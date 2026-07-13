Premiér Babiš: Pan prezident konflikty nemírní, ale vytváří

Prezident je prý nekonfliktní a Babiš útočí? Vážně?
Tři dny po summitu NATO v Ankaře, kde si svou účast pan prezident vynutil u Ústavního soudu, si Petr Pavel „slovenské kavárně“ v Trenčíně postěžoval, že nejdůležitější emocí z Ankary je znepokojení lídrů západních zemí z vývoje ve střední Evropě, konkrétně že Západ ztrácí Česko a Slovensko. „Zaujal mě rozšířený pocit, že nás západní země ztrácejí,“ řekl. To nemůže myslet vážně, když jsou naše vztahy se západními zeměmi naopak nadstandardní a to musí vidět i slepý.
Den po prezidentově vystoupení na Slovensku vydal Hrad tiskovou zprávu, že prezident je nekonfliktní a chce spor s vládou uklidnit. No, musel jsem se podívat do kalendáře, jestli není 1. dubna.
Každý vidí, že Petr Pavel svou politickou kariéru postavil na vymezování vůči mně, hnutí ANO a teď naší vládě. Na veřejnosti sice stále opakuje, že má starost o naši zemi, ústavu a demokracii, ale ve skutečnosti mu jde o to být znovu prezidentem. A jako cíl své kampaně si vybral mě. Je to už únavné a já se na tom nebudu podílet.
Naši vládu si nikdy nepřál. Chtěl Fialovu vládu, se kterou se shodne na přijetí eura, přesunu naší suverenity do Bruselu, zachování koncesionářských poplatků, podporu politických neziskovek nebo válku na Ukrajině.
Klacky pod nohy nám hází od samého začátku. Sliboval bezproblémové sestavování vlády, pak si začal klást podmínky a dokonce nám chtěl mluvit do programu. V rozporu s ústavou odmítl jmenovat ministra, začal rozdávat L-159ky Ukrajině, zveřejnil soukromou konverzaci. Kritizuje naši vládu, kdykoli může, a to i v zahraničí. A korunu všemu nasadil žalobou k Ústavnímu soudu. Ano, opravdová definice nekonfliktnosti.
Je nesporné, že pan prezident konflikty nemírní. On je vytváří. Neustále hledá příležitost, jak se vymezit vůči mně, vládě a být středem pozornosti.
Ne náhodou. Prezidentské volby se kvapem blíží a útoky na vládu jsou jednodušší než občanům předložit výsledky práce, jak jsme to tento týden udělali my. A především mají zamaskovat, že navzdory slibům, že bude prezidentem všech, je Petr Pavel prezidentem opozice.
Ing. Andrej Babiš
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