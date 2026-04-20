Masivní síť neziskovek za úředníkem z ministerstva. Odhaleno po Macinkově akci

Začátkem týdne se v médiích rozvířila debata okolo Martina Abela, absolventa Oxfordu, který donedávna působil jako analytik ve Výzkumném ústavu pro krajinu (VÚK) spadajícím pod Ministerstvo životního prostředí. V prvních reakcích byl Abel často označován za „vědce z Oxfordu“, postupně se ale začalo přesněji uvádět, že na ústavu pracoval jako analytik a právník zaměřený na klimatickou a energetickou politiku.
VÚK s Abelem nedávno rozvázal smlouvu, a to patrně poté, co na začátku dubna reagoval na slova Filipa Turka o akceleračních zónách a větrných elektrárnách. O Abelově konci ve VÚK informoval jako první Deník N.
Právník a znalec neziskového sektoru Robert Kotzian v reakci na zprávy o odchodu Abela z ústavu spadajícího pod ministerstvo poskládal mapu tzv. zeleného neziskového ekosystému, ve kterém se pokusil zmapovat prostředí ekologických organizací a dotační infrastrukturu sektoru.
Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.
Kotzian uvedl, že jeho příspěvek ani samotné schéma nemají být útokem na Martina Abela ani na jeho právo angažovat se v ekologických iniciativách. Dodal ovšem, že vzhledem k Abelovu dřívějšímu působení v ekologických organizacích tak je na místě debatovat o jeho možném střetu zájmů.
Červeně jsou ve schématu označeny politické neziskové organizace, zeleně zahraniční subjekty a modře orgány veřejné správy. Martin Abel je ve schématu propojen se třemi organizacemi. S Aliancí pro energetickou soběstačnost, s organizací Klimatická žaloba ČR a s Asociací pro mezinárodní otázky, která dle Kotziana získávala dotace od Ministerstva zahraničních věcí a je napojena na Open Society Foundations finančníka George Sorose a dotace získává také od německé politické nadace Friedrich Naumann Stiftung, která je blízká liberální straně FDP.
Podle Kotziana tak ze schématu jasně vychází, že Martin Abel byl v ústavu spadajícím pod Ministerstvo životního prostředí v zásadním střetu zájmů. Za dostačující důkaz považuje už jen jeho předchozí působení v neziskové organizaci Klimatická žaloba ČR.
„Úředník s takovými aktivitami se buď na Ministerstvu životního prostředí nemá zabývat tím, čím se tam Martin Abel zabýval, nebo na tomto ministerstvu nemá být vůbec zaměstnán. Měl prostě vzhledem k jeho ministerské agendě evidentní a závažný střet zájmů,“ tvrdí právník.
V neposlední řadě má podle Kotziana schéma znovu poukázat na to, jak český veřejný a politický prostor ovlivňují zahraniční subjekty, především německé politické strany a neziskové organizace, které se ve schématu soustředí poblíž Hnutí DUHA.
Ve schématu je Hnutí DUHA vyobrazeno jako součást širší mezinárodní sítě environmentálních organizací. Podle Kotziana hnutí financují zahraniční subjekty, mezi nimiž jsou i Open Society Foundations George Sorose, německá nadace Deutsche Bundesstiftung Umwelt nebo nadace EuroNatur Stiftung a Heinrich Böll Stiftung, která je napojena na německou stranu Zelených.
Kotzian tak ukazuje, že Hnutí DUHA je napojeno na širší síť zahraničních ekologických organizací a politických nadací, od kterých získává podporu a finance, za které pak lobbuje u českých poslanců.
Právníkův příspěvek na Facebooku následně včetně schématu sdílela Společnost pro obranu svobody projevu.
