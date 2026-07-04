Mašek (ANO): Zdravotnictví je naprostou prioritou

Zdravím všechny,
řada z vás mě jako lékaře a předsedu zdravotního výboru v diskusi vyzývá k prezentaci zdravotnických témat. Rád proto předávám odkaz na článek, kde redaktorka Zdravotnického deníku komentuje výstupy ze schůzky mezi premiérem a prezidentem České lékařské komory (ZDE).
Chcete můj krátký komentář? Naše vláda má zdravotnictví jako naprostou prioritu.
Zajišťujeme stabilitu jeho financování na několik let dopředu (nyní přijímané zákony).
Zajišťujeme nezbytnou elektronizaci systému, e-žádanky a sdílení dat, bez kterých vynakládáme až nízké desítky miliard zbytečně.
Zajišťujeme personální stabilitu včetně racionálního uplatnění jak praktických, tak i vysokoškolsky vzdělaných sester a posun kompetencí nelékařského zdravotnického personálu tam, kde to má skutečně smysl.
Je Petr Macinka arogantní?
Anketa
Je Petr Macinka arogantní?
Posilujeme roli zdravotních pojišťoven jako spolugarantů kvality a dostupnosti a zároveň plátců zdravotní péče.
Řešíme výši plateb za státní zdravotní pojištěnce s přibližováním ke skutečným nákladům na péči, a tím posilujeme stabilitu systému zdravotního pojištění.
Centralizujeme specializovanou péči včetně operativy do center s vysokou odbornou kvalitou, špičkovým přístrojovým vybavením a nejlepšími výsledky léčby.
Měníme strukturu lůžkové péče s ohledem na demografický vývoj.
Měníme přístup k dohodovacímu řízení s preferencí víceletých stabilních dohod plátců a poskytovatelů.
Komunikujeme s kolegy poslanci i senátory napříč politickým spektrem, se zástupci profesních komor, pacientských organizací i odborných společností a snažíme se získat podporu pro potřebné reformní a stabilizační kroky.
Cílem je plně funkční zdravotnictví s perspektivou stability na více funkčních období a kroky, ke kterým přistupujeme, by proto měly být konsenzuální.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku