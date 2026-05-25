Mladá Boleslav: V Čejeticích odhalili opravený pomník

25.05.2026 7:42 | Tisková zpráva
autor: PV

Staročeské máje v Čejeticích letos získaly mimořádně slavnostní rozměr. Součástí tradiční akce bylo také slavnostní odhalení zrekonstruovaného pomníku obětem světových válek v Koněvově ulici, jehož oprava byla financována statutárním městem Mladá Boleslav prostřednictvím participativního rozpočtu. Za město se slavnosti zúčastnila náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková.

Foto: mb-net.cz
Popisek: Mladá Boleslav

Staročeské máje v Čejeticích zahájilo pietní setkání u nově opraveného pomníku obětem světových válek. Rekonstrukce památníku byla realizována díky participativnímu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav a právě slavnostní odhalení se stalo jedním z hlavních momentů celého dne. Součástí programu bylo také symbolické uložení časových schránek.

Za město Mladá Boleslav se slavnosti zúčastnila náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková, která ocenila aktivitu místních obyvatel i význam podobných projektů pro uchování historie a posilování života v mladoboleslavských příměstských částech. Přítomen byl také senátor za Mladoboleslavsko a Turnovsko Ondřej Lochman.

Po úvodním ceremoniálu vyšel od pomníku průvod baráčníků, legionářů a obyvatel Čejetic směrem na hřiště TJF Čechie Čejetice, kde pokračoval hlavní program letošních májů.

Do programu se zapojila Mateřská škola Čejetice, taneční skupina NEXT, folklorní soubor Furiant i folklorní soubor z Řepova. Nechyběla tradiční Česká beseda ani vystoupení dechové hudby z Jablonce nad Nisou. Vrcholem odpoledne byla dražba a následné kácení májky, které každoročně patří k nejoblíbenějším částem slavnosti. Večerní program pak uzavřelo vystoupení skupiny Pionýři českého popu s frontmanem Filipem Šubrem.

Článek obsahuje štítky

kraj Středočeský , Mladá Boleslav

