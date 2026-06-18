Česká pošta: Olšanská dostane novou bezbariérovou rampu

Nová rampa nahradí dosavadní plošinu, která zajišťovala bezbariérový vstup do pobočky.
„Původní rampa, která byla v havarijním stavu, byla nahrazena plošinou. Po debatách s představiteli městské části a občany Prahy 3 se vracíme k nájezdové rampě. Ta bude pro hendikepované klienty nebo osoby s kočárky pohodlnější a zajistí lepší přístupnost naší pošty,“ říká manažer oblastní pošty Praha 3 Roman Kořínek.
Během stavebních prací je možné využít pro vyřízení poštovních záležitostí bezbariérovou přepážku pro hromadné podání balíků, která se nachází cca 20 metrů od hlavního vchodu směrem do centra města.
Ve čtvrtek 18. června byla zahájena demontáž stávající plošiny a začaly nezbytné výkopové práce. Předpokládaný termín dokončení celé stavby je 30. června 2026. Cena vysoutěžené zakázky je 840 tisíc korun bez DPH.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku