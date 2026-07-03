MZV: Český tým pomáhá po ničivém zemětřesení ve Venezuele

04.07.2026 11:27 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Česká republika se prostřednictvím Mechanismu civilní ochrany EU zapojila do mezinárodní pomoci po ničivém zemětřesení, které v?noci na 25.?června 2026 zasáhlo Venezuelu.

MZV: Český tým pomáhá po ničivém zemětřesení ve Venezuele
Foto: Archiv MZV
Popisek: Černínský palác, sídlo Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničí ČR iniciovalo v?rámci humanitární odezvy vyslání českého USAR (Urban Search and Rescue) týmu, který tvoří 69 příslušníků záchranných složek včetně armádního lékaře a lékařky, osm záchranářských psů a specializované vybavení. Český tým se podílí na vyhledávacích, stabilizačních a odkrývacích pracích v nejvíce zasažených lokalitách. Do organizace cesty týmu záchranářů se výrazně zapojilo i české velvyslanectví v kolumbijské Bogotě, které je pro Venezuelu akreditováno.

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Katastrofa si podle aktuálních oficiálních údajů vyžádala 1943 obětí a více než 10 500 zraněných. Rozsah škod je mimořádný – podle prvotního vyhodnocení satelitních snímků mohlo být poškozeno nebo zcela zničeno téměř 59 tisíc budov v postižené oblasti.

Mezinárodní reakce na katastrofu patří k nejrozsáhlejším humanitárním operacím posledních let v regionu. Do pomoci je zapojeno 14 členských států Evropské unie, Turecko a další mezinárodní partneři. Celkově do Venezuely směřuje nebo již dorazila pomoc z přibližně 24 zemí, působí zde také více než 3000 zahraničních záchranářů a humanitárních pracovníků. EU zároveň oznámila dodatečnou humanitární podporu ve výši 5 milionů euro, určenou přímo na reakci na zemětřesení.

Na zajištění české mise se výrazně podílelo také Velvyslanectví České republiky v Bogotě. Diplomaté pomáhali zejména při organizaci cesty českého týmu, navazování kontaktů s klíčovými představiteli na venezuelské straně a řešení logistických komplikací. Pokračují také v poskytování podpory dalším českým občanům v regionu.

Česká republika vyjadřuje solidaritu obětem zemětřesení a jejich rodinám a oceňuje mimořádné nasazení všech českých záchranářů, kteří v náročných podmínkách reprezentují Českou republiku a pomáhají postiženým obyvatelům Venezuely.

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MZV , zemětřesení , Venezuela , TZ , USAR tým

JUDr. Jeroným Tejc byl položen dotaz

Klobouk dolů

Pane ministře, podle mě jste rozhodl dobře, že jste zažaloval soudkyni, která svěřila dítě nebezpečnému otci, který ho zabil. Jaký trest soudkyni hrozí a hlavně bude moc soudit dál, když se dopustila takového fatálního selhání? Ještě proč jste s tou žalobou přišel až nyní? Že selhala je jasné od zač...

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