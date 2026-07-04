Správa železnic: Nádraží v Turnově projde přestavbou

Frekventovaná přestupní stanice získá kromě nových nástupišť také podchod s bezbariérovým přístupem. Úpravy kolejiště a moderní zabezpečovací zařízení zrychlí průjezd vlaků. Zakázka bude rozdělena na technologickou a infrastrukturní část. Zahájení prací je v plánu začátkem roku 2027, potrvají dva roky.
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Turnovskou stanicí projede denně ve čtyřech směrech téměř 200 vlaků, slouží i jako důležitý přestupní uzel pro cestující z přilehlého autobusového terminálu. Celková rekonstrukce přinese zastřešená nástupiště propojená podchodem, pro bezbariérový přístup se vybudují výtahy.
Vlaky zrychlí při jízdě přes nové výhybky, moderní zabezpečovací zařízení pak zkrátí dobu potřebnou k jejich obratům ve stanici. Díky úpravě kolejiště se zjednoduší příjezd od Jičína, soupravy už nebudou muset měnit směr jízdy.
Nejvyšší přípustná celková nabídková cena je 1,86 miliardy korun. Cílem rozdělení zakázky na dvě části je umožnit zapojení více uchazečů. Vytvoření konkurenčního prostředí vede ke snížení celkových nákladů. Podobným způsobem Správa železnic postupuje například i v případě nedávno vypsané zakázky na rekonstrukci a elektrizaci trati mezi Veselím nad Lužnicí a Českými Velenicemi.
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