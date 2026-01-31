„Počítaly jsme, že ve 14 budeme končit.“ Pirátská poslankyně zažila v práci zklamání

Pirátské poslankyně oznámily světu, že si chtěly užít to, co jiné maminky, chtěly si se svými dětmi užít pololetní vysvědčení, vzít své ratolesti někam za odměnu. Jenže hnutí ANO Andreje Babiše řeklo „ne“.
„Ano, smutníme po dětech, to je lidsky pochopitelné. A nejsou to jen Pirátky. Hromadně smutníme napříč stranami. Všechny jsme počítaly s tím, že v 14 hodin budeme končit, že se budeme věnovat vysvědčení našich dětí, akorát že vůbec. ANO chtělo jednání do noci,“ poznamenala na sociální síti X pirátská poslankyně Barbora Pipášová.
Místopředseda Sněmovny z hnutí ANO nevěřícně kroutil hlavou.
„To nemyslíte vážně, že ne... Tak se pobavte se svým vedením klubu. Vy si myslíte, že si necháme vyobstruovat tři dny po sobě? Vaše vedení vědělo, že když si budete brát pauzy, tak v pátek prodloužíme jednání i po 14:00, a jestli někdo nejvíce zdržoval i v ten pátek, byl to váš předseda Z. Hřib. Kdybychom k tomu přistupovali jako vy v minulém volebním období, projednali bychom v pátek ještě ten jednací řád a skončili opravdu v noci… Místo stížností na sítě se o to více zajímejte u vás v klubu,“ zdůraznil Nacher.
„To je pokus o vtip,“ přisadil si další diskutér.
„Moje máma, když nastupovala do zdravotnictví a později do sociálních služeb, tak taky počítala, že bude do 14 doma a co, nevyšlo to, protože ta práce taková prostě je. Stejně jako ta vaše taková prostě je. Ví to úplně každý, jestli se vám to nelíbí, tak to nedělejte,“ doporučil poslankyni další spoluobčan.
Poslankyně Pipášová odpověděla. „To mi nemusíte psát, já v sociálních službách dělala 15 let.“
Pirátská poslankyně se dočkala výtky i z řad žen. „Děláte všem ostatním ženám medvědí službu. Jestli chcete pracovat do 14.00, tak doporučuji někde půl úvazku nebo do fabriky od 6.00, ale to budete končit v 14.30. Neřešitelné,“ napsala jedna z voliček.
A přišel další slovní kopanec. „Už dost ty vole… Berete přes 100 litrů měsíčně. Za ty peníze tam chodíte pozpátku, oblíkáte se hromadně do flanelek, brečíte nad tím, že tam zůstanete déle. Nikdo vás to nenutí dělat. Doslova můžete být hned v pondělí doma s dětma,“ zaznělo.
Zanedlouho přibyla další tvrdá reakce. „Toto fňukání je opravdu ubohé. Nemáte na to? Tak to nedělejte. Daly jste se na politiku, tak si nestěžujte,“ dostalo se pirátské poslankyni doporučení.
Nechyběla ani poznámka, že mnohé ženy volají po tom, aby v politice bylo více žen, ale když už je, stěžují si, že nemohou pečovat o rodinu.
Přišla i jednoduchá otázka. „To myslíte vážně? Opravdu jste kandidovaly do PS s tím, že budete ve dvě doma?“
Jenže v obecné rovině poslankyně trvala na svém. „Napíši, že je mi smutno po dítěti a je z toho problém, já tam samozřejmě zůstala až do konce, je to moje práce, ale emoce si přece zakazovat nebudu,“ prohlásila pirátka.
Současně však uznala, že se mohla vyjádřit o něco lépe. „Já to tu znám, ale napsala jsem to špatně, chápu, že to ostatní štve. Problém není čas, téměř všechny schůze jednáme do noci, ale problém je ta nepředvídatelnost. Pátky se vždy držely,“ povzdechla.
