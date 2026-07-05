Ovládli Rusové klíčový bod? Zelenskyj si z toho dělal legraci

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„Samozřejmě to není pravda – je to jen další ruská lež, jejímž cílem je vygenerovat nějaké zprávy,“ řekl Zelenskyj 4. července v telefonátu s německým kancléřem Friedrichem Merzem.
„Kdyby byla Kosťantynivka v současné době pod ruskou kontrolou, Putin by jistě neměl problém se se mnou setkat a najít diplomatická řešení, jak válku konečně ukončit,“ zavtipkoval podle The Kyiv Independent.
Německý kancléř Friedrich Merz potvrdil, že se Zelenským hovořil a ujistil ho, že Německo bude Ukrajinu nadále podporovat.
„Dnes jsem s prezidentem Volodymyrem Zelenským debatoval o ruských leteckých útocích na Ukrajině. Stále to platí: Ukrajina se může i nadále spolehnout na podporu Německa,“ zdůraznil Merz na sociální síti X.
Ich habe mich heute mit Präsident @ZelenskyyUa zu russischen Luftangriffen auf die Ukraine beraten. Es bleibt dabei: Die Ukraine kann sich auch weiter auf Deutschlands Unterstützung verlassen.— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) July 4, 2026
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Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov se Zelenskému vysmál. V ruském rozhlase řekl, že Kosťantynivka je již součástí Ruska a že pozvání Kremlu pro Zelenského na setkání s Putinem v Moskvě stále platí.
„Pokud pan Zelenskyj takto vyjadřuje svou ochotu navštívit Rusko, vítáme to. Rádi bychom mu ale připomněli, že prezident Putin hovořil o své připravenosti ho v Moskvě přijmout. Koneckonců Moskva je hlavní město Ruska, ne Kosťantynivka,“ řekl mluvčí během rozhlasového vysílání, když komentoval Zelenského návrh setkat se s ruským vůdcem v Kosťantynivce. Vyjádření kremelského mluvčího převzala také ruská státní agentura TASS.
Peskov dodal, že Zelenskyj „může přijet do Moskvy, jakmile bude připraven činit důležitá a zodpovědná rozhodnutí“.
Také ministerstvo obrany Ruské federace trvá na tom, že Kosťantynivka je v rukou ruských okupačních sil.
„S osvobozením města Kosťantynivka ruskými vojsky a nastolením plné kontroly nad ním je ruská strana připravena provést humanitární akci a předat těla zemřelých ukrajinských vojáků v této osadě.“
Podle agentury TASS Kosťantynivku na počátku bojů bránilo 15 500 Ukrajinců a během bojů bylo údajně 13 500 mužů ztraceno.
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