protože příslušníci UPA jsou obviněni z masakrů polského civilního obyvatelstva za druhé světové války.
„To samozřejmě odkazuje na nacistické jednotky, které měly na svědomí desetitisíce lidských životů Poláků, Židů a Čechů ve Volyni. To, na co bych chtěl poukázat, je fakt, že se na tomto kroku shodli v Polsku úplně všichni – koalice, opozice, Lech Wałęsa. Úplně, ale úplně všichni. Pevně doufám, že i my v ČR najdeme shodu napříč politickým spektrem. Nemůžeme mlčet k tomu, když náš nejvyšší státní řád drží člověk, který pojmenovává vojenské jednotky po nacistických zrůdách,“ prohlásil Rajchl.
Řekl, že máme za sebou heydrichiádu, Lidice, Ležáky. „Nedávno jsme si připomněli smutné výročí vypálení těchto obcí. A rád bych připomněl, že jednotky UPA vraždily Čechoslováky až do roku 1947, kdy je dokázala definitivně porazit československá armáda v rámci takzvané zvané akce B. Mimochodem to B znamená banderovci, abychom věděli, o čem se tady bavíme. Jsem přesvědčen, že státní řád, Řád Bílého lva, není jenom nějakým odznáčkem na klopě saka. Je to výraz české státnosti. Říká to něco o nás. Navíc nese jméno našeho prvního prezidenta Garrigua Masaryka, který přesně před sto lety v roce 1926 poskytl rozhovor deníku Prager Tagblatt, kde uvedl, že fašismus je sedlinou na naší národní demokracii. Nikoliv, jak říká pan Foltýn, že je to nějaká skupina lidí. Fašismus je tou sedlinou. Je vysoce neuctivé, aby řád, jenž nese jméno tohoto celoživotního bojovníka proti fašismu, nesl člověk, jenž naopak fašismus minimálně omlouvá, či možná dokonce adoruje,“ řekl politik.
Doufá prý, že se k návrhu připojí úplně všichni. „A že stejně jako v Polsku najdeme shodu na tom, že Volodymyr Zelenskyj není člověkem, jenž by měl nosit nejvyšší řád ČR,“ uzavřel Rajchl.
Proti návrhu se okamžitě vymezili zástupci lidovců. „Sundávání vlajek a odebírání vyznamenání, to všechno provázené nenávistnou paušalizující rétorikou. Tohle je celá ta neslavná politika SPD v kostce, na tohle se zmohli, když je po letech v zaslouženém politickém suterénu vytáhl Andrej Babiš k moci,“ reagoval předseda STAN Vít Rakušan.
Sundavání vlajek a odebírání vyznamenání, to všechno provázené nenávistnou paušalizující rétorikou. Tohle je celá ta neslavná politika SPD v kostce, na tohle se zmohli, když je po letech v zaslouženém politickém suterénu vytáhl Andrej Babiš k moci. https://t.co/yCC0NxKLJJ— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) June 30, 2026
„Okamura a SPD chce odebrat Řád bílého lva prezidentu Zelenskému? Co radši odebrat funkci předsedy Sněmovny této partě kolaborantů?“ publikoval europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).
Okamura a SPD chce odebrat Řád bílého lva prezidentu Zelenskému?— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) June 30, 2026
Co radši odebrat funkci předsedy Sněmovny této partě kolaborantů?
„SPD chce odebrat Řád Bílého lva Volodymyru Zelenskému. Já bych spíš řešil, jestli by někteří její představitelé neměli být omezeni ve svéprávnosti. Stejně ji očividně nepotřebují, když jim instrukce chodí rovnou z Moskvy a oni je pak jen poslušně reprodukují,“ napsal na síti X Marek Ženíšek, místopředseda TOP 09.
SPD chce odebrat Řád Bílého lva Volodymyru Zelenskému.— Marek Ženíšek (@zenisek_m) June 30, 2026
Já bych spíš řešil, jestli by někteří její představitelé neměli být omezeni ve svéprávnosti. Stejně ji očividně nepotřebují, když jim instrukce chodí rovnou z Moskvy a oni je pak jen poslušně reprodukují.
„Češi chtějí Zelenskému odebrat Řád bílého lva! SPD – náš spojenec ve skupině Evropa suverénních národů v Evropském parlamentu – požaduje, aby Zelenskému bylo odebráno nejvyšší české vyznamenání za pojmenování speciální jednotky po UPA. Bravo!“ okomentoval Stanisław Tyszka, předseda skupiny ESN v Evropském parlamentu.
Czesi chcą odebrać Zełenskiemu Order Białego Lwa!— Stanisław Tyszka (@styszka) June 30, 2026
Czeska partia SPD, nasz sojusznik z grupy Europa Suwerennych Narodów w Parlamencie Europejskim, domaga się odebrania Zełenskiemu najwyższego czeskiego odznaczenia za nadanie jednostce specjalnej imienia UPA.
Brawo! ??????????
Prezidentův úřad již dříve upozornil, že odebrání státního vyznamenání je možné pouze na základě pravomocného soudního rozhodnutí v případě závažného trestného činu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obdržel Řád Bílého lva I. třídy 28. října 2022. Tehdejší prezident Miloš Zeman záměr udělit mu toto nejvyšší české státní vyznamenání oznámil už v březnu 2022 krátce po začátku ruské invaze, k oficiálnímu propůjčení ale došlo podle tradice během státního svátku 28. října. Vzhledem k situaci na Ukrajině se Zelenskyj ceremoniálu na Pražském hradě nemohl osobně zúčastnit. Ocenění za něj tehdy převzal chargé d’affaires ukrajinského velvyslanectví v Praze Vitalij Usatyj.
Rajchlem zmíněná vojensko-bezpečnostní operace, známá pod krycím názvem Akce B, probíhala na území Československa v poválečných letech. Jejím hlavním cílem bylo zamezit příslušníkům Ukrajinské povstalecké armády, obecně označovaným jako banderovci, v přechodu přes československé území. Tyto ozbrojené skupiny se po druhé světové válce snažily uniknout z Polska a Sovětského svazu a probojovat se přes Slovensko, Moravu a Čechy do americké okupační zóny v Německu a Rakousku.
Do operace byly masivně nasazeny jednotky československé armády, Sboru národní bezpečnosti a nově vznikajících pohraničních útvarů. Na našem území, zejména v horských oblastech Slovenska a následně i na Moravě, docházelo k vleklým a často krvavým střetům, které si vyžádaly ztráty na životech na obou stranách i mezi civilním obyvatelstvem.
Většina banderovců byla během Akce B úspěšně zneškodněna, zajata nebo vytlačena zpět za hranice, přičemž do amerického zajetí se podařilo proniknout jen menším skupinám. Nastupující komunistický režim následně celou operaci obratně využil ve své propagandě, kdy boj proti ukrajinským nacionalistům posloužil k upevnění moci, ospravedlnění čistek v armádním velení a k posílení vlivu bezpečnostních složek kontrolovaných KSČ.
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