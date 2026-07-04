Rakušan (STAN): Další pomsta vůči hlavě státu

05.07.2026 16:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zrušení pověřování a odvolávání vedoucí stálých misí prezidentem

Rakušan (STAN): Další pomsta vůči hlavě státu
Foto: Repro X
Popisek: Vít Rakušan

„Lex pomsta”, který schválila Sněmovna, omezuje prezidentovy pravomoce. Babišova vláda bere prezidentovi výsadu pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Vše dává do rukou pana Macinky.

Koalice nemá omezovat pravomoci prezidenta přílepky k zákonům. Je to další z řady pomst vůči hlavě státu, a pokud změna začne skutečně platit, budeme jako Starostové podávat ústavní stížnost.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

pravomoci , prezident , Rakušanm STAN

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Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Vaše heslo ,,na životech bílých záleží"

Znamená, že podle vás na životech lidí jiné barvi pleti nezáleží nebo na ní záleží míň? Uvědomujete si, že třeba i v ČR žije spousta lidí, kteří mají jinou barvu pleti, a že se tu i narodili, jsou slušní a pracovití? Jsou pro vás něco míň? Mám mezi lidmi jiné barvi pleti, co jsou třeba i ze smíšenýc...

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Vykulenče, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseHyman , 05.07.2026 16:45:41
... vám lepšolidem se nějak zalíbilo, se obracet na ÚS! Vy byste se měli obracet jen na službukonajiciho bachaře, případně na správu NVÚ!

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