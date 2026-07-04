MK k zrušení výběrového řízení na ředitele Národní galerie Praha

Do druhého kola postoupili tři kvalitní kandidáti – Marcel Fišer, Olga Kotková a Aleš Seifert. Všichni prokázali odborné znalosti i manažerské zkušenosti potřebné pro vedení tak významné instituce. Výběrová komise odvedla profesionální práci a doporučila ministrovi nakonec dva silné kandidáty k závěrečnému posouzení. Ukázalo se však, že důraz na mezinárodní rozměr, schopnost prosadit Národní galerii Praha v evropském a světovém kontextu a přinést skutečně ambiciózní zahraniční vizi nebyl při výběru akcentován v takové míře, jakou Ministerstvo kultury považuje za zásadní.
Ministr kultury se seznámil s hodnocením komise, prostudoval všechny podklady a s oběma finalisty osobně hovořil. Přesto dospěl k závěru, že ani jeden z předložených projektů nepřináší v dostatečné míře vizi, kterou dnes Národní galerie Praha potřebuje.
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Naše ambice je jasná. Chceme, aby Národní galerie Praha patřila mezi nejrespektovanější evropské kulturní instituce. Chceme, aby do České republiky přivážela nejvýznamnější světové výstavy, spolupracovala s nejlepšími muzei a galeriemi a aby byla sebevědomým partnerem nejprestižnějších kulturních institucí světa. Nestačí nám, aby byla dobře spravovanou institucí. Musí být institucí, která udává směr.
Stejná očekávání jsme měli i vůči předchozímu vedení Národní galerie v čele s A. Knast a stejným metrem měříme i dnes. Proto jsme se rozhodli výběrové řízení zopakovat. Ne proto, že by finalisté nebyli kvalitní. Jsou. Ale hledáme osobnost, která bude mít mimořádně silnou mezinárodní vizi, nebude se bát obstát v zahraniční konkurenci a dokáže Národní galerii Praha posunout na novou úroveň.
Věříme, že nové výběrové řízení osloví širší okruh uchazečů a že se přihlásí ještě více špičkových kandidátů, případně také výrazné osobnosti ze zahraničí. Zároveň budeme velmi rádi, pokud se znovu přihlásí i kandidáti, kteří se účastnili tohoto výběrového řízení. Jejich odborných kvalit si vážíme a věříme, že budou mít příležitost své koncepce dále rozpracovat, posílit jejich mezinárodní rozměr a znovu je představit v nové soutěži. Jsme přesvědčeni, že právě takto významná instituce si zaslouží co nejotevřenější soutěž a co nejsilnější možné vedení.
Do doby jmenování nového generálního ředitele bude Národní galerii Praha nadále řídit pověřená generální ředitelka Olga Kotková, která zajistí stabilní chod instituce i kontinuitu její činnosti.
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