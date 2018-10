CzechInvest: Společnou řeč se sociálními podniky hledaly i královéhradecké firmy

Královéhradecká kancelář agentury CzechInvest uspořádala ve čtvrtek 25. října 2018 ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje (CIRI) první regionální Social Market Forum. Na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje se setkali zástupci firem i sociálních podniků, aby si vzájemně představili na jedné straně své výrobky a služby a na druhé své potřeby a rozvojové aktivity.

Malé, střední, ale i velké podniky, kterým se nedostává pracovní síly, si mohly u nových partnerů z řad sociálních podniků objednat například kompletační a jednoduché montážní práce, úklidové služby nebo catering. Rovněž jim byly nabídnuty výrobky šicích, truhlářských nebo pekařských dílen, ve kterých pracují znevýhodnění zaměstnanci.

Centrum investic, rozvoje a inovací představilo projekt Do praxe bez bariér společně s možnostmi, jak se do něj mohou firmy zapojit. Cílem projektu je zvýšit zaměstnanost absolventů se zdravotním postižením a s nižším středním odborným vzděláním ze speciálních a praktických středních škol v Královéhradeckém kraji. Pomoci by měly aktivity zaměřené na získání pracovních návyků a zkušeností stejně jako navázání dlouhodobé spolupráce s podniky z chráněného i volného trhu práce. V rámci projektu budou mimo jiné realizovány exkurze, pracovní tréninky a odborné praxe žáků studujících v posledním ročníku.

„Sociální podniky často umí vyřešit aktuální potřebu firmy z volného trhu práce, a přitom pro ně není primárním cílem zisk, ale vlastní rozvoj a zvyšování veřejného prospěchu. Na první pohled dva odlišné světy klasických a sociálních podniků jsou v mnoha pohledech fungování velmi podobné. Navíc se mohou vzájemně inspirovat a doplňovat,“ vysvětluje Michal Tureček z královéhradecké kanceláře CzechInvestu motivaci zorganizovat ve městě Social Market Forum.

