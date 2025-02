České dráhy spouští novou kampaň v hlavní roli s ComfortJetem

Láska k vlakům je v DNA společnosti České dráhy a kdo jiný, než ten, kdo je synonymum pro železniční dopravu, by ji měl předávat dále? Základ vizuálního stylu nové komunikace je inspirovaný oknem ve vlaku, ve spotu se ČD odklání od využívání brand ambasadora a hlavními hrdiny se stávají samotní cestující. Důležitý prvek hraje chytlavá píseň složená Oliverem Fillnerem „Jedu jedu vlakem“.

Kromě televize je součástí kampaně i outdoorová a online reklama s fotografiemi Pavla Hejného, spoty na sociálních sítích, rádiové spoty, digitální reklama, polepy autobusů či tramvají a nejrůznější aktivace. Nový komunikační koncept se propisuje i do BTL materiálů, jako jsou letáky či newsletter.

„Nový televizní spot je součástí naší marketingové komunikace, kde hlavní roli hrají moderní vlaky Českých drah a naši zaměstnanci a cestující. Nese se v duchu lásky k vlakům a logicky staví do popředí ComfortJet – to nejlepší, co je k vidění na českých kolejích. Tento vlak reprezentuje naši značku nejen v Česku, ale i po celé Evropě. I nadále se chceme soustředit na propagaci značky a zdůrazňovat pohodlí a kvalitu, které našim cestujícím nabízíme,“ říká Jakub Otava, ředitel Odboru komunikace Českých drah.

Kampaň „Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky“ cílí primárně na necestující. Cílovou skupinou jsou totiž hlavně ti, kteří vlaky často nejezdí. „Jakmile se ‚necestující‘ vlakem jednou sveze, určitě si najde něco, co si na jízdě zamiluje, ať už to je výhled z okna, pohodlí, nebo třeba klid,“ říká kreativní ředitelka agentury DDB Prague Klára Palmer. Prozradila i to, že klíčové bylo pro DDB posunout České dráhy blíže k zahraničním brandům: „ČD jako značka prošly v posledních letech velkou proměnou. Je to moderní společnost, což jsme chtěli do nové komunikace samozřejmě promítnout.“

Režisérem televizního spotu je Luboš Rezler: „Vlak je pro mě skvělý reset. Můžu pracovat, odpočívat nebo prostě jen koukat na krajinu a nechat plynout myšlenky. Přesně tenhle pocit jsme chtěli dostat i do spotu pro ComfortJet. Žádná zbytečná slova, jen dynamická vizuální jízda, která ukazuje, jak si každý může tuhle moderní mašinu užít po svém.“

Nejmodernější vlakové soupravy Českých drah ComfortJet nabízejí bezkonkurenční pohodlí pro každou cestu. Díky polohovatelným sedadlům, oknům propouštějícím mobilní signál, Wi-Fi nebo třeba dětskému kinu pocítí cestující v nových vlacích s?maximální rychlostí 230 km/h na tuzemských kolejích doposud nepoznaný komfort. ČD budou do konce letošního roku provozovat celkem 14 z celkových 20 objednaných souprav ComfortJet.