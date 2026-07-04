Policie ČR: Rekordní zbraňová amnestie na jižní Moravě

Na konci června skončila půlroční zbraňová amnestie, během které mohli lidé bez postihu odevzdat nelegálně držené zbraně, střelivo nebo munici. Policisté na jižní Moravě během této doby převzali předběžně 527 kusů zbraní, 32 402 kusů střeliva a 459 kusů munice.
V porovnání s předchozí zbraňovou amnestií před pěti lety evidují policisté výrazný nárůst zájmu veřejnosti. Zatímco tehdy lidé odevzdali přibližně 370 zbraní, letos jejich počet přesáhl hranici pěti set kusů.
Nejčastěji lidé přinášeli zbraně pocházející z období první a druhé světové války. Mnohé z nich byly nalezeny při vyklízení pozůstalostí, na půdách starých domů nebo během rekonstrukcí nemovitostí. Ojedinělé však nebyly ani zbraně, které svým provedením zaujaly zkušené kriminalisty a znalce.
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Mezi nejzajímavější přírůstky patřil například podomácku vyrobený střílející nůž, jehož technické zpracování podle odborníků svědčí o vysoké řemeslné zručnosti výrobce. Lidé přinesli také střílející tužku nebo střelnou zbraň, ukrytou v nenápadné krabičce. Takzvané zákeřné zbraně jsou podle zákona zakázané, protože na první pohled nelze poznat, že jde o střelné zbraně.
Mezi historicky cennými zbraněmi nechyběl ani britský samopal Sten Mk II, tedy stejný typ zbraně, který použili českoslovenští parašutisté při operaci Anthropoid. Policisté převzali také německé samopaly MP44 a MP34. Zajímavý nález z posledních dnů zaznamenali policisté také na Hodonínsku. Muž zde kromě několika zbraní odevzdal rovněž ruský univerzální tankový kulomet PKT ráže 7,62 mm, běžně určený pro montáž do obrněné techniky.
Nejvíc práce měli policisté v samotném závěru amnestie. Jen během posledních dvou dnů jejího trvání převzali policisté více než sto zbraní a přes osm tisíc kusů střeliva, když se řada lidí rozhodla využít poslední příležitosti k jejich legálnímu odevzdání.
Každá odevzdaná zbraň prochází evidencí a podle potřeby také balistickou expertizou, která ověřuje, zda nebyla v minulosti použita při trestné činnosti. Pokud o ni původní majitel splňující zákonné podmínky požádá, může ji po registraci získat zpět. Ostatní zbraně jsou nabídnuty do sbírek Ministerstva vnitra, Kriminalistického ústavu v Praze nebo Muzea Policie ČR. Zbraně, o které není zájem, jsou následně odborně znehodnoceny a zničeny.
„Zbraňová amnestie představuje bezpečný způsob, jak se zbavit nelegálně držených zbraní, střeliva nebo munice. Každý takový případ snižuje riziko jejich zneužití a zároveň umožňuje odborníkům prověřit jejich původ,“ uvedl plk. Daniel Peška, vedoucí odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.
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