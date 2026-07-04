Ministr Šebestyán: Musíme udržet kvalitní české vepřové na pultech

Obě strany označily současnou situaci domácích producentů za kritickou a shodly se na nutnosti rychlých finančních a systémových kroků, které pomohou tuzemským chovům překonat momentální bouřlivé období.
Český sektor chovu prasat se nachází v hluboké krizi. Soběstačnost České republiky ve vepřovém mase je aktuálně nejnižší ze všech živočišných komodit, což vážně ohrožuje potravinovou bezpečnost státu i jeho ekonomické zájmy. Na vině jsou dlouhodobě nepříznivé tržní podmínky a propad výkupních cen hluboko pod hranici výrobních nákladů.
„Situace našich chovatelů je skutečně alarmující. Musíme reagovat na momentálně se měnící situaci v celé Evropě a poskytnout tuzemským chovům adekvátní podporu. Jinak riskujeme masivní vlnu likvidací chovů, kterou už nepůjde vzít zpět. Naším společným zájmem je udržet kvalitní české vepřové maso na pultech obchodů,“ uvedl po jednání ministr zemědělství Martin Šebestyán.
Ing. Martin Šebestyán, MBA
Úroveň chovů prasat, které dnes v České republice fungují, je přitom velmi vysoká, z pohledu efektivity patří naše chovy ke špičce Evropy. Přesto je současná situace na trhu s vepřovým masem natolik závažná, že by bez dostatečné podpory ze strany státu byly i tyto chovy ohroženy.
Klíčové body dohody a navrhovaná řešení
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Ministerstvo zemědělství a Svaz chovatelů prasat se na jednání shodli na následujícím postupu pro stabilizaci sektoru:
- Maximální naplnění národních podpor: Všechny dostupné národní dotační programy směřující do chovu prasat budou využity v maximální možné míře. Konkrétní alokace bude flexibilně reagovat na aktuální stav u ostatních komodit a finanční možnosti resortu.
- Navýšení celkového rozpočtu: Obě strany se shodly, že stávající rámec národních dotací je pro pokrytí veškerých rizik nedostatečný a je nezbytné usilovat o navýšení celkového rozpočtu národních dotací.
„Oceňujeme konstruktivní přístup Ministerstva zemědělství. Rychlá implementace těchto opatření je klíčová pro to, aby chovatelé získali jistotu a překlenuli období nestability, kterému evropský trh s vepřovým masem momentálně čelí,“ řekl předseda Svazu chovatelů prasat Josef Luka.
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