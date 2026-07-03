NPÚ: Mattioliho herbář se vrací do Českého Krumlova

Po skončení výstavy Lékařská literatura v zámeckých knihovnách, která byla od dubna do června 2026 k vidění v Galerii Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, se jeden z jejích nejvzácnějších exponátů vrací zpět na zámek do Českého Krumlova.
Mimořádně cenný Mattioliho herbář (Kreutterbuch, Frankfurt nad Mohanem, 1611) ze zámecké knihovny Státního hradu a zámku Český Krumlov nyní pečlivě připravujeme k přepravě.
Herbář si do své osobní knihovny pořídila kněžna Marie Ernestina z Eggenbergu, která jej skutečně používala. Dodnes se v něm dochovaly její rukopisné poznámky i zatržení pasáží, věnovaných léčivým rostlinám. Na jedné z fotografií ZDE je zachycena stránka s popisem kozlíku lékařského, u níž si označila pasáž o jeho vnitřním užití.
Děkujeme správě Státního hradu a zámku Český Krumlov za zapůjčení tohoto jedinečného exponátu a knihovníkovi Jiřímu Žahourovi za odbornou spolupráci při přípravě výstavy.
Více informací o výstavě Lékařská literatura v zámeckých knihovnách najdete ZDE.
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