Kyjev zasažen, zdemolován. Ale státům NATO se platit nechce

25.05.2026 7:25 | Zprávy
autor: Miloš Polák

„Bylo to děsivé. Děsivé.“ Dvaašedesátiletá obyvatelka Kyjeva popsala zatím poslední ruský útok na ukrajinské hlavní město. Britský The Telegraph v této situaci upozornil, že Velká Británie a Francie odmítají plán NATO na zvýšení vojenské pomoci Ukrajině. Generální tajemník Mark Rutte se se svým plánem setkal s odporem.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Generální tajemník NATO Mark Rutte

Rusko předvedlo další masivní útok na Kyjev. Potřetí za více než čtyři roky trvající války Rusové použili hypersonickou střelu Orešnik.

„Je důležité, aby to pro Rusko nezůstalo bez následků,“ uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj v aplikaci Telegram a vyzval spojence Ukrajiny k akci. „Jsou potřeba rozhodnutí – ze strany Spojených států, Evropy a dalších.“

Útok způsobil menší škody na budově ukrajinské vlády a ministerstva zahraničí. Kyjevské národní muzeum umění a filharmonie, obě v centru města, byly podle úředníků těžce poškozeny a zasaženo bylo i mnoho dalších historických budov v centru města.

„Toto je válka proti naší kultuře, paměti a identitě,“ řekl šéf Zelenského kanceláře Kyrylo Budanov. „Po staletí se Moskva snažila zničit vše, co nás dělá Ukrajinci.“

Jeden z úderů zničil nově otevřené muzeum připomínající jadernou katastrofu v Černobylu z roku 1986.

„Ruský útok fakticky zničil Černobylské muzeum, poškodil Národní umělecké muzeum a budovu, kde sídlí kancelář německé ARD. Dosud bylo v hlavním městě hlášeno 69 zraněných lidí. Tragicky zemřely dvě osoby,“ doplnil Zelenskyj na sociální síti X.

 

Zdá se, napsala agentura Reuters, že se hlavice rakety Orešnik rozdělila na 36 submunic, jak ukazuje přezkoumání záběrů útoku agentury Reuters, které provedl Rollo Collins, vyšetřovatel Centra pro informační odolnost, organizace zabývající se analýzou dat z otevřených zdrojů.

V hlavním městě byli zabiti nejméně dva lidé a dalších 81 bylo zraněno, uvedl starosta Vitalij Kličko. Podle Zelenského bylo ve městě poškozeno nebo zničeno asi 30 budov. Mnoho obyvatel hledalo přes noc úkryt ve stanicích metra.

Nataliia Zvarychová (62) uvedla, že když městem začaly otřásat exploze, spěchala na svou místní stanici. „Bylo to děsivé, děsivé,“ řekla.

Letectvo oznámilo, že Rusko celkem odpálilo 90 raket a 600 dronů. Zelenskyj uvedl, že Rusko se zaměřilo také na zařízení pro zásobování vodou s tím, že je Moskva chtěla poškodit dříve, než se v létě zvýší poptávka.

Moskva uvedla, že použila rakety Orešnik, Iskander, Kinžal a Zirkon jako odvetu za útoky Kyjeva na civilní cíle v Rusku. Ukrajina tvrdí, že necílí na civilisty.

Britský The Telegraph v této situaci upozornil, že Velká Británie a Francie odmítají plán NATO na zvýšení vojenské pomoci Ukrajině. Jde o plán, podle kterého by každý člen přispíval 0,25 % svého HDP na vojenskou pomoc Ukrajině. Proti plánu se vedle Velké Británie a Francie postavily i Kanada, Itálie a Španělsko. „Nejsou z této myšlenky příliš nadšení,“ uvedl zdroj, s nímž hovořil britský The Telegraph.

Generální tajemník Mark Rutte si přesto za tímto plánem stojí.

„Chci dosáhnout rovnoměrnějšího rozložení zátěže, většího sdílení zátěže. Protože v tuto chvíli je to jen šest nebo sedm spojenců, kteří dělají tu těžkou práci,“ řekl Rutte.

Podle The Telegraph chtěl Rutte svůj plán realizovat na blížícím se summitu v Ankaře, ale v tuto chvíli se nezdá, že by se Ruttemu podařilo tento plán prosadit.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

