Rakušan (STAN): Další pomsta vůči hlavě státu

„Lex pomsta”, který schválila Sněmovna, omezuje prezidentovy pravomoce. Babišova vláda bere prezidentovi výsadu pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Vše dává do rukou pana Macinky.
Koalice nemá omezovat pravomoci prezidenta přílepky k zákonům. Je to další z řady pomst vůči hlavě státu, a pokud změna začne skutečně platit, budeme jako Starostové podávat ústavní stížnost.
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