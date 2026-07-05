Vtip Marka Ebena na Klempíře dostal nečekanou pointu

05.07.2026 14:35 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech slaví 80 let od svého založení a svůj 60. ročník. Nad tímto rozporem se pousmál moderátor Marek Eben, který vítal diváky karlovarského festivalu. A přidal vtip na účet ministr kultury z Motoristy Otu Klempíře. Aniž by ho ovšem jmenoval. Diváci se dobře bavili. Hlavní hvězda festivalu, herec Dustin Hoffman se předvedl jako frajer s velkým srdcem. Ozval se také podcaster Čestmír Strakatý.

Vtip Marka Ebena na Klempíře dostal nečekanou pointu
Foto: Repro ČT
Popisek: Marek Eben

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Kulatý – 60. ročník – Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech – zahájil moderátior Marek Eben. A hned se vytasil s vtipem.

„Festival slaví 80 let od svého založení a 60. ročník. Možná si říkáte, jak je to možné. … Přátelé, neřešte to. Je to složité. Berte to tak, že u nás to prostě možné je,“ pravil Eben. A své publikum tak poprvé rozesmál.

Poté zdůraznil, že obě ta výročí jsou kulatá, jenže to s sebou podle Ebena nese i jisté povinnosti. Když má člověk kulatiny, tak se snaží o to, aby si tu oslavu užili všichni okolo. A sám oslavenec si ji nakonec tolik neužije. Už proto, že myslí na to, koho všeho by pozval, a bojí se, aby na někoho nezapomněl. Obává se také toho, že přijde někdo, koho musel pozvat tzv. z povinnosti, ale ve skrytu duše doufá, že nepřijde.

„Pak jsou ti, které nechcete pozvat, ale musíte z nějakého důvodu,“ prohlásil Eben. A tady lidé začali tleskat. „A doufáte, že nepřijdou,“ přisadil si ještě Eben. A tady už potlesk zmohutněl a jak ukazují videa kolující po sociálních sítích, ozvalo se i pochvalné vískání.

Možná v narážce na dění na festivalu ve Strážnici na Moravě.

Eben sice nikoho nejmenoval, ale diváci si podle všeho do Ebenových vět dosadili ministra kultury za Motoristy Otu Klempíře. Ten na zahájení festivalu skutečně nedorazil, i když jako ministr kultury pozvání s vysokou pravděpodobností dostal.

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Největší hvězdou festivalu je osmaosmdesátiletý Dustin Hoffman, ale server Blesk.cz upozornil, že i Klempíř nakonec do Varů přece jen přijel. Prý se ubytoval v Grandhotelu Pupp.

Hoffman na festivalu potvrdil, že je hercem s velkým srdcem. Když se bavi s jedním z účastníků, dozvěděl se od pána na vozíku, že je smutný, protože se nedostal na
Hoffmanův film. Byl vyprodaný. Ale herec okamžitě začal jednat a šťastnému divákovi zařídil lístek navíc. „Je to prostě frajer!“ zašumělo ihned okolí. Takto příhodu popsal Blesk.cz.

Klempíř organizátorům festivalu poděkoval a s Dustinem Hoffmanem si pořídil fotografii.

Oto​ Klempíř

  • AUTO
  • ministr kultury
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„Některé fotky si člověk prostě rád schová. Třeba tuhle s Dustinem Hoffmanem v Karlových Varech. Ještě větší radost než ze samotné fotky mám ale z toho, že KVIFF je opravdu světový festival. Každoročně k nám přiváží velké osobnosti, skvělé filmy a na pár dní dělá z Varů světové centrum kultury. Vážím si toho osobně. A jako ministr kultury možná ještě o něco víc. Respekt všem, kteří za festivalem stojí! Tohle se samo fakt neudělá!“ zdůraznil Klempíř.

 

 

K festivalu pár slov přidal i podcaster Čestmír Strakatý, který se podle všeho snažil s ministrem Klempířem domluvit rozhovor, ale zatím se to nepodařilo. A během tohoto domlouvání si prý mluvčí udělala foto obou pánů.

Rád k tomu doplním trochu kontextu. Fotka (respektive screenshot) vznikla během videohovoru s mluvčí Oty, kde mi byl znovu přislíben a potvrzen rozhovor, má být příští týden. Tak věřím, že tentokrát dopadne. Je o čem mluvit,“ konstatoval.

Strakatý dal najevo, že si je vědom toho, že foto s ministrem Klempířem vypadá „dost blbě“.

 

 

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Ministr Klempíř se úpté na sociální síti Strakatému omlouval. 

„Čestmíre, omlouvám se.? Když jsem včera zveřejnil naši společnou fotku, nenapadlo mě, co se tím proti Tobě spustí. Fotku jsem zveřejnil já, ale nadávky a útoky teď schytáváš Ty. A to mě mrzí.? Ve Varech jsme se normálně potkali a chvíli si povídali. Fotka vznikla během videohovoru s mou kolegyní. Nebyl to Čestmírův příspěvek, politické gesto ani vyjádření jakékoli podpory. Bylo to setkání dvou lidí, kteří se roky znají.? Vím, že se mnou řada lidí nesouhlasí a že ke mně mohou mít výhrady. Neměli bychom se ale dostat do bodu, kdy se obyčejné setkání stane proviněním. Můžeme stát na opačných stranách a přesto spolu mluvit, aniž by za to jeden z nás musel schytat vlnu nadávek,“ napsal ministr.

 

 

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Článek obsahuje štítky

Eben , Karlovy Vary , kultura , motoristé , Hoffmann , Klempíř , Strakatý , podcast , IFF KVV

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