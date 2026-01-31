„Počítaly jsme, že ve 14 budeme končit.“ Pirátská poslankyně zažila v práci zklamání

autor: Miloš Polák

Pirátské poslankyně se zlobí. Chtěly si prý užít se svými dětmi vysvědčení, jenže hnutí ANO řeklo „ne“. Pirátky oznámily, že zklamání maminek se tentokrát projevilo napříč Sněmovnou. Jenže netrvalo dlouho a přišly zasloužené reakce. „To nemyslíte vážně, že ne,“ zaznělo mimo jiné. A to byl teprve začátek.

Foto: Repro X @ZdenekHrib
Popisek: Piráti ve flanelových košilích na podporu prezidenta Petra Pavla

Pirátské poslankyně oznámily světu, že si chtěly užít to, co jiné maminky, chtěly si se svými dětmi užít pololetní vysvědčení, vzít své ratolesti někam za odměnu. Jenže hnutí ANO Andreje Babiše řeklo „ne“.

„Ano, smutníme po dětech, to je lidsky pochopitelné. A nejsou to jen Pirátky. Hromadně smutníme napříč stranami. Všechny jsme počítaly s tím, že v 14 hodin budeme končit, že se budeme věnovat vysvědčení našich dětí, akorát že vůbec. ANO chtělo jednání do noci,“ poznamenala na sociální síti X pirátská poslankyně Barbora Pipášová.

Pirátky si stěžují.

Místopředseda Sněmovny z hnutí ANO nevěřícně kroutil hlavou.

„To nemyslíte vážně, že ne... Tak se pobavte se svým vedením klubu. Vy si myslíte, že si necháme vyobstruovat tři dny po sobě? Vaše vedení vědělo, že když si budete brát pauzy, tak v pátek prodloužíme jednání i po 14:00, a jestli někdo nejvíce zdržoval i v ten pátek, byl to váš předseda Z. Hřib. Kdybychom k tomu přistupovali jako vy v minulém volebním období, projednali bychom v pátek ještě ten jednací řád a skončili opravdu v noci… Místo stížností na sítě se o to více zajímejte u vás v klubu,“ zdůraznil Nacher.

„To je pokus o vtip,“ přisadil si další diskutér.

reakce na stížnost Pirátek

„Moje máma, když nastupovala do zdravotnictví a později do sociálních služeb, tak taky počítala, že bude do 14 doma a co, nevyšlo to, protože ta práce taková prostě je. Stejně jako ta vaše taková prostě je. Ví to úplně každý, jestli se vám to nelíbí, tak to nedělejte,“ doporučil poslankyni další spoluobčan.

Poslankyně Pipášová odpověděla. „To mi nemusíte psát, já v sociálních službách dělala 15 let.“

 

stížnost Pirátek

Pirátská poslankyně se dočkala výtky i z řad žen. „Děláte všem ostatním ženám medvědí službu. Jestli chcete pracovat do 14.00, tak doporučuji někde půl úvazku nebo do fabriky od 6.00, ale to budete končit v 14.30. Neřešitelné,“ napsala jedna z voliček.

stížnost Pirátek

A přišel další slovní kopanec. „Už dost ty vole… Berete přes 100 litrů měsíčně. Za ty peníze tam chodíte pozpátku, oblíkáte se hromadně do flanelek, brečíte nad tím, že tam zůstanete déle. Nikdo vás to nenutí dělat. Doslova můžete být hned v pondělí doma s dětma,“ zaznělo.

Pirátky si stěžují

Zanedlouho přibyla další tvrdá reakce. „Toto fňukání je opravdu ubohé. Nemáte na to? Tak to nedělejte. Daly jste se na politiku, tak si nestěžujte,“ dostalo se pirátské poslankyni doporučení.

Stížnosti Pirátek

Nechyběla ani poznámka, že mnohé ženy volají po tom, aby v politice bylo více žen, ale když už je, stěžují si, že nemohou pečovat o rodinu.

Přišla i jednoduchá otázka. „To myslíte vážně? Opravdu jste kandidovaly do PS s tím, že budete ve dvě doma?“ 

Jenže v obecné rovině poslankyně trvala na svém. „Napíši, že je mi smutno po dítěti a je z toho problém, já tam samozřejmě zůstala až do konce, je to moje práce, ale emoce si přece zakazovat nebudu,“ prohlásila pirátka.

Současně však uznala, že se mohla vyjádřit o něco lépe. „Já to tu znám, ale napsala jsem to špatně, chápu, že to ostatní štve. Problém není čas, téměř všechny schůze jednáme do noci, ale problém je ta nepředvídatelnost. Pátky se vždy držely,“ povzdechla.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Napíšu to natvrdo:, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseBobyNo1 , 31.01.2026 19:35:14
Takový Schwarzenberg mlel pantem také nesmysly, pokud zrovna nespal. A jiní. Ale od těch žen - poslankyň to zní jaksi cyničtěji. Nosí domů na výplatě statisíce, jejich antikoncepční selhání rozhodně bídu s nouzí netřou. A maminy si ještě stěžují. Sorry jako, ale v pondělí se mohou hlásit v Penny u kasy.

|  6 |  0

