Rajchl (PRO): Kontrakt Fialovy vlády je nejhorší na světě

25.05.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kontraktu na nákup stíhaček F-35

Zde je porovnání nákupů stíhaček F-35 jednotlivými státy:

  • Řecko - 4,375 miliardy Kč a 1 stroj s dodáním od roku 2028
  • Jižní Korea - 5,5 miliardy Kč za 1 stroj s dodáním všech strojů v roce 2028
  • Švýcarsko - 5,5 miliardy Kč za 1 stroj s dodáním od roku 2027
  • ČR - 6,25 miliardy za 1 stroj s dodáním od roku 2031

Jinými slovy, vláda Petra Fialy s Janou Černochovou uzavřela s přehledem nejhorší kontrakt na světě. Za nejvíc peněz, s nejdelší dobou dodání, bez sankcí za případné prodlení. A protože nám paní Černochová zajistila nejzazší termín dodání F-35 ze všech, tak jsme ještě byli nuceni prodloužit si nájem gripenů, poté co jim ta samá ministryně obrany oznámila, že s nimi končí a že od nich žádná letadla kupovat nebudeme. A tak nám Švédi logicky cenu krásně napálili.

Zatímco za ministra Stropnického jsme za nájem jednoho gripenu platili 32 milionů švédských korun, tak za ministryně Černochové se cena vyšplhala na 75,4 milionu švédských korun. Tedy na více než dvojnásobek za letouny, které již byly o dvanáct let starší! A nejhorší na tom všem je, že kdybychom si Američany dojednali stejnou dobu dodání jako Řekové či Švýcaři, tak jsme ten pronájem gripenů vůbec nepotřebovali.

A kolik že nás tahle vyjednávací neschopnost stála? Zhruba 16,7 miliardy Kč! Ale to v našem mainstreamu nenajdete, pro ně je mnohem důležitější jedna dovolená ministryně Mrázové, Turkova moštárna či Rajchlova kritika jejich žurnalistických soudruhů.

Ptáte se proč? Protože oni přece stojí SPOLU na té správné straně!

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
