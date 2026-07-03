NPÚ: Mattioliho herbář se vrací do Českého Krumlova

04.07.2026 16:13 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Po skončení výstavy Lékařská literatura v zámeckých knihovnách se jeden z jejích nejvzácnějších exponátů vrací zpět na zámek do Českého Krumlova.

NPÚ: Mattioliho herbář se vrací do Českého Krumlova
Foto: red
Popisek: Národní památkový ústav

Po skončení výstavy Lékařská literatura v zámeckých knihovnách, která byla od dubna do června 2026 k vidění v Galerii Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, se jeden z jejích nejvzácnějších exponátů vrací zpět na zámek do Českého Krumlova.

Mimořádně cenný Mattioliho herbář (Kreutterbuch, Frankfurt nad Mohanem, 1611) ze zámecké knihovny Státního hradu a zámku Český Krumlov nyní pečlivě připravujeme k přepravě.

Herbář si do své osobní knihovny pořídila kněžna Marie Ernestina z Eggenbergu, která jej skutečně používala. Dodnes se v něm dochovaly její rukopisné poznámky i zatržení pasáží, věnovaných léčivým rostlinám. Na jedné z fotografií ZDE je zachycena stránka s popisem kozlíku lékařského, u níž si označila pasáž o jeho vnitřním užití.

Děkujeme správě Státního hradu a zámku Český Krumlov za zapůjčení tohoto jedinečného exponátu a knihovníkovi Jiřímu Žahourovi za odbornou spolupráci při přípravě výstavy.

Více informací o výstavě Lékařská literatura v zámeckých knihovnách najdete ZDE.

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Český Krumlov , historie , knihy , kraj Jihočeský , TZ , NPÚ , botanika

Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

Babiš

Prosím o odpověď na otázku.Proč jedete pořád-- AntiBabiš.kDYBY TO NEMĚL VŠE OŠETŘENÉTAK BYCH VÁM VĚŘIL.Ale Vy opravdu nemáte nic jiného než mít v puse Babiše.Kolik jste toho mohli udělat ve Vaši minulé vládě a nic.Teď jedete pořád dokolečka jak by to mělo být. Děkuji za Odpověď. mamlas

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