Známá jména v kanceláři Nerudové: Mladý Olmer a syn Evy Holubové

05.07.2026 10:58 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Europoslankyně Danuše Nerudová dala práci dvěma synům slavných českých umělců. Zaměstnala Víta Olmera mladšího, syna známého českého režiséra Víta Olmera. Nerudová dala práci i Adamu Holubovi, synovi herečky Evy Holubové, který s ní vloni sdílel kandidátku.

Známá jména v kanceláři Nerudové: Mladý Olmer a syn Evy Holubové
Foto: Nova
Popisek: Danuše Nerudová

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V prosinci 2022 odvysílala Česká televize dokument nazvaný „My v Evropě“. Natočil ho režisér Vít Olmer se svým synem, který v Bruselu pracuje. V dokumentu se objevila také tehdejší místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro dodržování zásad právního státu Věra Jourová, která o EU mluvila jako o „super systému“, díky kterému můžeme hrát první ligu světové politiky.

„Kdybychom nebyli v EU, tak už by Putin dneska měl tu mapu překreslenou. Byli bychom pro něj snadná kořist. Ale my žádná snadná kořist nejsme, protože jsme součástí velkého celku.“

Starosta Chlumce nad Cidlinou do kamery vykládal, že vůbec neví, jak by bez unijních peněz zrealizovali všechno, co bylo v obci potřeba udělat.

O dotacích do zemědělství hovořila slečna od koní, podle které by to zemědělství bez dotací z EU už vůbec nemohlo fungovat. Vyprávěla také, jak jsou zemědělci, co berou unijní dotace, sledováni satelitem, a když jednou vypustili omylem na pastvu o jednoho koně více, než předepisuje norma ekologického chovu, hned jim byla dotace krácena. Mladá farmářka Aneta ale na EU nezanevřela, dokonce dělá šéfredaktorku webu EURACTIV, který unijní projekty prezentuje.

V pořadu také zaznělo, že jednoho dne pochopíme i prospěšnost Green Dealu.

V květnu 2024, v den 20. výročí vstupu Česka do EU, vystoupil Vít Olmer mladší v Interview ČT24, kde prozradil, že už jako dítě sledoval Otázky Václava Moravce a „otravoval“ rodiče tím, že po nich chtěl, aby pořad pravidelně pouštěli. „Potom jsem je z toho i zkoušel,“ prozradil před kamerami ČT.

Upozornil také, že česká státní správa je při implementaci evropských norem „občas papežštější než papež“. A pak je prý také potřeba, aby stát naší velikosti hledal podporu pro své lidi např. u Německa, protože německý úřední aparát v Bruselu je podle Víta Olmera mladšího hodně rozsáhlý.

Není bez zajímavosti, že Vít Olmer mladší pracuje v Bruselu dodnes. Podle informací CNN Prima News mu práci dala europoslankyně zvolená za STAN Danuše Nerudová.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

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Vít Olmer mladší absolvoval bakalářské a magisterské studium na prestižním pařížském institutu politických věd v oboru státní správy. „Studium tam bylo mimořádně náročné, jsem na něho hrdý. Chtěl jít svojí cestou, já mu v tom nebránil,“ sdělil o něm pro web CNN Prima NEWS otec, režisér Vít Olmer.

Prozradil, že ho na synově studiu překvapilo několik věcí.

„Na školách tam například zakazují oslovení mademoiselle, protože by tím učitel vnucoval dotyčné její pohlaví, přičemž ona si ho třeba ještě nevybrala. Taky nemáš říkat dívce, že je hezká, protože tak ji predestinuješ k tomu, že musí vypadat dobře furt. Hlásí-li se žena na zkoušky do Evropské komise, tak má na výběr nahlásit svoje pohlaví: žena – muž, nebo: ještě nevím a nechci se vyjádřit,“ přiblížil Vít Olmer starší.

Ale Nerudová nezaměstnává jen syna známého režiséra, nýbrž i syna herečky Evy Holubové Adama Holuba. Holub v roce 2024, ve svých třiceti letech, kandidoval na kandidátní listině STAN do Evropského parlamentu. Obdržel přes 6 700 hlasů. Dnes pro Nerudovou pracuje jako její akreditovaný asistent.

„Adam vystudoval mezinárodní vztahy a mezinárodní právo v Londýně a v Edinburghu. Studoval i na prestižní College of Europe ve Varšavě, kde se velmi zajímal o vztahy v Evropském sousedství a o smlouvy mezi EU a třetími zeměmi. Navíc má pracovní zkušenosti z Parlamentu, Komise i Rady,“ prozradila o něm Eva Holubová pro web CNN Prima NEWS.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://cnn.iprima.cz

https://www.ceskatelevize.cz

https://www.parlamentnilisty.cz

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Článek obsahuje štítky

byrokracie , ČT , EU , Francie , Německo , Olmer , Velká Británie , Interview ČT24 , CNN Prima News , Olmer mladší , státí správa

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Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

Babiš

Prosím o odpověď na otázku.Proč jedete pořád-- AntiBabiš.kDYBY TO NEMĚL VŠE OŠETŘENÉTAK BYCH VÁM VĚŘIL.Ale Vy opravdu nemáte nic jiného než mít v puse Babiše.Kolik jste toho mohli udělat ve Vaši minulé vládě a nic.Teď jedete pořád dokolečka jak by to mělo být. Děkuji za Odpověď. mamlas

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