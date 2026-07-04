Mašek (ANO): Zdravotnictví je naprostou prioritou

05.07.2026 10:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k řešení problémů ve zdravotnictví

Mašek (ANO): Zdravotnictví je naprostou prioritou
Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

Zdravím všechny,

řada z vás mě jako lékaře a předsedu zdravotního výboru v diskusi vyzývá k prezentaci zdravotnických témat. Rád proto předávám odkaz na článek, kde redaktorka Zdravotnického deníku komentuje výstupy ze schůzky mezi premiérem a prezidentem České lékařské komory (ZDE).

Chcete můj krátký komentář? Naše vláda má zdravotnictví jako naprostou prioritu.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
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Zajišťujeme stabilitu jeho financování na několik let dopředu (nyní přijímané zákony).

Zajišťujeme nezbytnou elektronizaci systému, e-žádanky a sdílení dat, bez kterých vynakládáme až nízké desítky miliard zbytečně.

Zajišťujeme personální stabilitu včetně racionálního uplatnění jak praktických, tak i vysokoškolsky vzdělaných sester a posun kompetencí nelékařského zdravotnického personálu tam, kde to má skutečně smysl.

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hlasovalo: 14709 lidí

Posilujeme roli zdravotních pojišťoven jako spolugarantů kvality a dostupnosti a zároveň plátců zdravotní péče.

Řešíme výši plateb za státní zdravotní pojištěnce s přibližováním ke skutečným nákladům na péči, a tím posilujeme stabilitu systému zdravotního pojištění.

Centralizujeme specializovanou péči včetně operativy do center s vysokou odbornou kvalitou, špičkovým přístrojovým vybavením a nejlepšími výsledky léčby.

Měníme strukturu lůžkové péče s ohledem na demografický vývoj.

Měníme přístup k dohodovacímu řízení s preferencí víceletých stabilních dohod plátců a poskytovatelů.

Komunikujeme s kolegy poslanci i senátory napříč politickým spektrem, se zástupci profesních komor, pacientských organizací i odborných společností a snažíme se získat podporu pro potřebné reformní a stabilizační kroky.

Cílem je plně funkční zdravotnictví s perspektivou stability na více funkčních období a kroky, ke kterým přistupujeme, by proto měly být konsenzuální.

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https://www.zdravotnickydenik.cz

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Článek obsahuje štítky

Mašek , zdravotnictví , ANO

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Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

Babiš

Prosím o odpověď na otázku.Proč jedete pořád-- AntiBabiš.kDYBY TO NEMĚL VŠE OŠETŘENÉTAK BYCH VÁM VĚŘIL.Ale Vy opravdu nemáte nic jiného než mít v puse Babiše.Kolik jste toho mohli udělat ve Vaši minulé vládě a nic.Teď jedete pořád dokolečka jak by to mělo být. Děkuji za Odpověď. mamlas

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k řešení problémů ve zdravotnictví