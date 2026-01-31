Sjednotili jsme vám nabíječky. EU v nové kampani oslavuje regulace

Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
Na prvním místě se objevuje sjednocení nabíječek na mobilní telefony, které stojí v kontrastu proti motanici kabelů, ze kterých si lidé mnohdy nemohli vybrat, protože netušili, zda jedna konkrétní nabíječka jejich telefon nepoškodí.
Na druhém místě nechybí zrušení roamingu v rámci volání po celé EU, což zlevnilo telefonické hovory vedené napříč celým kontinentem.
Ve jménu ochrany také Brusel prosadil zákaz plastových brček v obchodech. Ten, kdo pil z papírových brček může sám posoudit, jak moc skvělé rozhodnutí to bylo.
Další z evropských regulací urychlila posílání peněz napříč celou Evropskou unií. Vedle toho můžete v celé EU také pracovat a cestovat a opřít se přitom o existenci jednotných pravidel.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.