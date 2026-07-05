Vyhrožují, sbírají na vás informace, pak přijde dopis od právníka. Jak to chodí s „větrnými barony“

Když vám řeknu, že náš rozhovor vyjde na významný církevní svátek Cyrila a Metoděje, co vás k tomu napadne?
Že v 9. století v době příchodu Cyrila a Metoděje byla Byzantská říše výrazně vzdělanější a kulturně vyspělejší než tehdejší Východofranská říše, tedy dnešní Německo. V té době také probíhala transformace společnosti z původních pohanských náboženství, germánských i slovanských, ke křesťanství. Loupeživé výpravy byly panovníky často ospravedlňovány jako šíření křesťanství mezi pohany. Kníže Rostislav odrazil tehdejší Německo vojensky, a aby nemohli dále loupit ve jménu nového náboženství, pozval si učence vyspělejší, než měli v Německu, a požádal i o ochranu Byzantské říše. 30. října 1994 byl za toto v Brně svatořečen.
V Byzantské říši byla vzdělanost na nesrovnatelně vyšší úrovni. Byzantská společnost se opírala o vysokou gramotnost a tradici, znalost antických filozofů, matematiky a lékařství, vzdělanost a gramotnost byla běžná pro státní úředníky a aristokracii. Fungovaly zde církevní i prestižní světské školy, knihy psané v řečtině byly masově opisovány a uchovávány v klášterních i soukromých knihovnách. Sám Konstantin (Cyril) byl jedním z nejvzdělanějších mužů své doby, působil jako profesor filozofie, Cyril a Metoděj patřili k největším vzdělancům Byzance.
Upozorňujete, že na Slovensku mají bezemisní jádro a uhlí, a přesto to jim z Německa, kde stále pálí uhlí a zemní plyn, vnucují své nestabilní větrné „náboženství“. Taky paralela?
Přesně tak, a zahraniční banky a domácí i zahraniční oligarchie u toho loupí kapitál. Dobré je, že se u toho zatím u nás nevraždí a neteče krev, ale u sousedů na Ukrajině už třeba ano. Česko i Slovensko mají stále fungující energetickou soustavu postavenou na stabilních domácích sítích a jaderné energetice. Německo upustilo od jádra, pokoušelo se místo něj dovážet fosilní ruský plyn a nutit jej i okolí a v současnosti namísto toho vyváží nestabilitu sítí a energetickou chudobu do celé Evropy.
Podobnost náboženského svátku je i v tom, že když se někdo snaží vyvracet fyzikální zákony, obvykle se v takové situaci v teologii také protiví i Bohu. V Bibli to s takovými obvykle příliš dobře nedopadlo a německá ekonomika podle toho také vypadá.
Abychom tu historickou metaforu vysvětlili: Nejvíce větrných parků má být stavěno na území někdejší Velkomoravské říše...
Ano, na moravské Hané a slovenském Záhoří, které mají být zničeny a předělány na průmyslové parky „cizí zelené víry“. Další generace má platit do zahraničí za takovouto „pohanskou“ formu energetického náboženství, které jsme si sami nezvolili. Je to v podstatě středověké drancování převedené do moderních prostředků. Není tak kruté a krvavé, ale je promyšlené a trvá déle. Neteče krev, ale peníze, pole se nevypalují, pak se dají znovu osít, ale nevratně zalévají betonem, takže osít už nikdy nepůjdou.
Ačkoli normálně nejsem politický, doporučuji křesťanům na Moravě, aby se při oslavě dnešního svátku zamyslet, zda česká politická strana hlásící se ke k jejich hodnotám čte raději u oltáře Bibli nebo na stranickém aktivu výpis z konta větrných baronů.
Ve které zemi bychom tedy mohli dnes hledat tu energetickou vzdělanost místo zelených oltářů?
Pokud se omezíme na Evropu, tedy asi především ve Francii. Čína je dnes technologicky možná zajímavější, ale nemají zase naši kulturní a občanskou tradici.
Ve Francii mají také vyspělý jaderný program, jejich firma patří státu. EDF by si nikdo ve Francii ani nedovolil rozprodávat fondům a energetické oligarchii, to by měli hned v ulicích Žluté vesty i nové hnutí Bloquons tout.
Elektřinu měli ve Francii za korunu deset haléřů i v době energetické krize, to naše média v té době ani z francouzštiny nepřekládala.
V posledních dvou týdnech se vyrojily výhrůžné dopisy některých větrných baronů?
Ano, adresáty jsou vůdci odporu v menších obcích. Větrní a solární baroni se zřejmě bojí řady prohraných referend a odporu lidí k nezákonně zmanipulované legislativě, a tak začali vyhrožovat těm, kteří se jim systematicky staví na odpor. Oni ale ve většině lokalit vyhrožovali už před rokem, že si to tam stejně postaví. Arogance zůstává, mění se adresáti jejich vyhrožování. Větrní baroni vidí, že v mnoha lokalitách jejich buřtíky, zdarma pivo a grilovačky před referendem nezabraly. Lidé si z nich tropí žerty a někdy to přeženou, třeba kreslí na sociální sítě jejich karikatury nebo je veřejně nazvou „šmejdy“.
Přiměřený veřejný výsměch při dlouhodobém vyhrožování, uplácení a prezentaci nekorektního nebo i nezákonného jednání je v takové situaci určitě dobrým doplňkem a lidi v obci pobaví, ale je potřeba dávat pozor, abychom se my sami nedostali na druhou stranu zákona. Nutné je zůstat především u reality. To jsou především netransparentní smlouvy s obcemi, kapitálová nedostatečnost „developerské“ firmy, která nemá peníze na to, aby cokoli mohla postavit (ve skutečnosti vekslák, který pak prodává projekt skutečnému zájemci) a arogantní jednání u toho celého.
Když napíšete na Facebook „toto jednání připomíná jednání energetických šmejdů“ a připojíte k tomu fotky smlouvy se začerněnými cenovými ujednáními nebo špatné podmínky pro vaši obec, nemá developer obvykle šanci se proti takovéto publicitě bránit. Ale když pod to samé napíšete „firma XY je energetickým šmejdem“, obvykle se vám ozve právník. Může třeba argumentovat, že to začernil starosta a ne oni. Je potřeba zveřejňovat především fakta, ta na lidi působí více než rozesílané urážky. Když někdo lže a vy zveřejníte na Facebooku jeho nepravdivé a rozporuplné výroky, ať potom jiní komentují, že je lhář. Pak na vás žádný právník nemůže.
No, já nějaké ty dopisy viděl, dostali jsme je do redakce. A právníci tam vyzývali k „zanechání veškeré aktivity proti developerovi“...
Tady je to vždy na individuální zvážení. Právo bránit se proti tomu, aby developer nezničil okolí vašeho domu, má ze zákona každý, v tomto vás nemohou nijak omezovat. Doporučuji sundat pouze urážlivé prvky nebo karikatury, ale vlastní názor ponechat. Případně jsme radili optat se developerova právníka, aby označil konkrétní prvky. Zrovna tak je možno dále zveřejňovat nevýhodné smlouvy a vyjadřovat podezření na korupci nebo nějaké skryté výhody. Pokud má být větrník na pozemku pana starosty a obec mu to povolila, je to vcelku jasné.
V případě, že by developer vyhrožoval před referendem, jak s vámi zatočí, když budete šířit názory v rozporu s jeho záměrem, můžete zatočit spíše vy s ním. Maření přípravy a průběhu voleb a referenda je trestným činem. Některé takovéto aktivity již evidujeme a někde jsme i dosáhli toho, že si developer začal dávat pozor. Budeme rádi, když nám takovéto další podněty pošlete do našeho spolku Krajina lidí.
Náš spolek chrání spotřebitele i ekologii už od roku 2019 a rádi se na takovéto dopisy podíváme. V případě, že bychom zde nalezli nevhodné výhrůžky nebo jiné protiprávní prvky, uvědomíme státní správu včetně těch složek, které udělují dotace. Tedy se neváhejte obrátit, s většinou skupin v akceleračních oblastech jsme v aktivním kontaktu.
Zaznamenal jsem také, že si o některých lidech prý developer shromažďoval osobní informace...
Pokud jde o informace, které lidé sami publikují, nebo informace veřejně známé, může si s nimi každý dělat, co chce. Na informace soukromého nebo investigativního typu developer právo nemá. Při protestu na staveništi, které je chráněno bezpečnostními kamerami, je developerovým oprávněným zájmem určitě bezpečnost, ale musí mít monitorovaný prostor označený. Pokud jde například o protest nebo petiční stánek na náměstí, převažuje zájem občanů na ochraně vlastního soukromí nad komerčními zájmy developera. Řada takových záznamů může být nelegální a jejich užívání v následném stalkingu nebo vyhrožování i trestné. Jak budou tyto protesty občanů přibývat, budou určitě přibývat i agendy a zkušenosti s nimi. Každopádně pokud o vás někdo shromažďuje nějaké informace, například co kdo říkal proti developerovu záměru na náměstí, máte podle evropského nařízení GDPR nárok na kopii těchto informací a v mnoha případech jejich smazání s omluvou. Pokud jste o developerovi něco prohlásili sousedovi v místní hospodě, může to mít spíše charakter stalkingu ze strany developera. Když přijde výhrůžný dopis, je vhodné odpovědět a dotázat se, o co jde a jaké mají informace. Pokud od vás něco chtějí a považují to za nelegální, musí to doložit, ne stalkovat a anonymně vyhrožovat.
Developeři řadu informací mají a shromažďují, to však ještě neznamená, že je mají legálně, a i když je legálně mají, ještě to neznamená, že s nimi mohou někomu vyhrožovat. Například vědí z veřejných zdrojů, že se koná referendum, ale nemají právo vám k tomu posílat výhrůžné nebo jinak „motivující“ dopisy nebo dokonce chodit někoho uplácet.
Hynek Beran s generálem Štěpánem a Danou Drábovou
Kolik lidé utratili za právníky v souvislosti s akceleračními oblastmi a větrnou výstavbou?
Nemáme přesnou evidenci, ale z jedné oblasti 190 tisíc korun, z druhé půl milionu, odjinud 3800 korun za hodinu konzultace a podobně. Odhadem to bude v desítkách milionů korun. Pro některé méně korektní právníky jsou to doslova žně a dávají chudým lidem sazby pro ně doslova vyděračské. Mnohdy to i někteří „aktivisté“ doporučují jako jedinou možnou cestu, jak se ti lidé mají zachránit, ale platí se předem.
U toho bych uvedl dobrý a špatný příklad. Ten dobrý je, kdy se deset obcí v postižené oblasti složilo na renomovanou advokátní kancelář, které dali dohromady 50 tisíc korun, tedy 5000 na jednu obec, za kvalifikované zpracování připomínek. Když to celé spočítáte, je to asi tak týden kvalifikované práce, sběru podkladů, tvorby dokumentů s i přílohami a podobně. Pokud bychom pracnost odhadli na hodiny, je to 1250 korun za hodinu kvalifikované práce. Obce se složily, nikoho to nebolí a advokátní kancelář z toho má na výplatu pracovníků a na nájem. To je fair play.
Opačný, v tomto případě otřesný případ jsme zaznamenali, když po chudé rodině z postižené oblasti žádali 25 tisíc korun za převzetí jejich případu a dalších 3500 za každou hodinu konzultace, „ať se na to poskládají“. Toto nabízel a zprostředkovával jeden „protivětrný“ aktivista. Pravděpodobně s provizemi, které tato kancelář nabízela i jiným.
Náš spolek Krajina lidí zajišťuje základní orientaci pro chudé lidi zdarma včetně přednášek v postižených oblastech, sem tam někdo přispěje na provoz. Takto jsme konzultovali řadu oblastí, naposledy rozbor smlouvy v Maletíně, kde nakonec referendum vyhrálo.
Kolega právník za rozbor smlouvy developera nic nechtěl. Ale budeme rádi, když nám zájemci přispějí na náš provoz, číslo účtu i kontakt máme na webu. 3800 korun za hodinu to opravdu být nemusí, ale určité výdaje s naší činností máme, pokud má být profesionální, a podporu uvítáme.
V krajině lidí takové „aktivisty“ ale nemáte?
My jsme především odborně orientovaný spolek a ti „aktivisté“, kteří toto dohazují, mají obvykle velmi sporadické znalosti, tedy nemají ani odborné předpoklady, aby se u nás ucházeli.
Rovněž jejich chování místy připomíná chování těch větrných šmejdů, jako v případě té chudé rodiny. Ale mohou se na nás nějak odvolávat, je lépe to ověřit. Někteří to ale zkoušeli.
Vzpomínám na jednu situaci, když mi jednou vylezl na pódium „protivětrný“ aktivista. Myslel jsem, že je od těch místních organizátorů, a oni si zase mysleli, že patří k našemu doprovodu. Začal tam deklamovat špatně opsanou přednášku od profesora Turánka a k tomu dodával jakési své teorie o kardiologii a větrné elektrárně, u kterých by užasly i studentky prvního ročníku zdravotní školy. Naštěstí jsme ho stihli z odborné přednášky včas zarazit, než stihl udělat úplnou ostudu.
Protistrana se vás snaží prezentovat právě takto, jako blázny, kteří nerozumí dnešnímu světu. Vy naopak tvrdíte, že jste příznivcem moderních technologií. Jak to tedy je?
Za moderní považuji především energii jadernou, tedy určitě ano. Podporujeme solární i větrnou energetiku na místech k tomu vhodných, především na střechách budov a na místech, která už zničil minulý režim. Nemusíme kvůli tomu ničit nové plochy a ty staré ponechávat energetické oligarchii. Podporujeme obnovitelné zdroje energie na všech k tomu vhodných místech a kritizujeme vládní politiku, že se nezákonným a neústavním způsobem pokouší zničit další kus naší země pro developerské pozemky solárních a větrných baronů.
V tomto nejsme v Krajině lidí aktivisté, ale společensky aktivní odborníci, v tom je veliký rozdíl. Dejme obnovitelné zdroje energie všude tam, kam se hodí. Je to podobné jako s tím křesťanstvím, to má také pomáhat, a ne ničit krajinu a odírat lidi, a zejména politické strany se k tomuto hlásící by také neměly.
Výroba z OZE je prezentována jako decentralizovaná, demokratická a občanská. Vy ale tvrdíte, že stát už od 15 let podporuje solární a větrné barony a domácí výrobu z obnovitelných zdrojů energie naopak šikanuje. Co vás k tomuto závěru vede?
Ano, vysoké tarify, obskurní měření po fázích, které je českým unikátem, deset let umělé stagnace solárních elektráren na střechách a povinné poplatky solárním baronům, je toho vícero. Na rozdíl od lékařů nemáme v oboru Hippokratovu přísahu, takže u návrhu těchto šikanujících opatření prostituuje i řada kolegů, kteří by za něco takového v lékařské komoře už dávno přišli o diplom.
Pomáháme hodně s komunitní energetikou, kterou stát svými tarify dusí tak, že se jim vyplatí si v době solárního přebytku raději ohřívat teplou vodu než zemním plynem. Když se znovu vrátíme k symbolice Cyrila a Metoděje, není ta naše cesta obnovitelného „energetického křesťanství“ spíše nechat lidi si s obnovitelnou energií ohřívat doma vodu a bazény, než jim stavět hnusné parky na poli za humny a vyvážet za dumping elektřinu do bývalé Východofranské říše na Lipskou burzu?
Tvrdíte i s kolegy, že ohledně závazků v EU nám vláda lže. Můžete tedy být konkrétní?
Závazky existují. K tomu ale existují i zákony, které hovoří o nepotřebných nebo použitých plochách, které se už na nic jiného než na tyto závazky nehodí. Kdo by tomu nevěřil, podívejte se do evropské směrnice RED III nebo českého zákona 249 / 2025 Sb.
Vláda lže v tom, že kvůli závazkům v Evropské unii musíme přijít o zemědělskou a lesní půdu a znehodnotit přírodní a kulturní oblasti i kvalitu vlastního života v blízkosti větrných elektráren. Kvůli závazkům v Evropské unii a ani kvůli nedostatku těch ploch již zničených minulým režimem to určitě není. Mají k tomu tedy jiné důvody, optejte se před volbami, jaké to jsou.
Vláda lže i v tom, že když nepostavíme větrné parky na bonitní orné půdě na Hané, přijdeme o devět miliard korun. Kdybychom měli od ministryně Mrázové správně a zákonným způsobem stanoveny ty nepotřebné plochy, mohli bychom už dávno poslat fakturu do Bruselu. Vláda z nás dělá takto rukojmí větrných baronů a developerů. Je to vědomá manipulace. Řečeno symbolikou dnešního svátku, současná ani minulá koalice včetně té křesťanské frakce nešíří energetickou „víru“ šetrnou k přírodě, ale rabování vlastní země, a nedělá to ani v souladu s vlastními ani evropskými zákony, a dokonce ani ne se zákony fyzikálními nebo Božími.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku