Sjednotili jsme vám nabíječky. EU v nové kampani oslavuje regulace

01.02.2026 6:59 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Úředníci z Bruselu přesvědčují své spoluobčany, že členství v EU má řadu výhod. Představili veřejnosti několik obrázků, které odhalují, co všechno EU pro půl miliardy svých občanů udělala.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Vlajka EU

V čem všem nám prospívá Evropská unie. Kupříkladu v Agrofertu by pravděpodobně řekli, že českým zemědělcům prospívají evropské dotace. Ale sami úředníci v Bruselu naznačují, že EU není zdaleka jen o dotacích pro zemědělce. A představili veřejnosti obrázky, které mají dokázat prospěšnost EU. I pro Česko.

Na prvním místě se objevuje sjednocení nabíječek na mobilní telefony, které stojí v kontrastu proti motanici kabelů, ze kterých si lidé mnohdy nemohli vybrat, protože netušili, zda jedna konkrétní nabíječka jejich telefon nepoškodí.

Na druhém místě nechybí zrušení roamingu v rámci volání po celé EU, což zlevnilo telefonické hovory vedené napříč celým kontinentem.

Ve jménu ochrany také Brusel prosadil zákaz plastových brček v obchodech. Ten, kdo pil z papírových brček může sám posoudit, jak moc skvělé rozhodnutí to bylo.

Další z evropských regulací urychlila posílání peněz napříč celou Evropskou unií. Vedle toho můžete v celé EU také pracovat a cestovat a opřít se přitom o existenci jednotných pravidel.

