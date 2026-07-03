ČEZ: V blízkosti elektrických zařízení buďte opatrní

Bez elektrické energie si moderní život již neumíme představit. Nejen že nám slouží, ale také je velmi často příčinou vážných či dokonce smrtelných úrazů. Během posledního půl roku eviduje ČEZ Distribuce desítku případů, kdy došlo ke zcela zbytečnému úmrtí či těžkému zranění vlivem zásahu elektrického proudu při přiblížení nebo přímém dotyku s distribučním zařízením.
Především v období letních prázdnin dochází k úrazům elektrickým proudem také u mladistvých. Příčinou těchto úrazů či dokonce úmrtí bývá nejčastěji neznalost rizik, nešťastná láska vedoucí k neuváženému jednání nebo vyhledávání adrenalinu a hazardního chování.
„V tomto období evidujeme případy zapříčiněné nezodpovědností a porušením základních bezpečnostních pravidel při porušení ochranných pásem elektrického vedení zemědělskou technikou, nákladními vozidly (při sklápění či betonování) nebo hazardování se svými životy. Příkladem může být tragická událost, která se odehrála z počátku června na Příbramsku, kdy mladiství vylezl na stožár elektrického vedení a zasáhl ho elektrický proud. Následkem zásahu elektrického proudu byla bohužel úplně zbytečná smrt mladého člověka. U vysokého napětí totiž může přeskočit elektrický oblouk – a nemusíte se přitom dotknout drátů,“ vysvětluje bezpečnostní ředitel ČEZ Distribuce Radomír Valica.
Mezi nejčastější rizikové situace patří lezení na stožáry, vstup do okolí vedení bez znalosti rizik, manipulace s dlouhými předměty (tyče nebo rybářské pruty), vstup do trafostanic a také podcenění bezpečné vzdálenosti.
Bezpečné léto: jednoduché desatero:
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Je Petr Macinka arogantní?
- Na stožáry ani sloupy nikdy nelez.
- Drž se dál od vodičů – i když se jich nedotýkáš.
- Respektuj výstražné tabulky.
- Nevstupuj do oplocených objektů (trafostanic apod.).
- Nepouštěj drony ani draky u vedení.
- Dávej pozor na dlouhé předměty – mohou tě „přiblížit“ k napětí.
- Vysvětli dětem, že to není hra.
- Poškozené vedení? Nepřibližuj se a volej poruchovou linku (ČEZ Distribuce: 800 850 860).
- Respektuj ochranná pásma.
- Pamatuj: bezpečná vzdálenost je to nejdůležitější.
Volat na kontaktní linku ČEZ Distribuce 800 850 860 při porušení bezpečnostních zásad. Záchrana života je vždy přednější než strach z pokut či sankcí. Elektřina je dobrý sluha, ale může také smrtelně zranit!
Podrobné informace najdete ZDE.
: Bezpečně s elektřinou | ČEZ Distribuce Elektřina přítelem - preventivní program pro děti | ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce, a. s., ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 171 450 km s 3,8 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech. Více informací najdete ZDE.
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