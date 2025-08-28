Vlajka Ukrajiny zmizela z Národního muzea. Nahrazena opicí. Víme proč

Demonstrace, politické protesty, osobní střety, brutální policejní zásahy a dokonce pobyt ve vězení. To vše kvůli jednomu “kusu látky”. Vlajka Ukrajiny, která se na historické budově Národního muzea objevila krátce po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, budila silné emoce.
V prvních měsících jejího vyvěšení, kdy byly ukrajinské státní vlajky prakticky na všech oficiálních budovách po celé České republice, si vlajky na muzeu nikdo moc nevšímal. Jenže s tím, jak válka na Ukrajině trvala a Česko spolu s dalšími evropskými státy začalo Kyjevu pomáhat konkrétně a materiálně, už vyvěšování vlajek spíše ztratilo na významu. Modrožluté prapory tak postupem času mizely z radnic a jiných budov.
Na Národním muzeu však zůstávala. A to bylo trnem v oku části populace. Lidé se ptali, zda bude obří ukrajinská vlajka na této, pro český národ tolik významné budově, vlát dalších pět, deset nebo i dvacet let v případě, že by takovou dobu válka na Ukrajině trvala.
Kontroverzní symbol české podpory Ukrajiny však nebyl jen terčem kritiky a protestů přímo před Národním muzeem. Byl i nepřímo důvodem, proč byl jeden z občanů odsouzen k trestu odnětí svobody. Aktivista Slávek Popelka při jednom z protestů na Václavském náměstí vyzýval demonstranty, aby se vydali k budově muzea a ukrajinskou vlajku strhli. Za to byl zprvu odsouzen k bizarnímu trestu v podobě vypovězení z Prahy a do hlavního města mu byl zakázán vstup.
Na to tehdy reagovala některá západní média, že české soudy se vrací ke středověkým soudním praktikám, kdy bylo běžné, že odsouzenec byl “vypráskán za hranice města”. Český občan Popelka, kterému soud znemožnil pobývat na území hlavního města vlastní země, nakonec zásah vstupu do Prahy porušil. Kvůli tomu musel nastoupit do vězení.
Jinými slovy řečeno, když odstranění ukrajinské vlajky z Národního muzea požadovali čeští občané, nebylo jim vyhověno. Naopak byli trestáni nebo minimálně zostouzeni. Proč nyní prapor zmizel?
Důvod souvisí s aktuálně probíhající vzácnou výstavou, která se v Národním muzeu koná. Jde o unikátní vystavení fosílií předků člověka známých jako Lucy a Selam, které do Česka zapůjčila Etiopie. Nyní se na průčelí Národního muzea nachází výlučně reklamy na tuto výstavu.
Ukrajinská vlajka ale nebyla odstraněna proto, aby uvolnila prostor velkým reklamním plachtám, které zvou k návštěvě výstavy Lucy a Selam. Národní muzeum mělo původně podle informací redakce v plánu vlajku na svém místě ponechat a výstavu inzerovat vedle. Jenže přišel diplomatický zásah.
Takto vypadlo Národní muzeum letos v lednu. Vlajka Ukrajiny a kolem reklamy na aktuální výstavu:
Foto: Hans Štembera
Etiopie, která do naší země unikátní a cenné artefakty zapůjčila, totiž vyjádřila zásadní nesouhlas s tím, aby vlajka Ukrajiny byla umístěna právě vedle bannerů s výstavou pocházející z Addis Abeby. Dokonce si to Etiopové dali jako podmínku. Serveru ParlamentníListy.cz se podařilo tuto informaci ověřit z několika diplomatických zdrojů.
“Nebylo na tom nic komplikovaného. Etiopie zkrátka řekla, že pokud se ta výstava má v Praze konat, ukrajinská vlajka zmizí. Jinak by tu Lucy a Selam nebyli. Etiopové jsou velmi pečliví diplomaté, kteří si hlídají každý detail. Vadila by i jim i vlajka jakéhokoli jiného státu, ale ta ukrajinská vadila ještě víc,” popisuje pro ParlamentníListy.cz zdroj z diplomatických kruhů.
Vysvětlení, proč Etiopii vadila ze všeho nejvíc právě ukrajinská vlajka je nasnadě. Vztahy s Ruskem. Rusové totiž Etiopanům před několika lety pomohli v jejich nejtěžší chvíli, kdy vláda v Addis Abebě čelila vzbouřencům v Tigraji, kteří se chtěli vydat k pochodu na hlavní město. Byli to právě Rusové, kdo etiopské vládě začal dodávat potřebný materiál, zbraně a také informační a diplomatickou podporu.
Rusové blokovali důraznější postup v rámci Rady bezpečnosti OSN, což od etiopské vlády odvrátilo mezinárodní tlak a mohla se soustředit na potlačení povstání, což se nakonec i podařilo. Bez ruské podpory by to ovšem nešlo. Proto je pochopitelná citlivost etiopské vlády v každém jejím kroku doma i v zahraničí. Kromě toho blízkost Etiopie s Ruskem není nic nového, tradičně dobré vztahy mají obě země minimálně dlouhá desetiletí bez ohledu na to, zda v Rusku vládl car, sovětský režim nebo nyní Vladimir Putin.
Požadavek na odstranění ukrajinské vlajky z Národního muzea byl proto ze strany Etiopie z pohledu národních zájmů této země vcelku pochopitelný. Paradoxní ovšem je, že vlajku Ukrajiny zdejší představitelé (Národní muzeum spadá pod ministerstvo kultury a tedy pod vládu, pozn. Red.) žárlivě hájili a kategoricky odmítali její odstranění celá léta, kdy o to žádali mnozí čeští občané. Když však nastoupili etiopští diplomaté, bylo jim okamžitě vyhověno. Ti, kterým modrožlutý prapor vadil, tak mohou své díky směřovat právě do této středoafrické země.
ParlamentníListy.cz se s dotazem obrátily na Národní muzeum. Ptali jsme se po oficiálních důvodech odstranění vlajky a zajímalo nás, zda muzeum plánuje v budoucnu vlajku Ukrajiny na historickou budovu vrátit. Jakmile odpovědi Národního muzea obdržíme, obratem budou do tohoto textu doplněny.
Aktualizace 28.8.2025 v 14:27:
Reakce Národního muzea
„Národní muzeum má v současnosti jako jediné muzeum v Evropě zapůjčeny originály unikátních fosilií předků člověka Lucy a Selam. Vzhledem k nutnosti propagace této světově výjimečné události, potřebujeme aktuálně využít všechny prezentační plochy na průčelí Historické budovy,” sdělila pro ParlamentníListy.cz vedoucí oddělení vnějších vztahů NM Kristina Kvapilová.
autor: Radim Panenka
