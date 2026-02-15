Komunismus je trestný, a komunisti tu jsou pořád? Mejstřík by je zažaloval, ale jde to do peněz

Začátkem letošního roku nabyla účinnosti novela trestního zákoníku, která zavádí přísnější postihy za propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, přičemž výslovně definuje komunistickou ideologii jako jednu z nich. Tato právní úprava staví veřejnou propagaci, schvalování nebo popírání zločinů komunismu na stejnou úroveň, na jaké se dosud nacházela propagace nacismu. Nově hrozí tresty odnětí svobody, přičemž soudy mají posuzovat, zda jde o projev svobody slova, nebo o cílené podněcování k nenávisti a nesnášenlivosti.
„Kdo založí, podporuje nebo propaguje nacistické, komunistické a jiné hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let,“ uvádí odst. 1 § 430 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka.
„Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem, spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, spáchá-li takový čin jako voják, nebo spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. Příprava je trestná.“
Člen ÚV KSČM Roman Roun uvedl, že výhrůžky trestním stíháním mu přicházejí už od minulého roku. „Můžete zakazovat. Můžete vyhrožovat. Můžete plodit další a další represivní nástroje. Ale já se své víry v lepší svět nevzdám. Jsem a vždy budu komunista. A budu slyšet víc než kdy dřív,“ zdůraznil Roun.
Roman Roun
Mejstřík vybírá na právníky, aby mohl komunisty žalovat
Jedním z těch, kdo se chystá podávat podněty k trestnímu stíhání, je bývalý senátor a bývalý studentský vůdce z roku 1989 Martin Mejstřík.
„Dobrý den, ahoj! Asi všichni víte, že vloni přijal parlament novelu trestního zákoníku. Nový § 403 je o tom, že jakákoliv propagace komunismu je srovnatelná s propagací nacismu, a je tudíž trestná. Novela TZ začala platit 1. ledna 2026. Všichni jsme čekali, co se bude dít. Soudruzi a soudružky z KSČM si v prosinci hrdě odhlasovali, že se nadále budou ke komunismu hlásit. Ze svého e-shopu ‚Lenin je in‘ sice stáhli hrnek s Leninem, ale tím to skončilo. Čekali jsme dva měsíce, zda se orgány činné v trestním řízení rozhoupají a upozorní komunisty na to, že je jejich jednání (i samotná existence komunistické strany) trestná. A nic,“ podivuje se Mejstřík na svém facebookovém profilu.
Výzva, zveřejněná tuto neděli, pokračuje: „A tak jsme se rozhodli podat na KSČM trestní oznámení my. Bude to něco stát – na právníky potřebujeme vybrat 37 tisíc. Zatím jich máme necelých 10. Prosím přihazujte, byť jen stovku, vše se počítá! A šiřte dál! Pokud vybereme víc, peníze použijeme na další aktivity související s postavením komunistů mimo slušnou společnost. Díky!“
Uvedl číslo transparentního účtu: 131-3533780277/0100.
Připojil i poznámku: „Majitelkou účtu je Hana Pachtova, správkyně naší antikomunistické pokladny. Tak ať má co spravovat. Ještě jednou moc a moc díky za Vaši podporu!“
Už v sobotu přitom zveřejnil post, ve kterém je uvedeno, že se podařilo sesbírat skoro 100 tisíc korun.
Dále se v něm jménem zmíněné majitelky účtu uvádí: „Tedy jsem vás chtěla poprosit, zda byste se nesložili alespoň na částku 37 tis., kterou Martin zaplatí právničce. Pokud byste částku překonali, přispěli byste Martinovi zase na veterinu pro jejich koně.“
