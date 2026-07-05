Ovládli Rusové klíčový bod? Zelenskyj si z toho dělal legraci

05.07.2026 9:09 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Je ukrajinské pevnostní město Kosťantynivka v ruských rukou? Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj popřel, že by Rusové ovládli tento klíčový bod pevnostního pásu v Doněcké oblasti. V rozhovoru s německým kancléřem Friedrichem Merzem prý o této záležitosti i vtipkoval. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov se na to konto ukrajinskému prezidentovi vysmál a prohlásil, že až bude Zelenskyj „ochoten dělat zodpovědná rozhodnutí“, může klidně přijet na jednání do Moskvy.

Ovládli Rusové klíčový bod? Zelenskyj si z toho dělal legraci
Foto: screen X
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Ruský ministr obrany Andrij Bělousov již oznámil ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že armáda dobyla jedno z klíčových pevnostních měst v Donbasu – Kosťantynivku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však popřel, že by Ukrajinci toto město ztratili.

„Samozřejmě to není pravda – je to jen další ruská lež, jejímž cílem je vygenerovat nějaké zprávy,“ řekl Zelenskyj 4. července v telefonátu s německým kancléřem Friedrichem Merzem.

„Kdyby byla Kosťantynivka v současné době pod ruskou kontrolou, Putin by jistě neměl problém se se mnou setkat a najít diplomatická řešení, jak válku konečně ukončit,“ zavtipkoval podle The Kyiv Independent.

Německý kancléř Friedrich Merz potvrdil, že se Zelenským hovořil a ujistil ho, že Německo bude Ukrajinu nadále podporovat.

„Dnes jsem s prezidentem Volodymyrem Zelenským debatoval o ruských leteckých útocích na Ukrajině. Stále to platí: Ukrajina se může i nadále spolehnout na podporu Německa,“ zdůraznil Merz na sociální síti X.

 

 

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Generální štáb také uvedl, že Kosťantynivka zůstává pod kontrolou ukrajinských sil. „Vojenské jednotky a podjednotky 19. armádního sboru Východního uskupení pokračují v provádění obranných operací na určených liniích uvnitř města a na jeho přístupech,“ stálo v prohlášení vedení armády.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov se Zelenskému vysmál. V ruském rozhlase řekl, že Kosťantynivka je již součástí Ruska a že pozvání Kremlu pro Zelenského na setkání s Putinem v Moskvě stále platí.

„Pokud pan Zelenskyj takto vyjadřuje svou ochotu navštívit Rusko, vítáme to. Rádi bychom mu ale připomněli, že prezident Putin hovořil o své připravenosti ho v Moskvě přijmout. Koneckonců Moskva je hlavní město Ruska, ne Kosťantynivka,“ řekl mluvčí během rozhlasového vysílání, když komentoval Zelenského návrh setkat se s ruským vůdcem v Kosťantynivce. Vyjádření kremelského mluvčího převzala také ruská státní agentura TASS.

Peskov dodal, že Zelenskyj „může přijet do Moskvy, jakmile bude připraven činit důležitá a zodpovědná rozhodnutí“.

Také ministerstvo obrany Ruské federace trvá na tom, že Kosťantynivka je v rukou ruských okupačních sil.

„S osvobozením města Kosťantynivka ruskými vojsky a nastolením plné kontroly nad ním je ruská strana připravena provést humanitární akci a předat těla zemřelých ukrajinských vojáků v této osadě.“

Podle agentury TASS Kosťantynivku na počátku bojů bránilo 15 500 Ukrajinců a během bojů bylo údajně 13 500 mužů ztraceno.

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Rusům se podařilo získat klíčový bod. Údery musí pokračovat, vzkázal Putin
Podnikatel Babiš proti vojákovi Pavlovi. Politolog Prorok o přípravách na války
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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://kyivindependent.com

https://tass.com

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Článek obsahuje štítky

Německo , Putin , Rusko , Ukrajina , válka , zahraničí , x , Peskov , TASS , Merz , Zelenskyj , válak na Ukrajině , The Kiv Independent

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Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Trochu opoydenz clanek, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseenta , 05.07.2026 9:21:25
..Konstantinovka je od 3/7 pod plnou kontrolou rusu a mainstreemy o tom hrde mlci. Ani se nedivym, tydny prohlasuji jak ukrajinci postupujou.

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