Vyřešte Benešovy dekrety, jinak nic nebude. Magyar nastoupil na Fica

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Slovenský premiér prý zdůrazňoval, že slovensko-maďarské vztahy již dlouhá léta nejsou předmětem politické soutěže a že Ficovi záleží na dobrém soužití Slováků a Maďarů na Slovensku. Fica ale nejvíce zajímala pozice budoucího maďarského premiéra v otázce ruské ropy a ropovodu Družba.
„Hlavním důvodem mého telefonátu s Péterem Magyarem bylo zjistit postoje nového maďarského politického vedení k znovuotevření ropovodu Družba a k žalobě proti nařízení RePowerEU, kterou v souvislosti se zastavením dodávek ruského plynu a ropy podávají Slovenská republika a Maďarsko proti EU. Jakákoli další témata jsem navrhoval projednat osobně,“ informoval Fico.
Mnoho užitečného se prý ale Fico nedozvěděl, protože Magyar odmítá jakékoli politické diskuze, dokud nebude vyřešena otázka Benešových dekretů, které v posledních letech opět vstoupily do slovenské politiky.
„S odkazem na skutečnost, že Péter Magyar ještě není oficiálním předsedou maďarské vlády, se vítěz maďarských voleb k mým otázkám vyjádřil pouze v obecné rovině. Z rozhovoru však jednoznačně vyplynulo, že prioritou Pétera Magyara ve slovensko-maďarských vztazích jsou a budou Benešovy dekrety, kde máme zásadně odlišné postoje,“ dodal Fico.
Jeho slova potvrdil na Facebooku i Péter Magyar, který otázku Benešových dekretů více rozvinul. „Právě jsem zavěsil po telefonátu se slovenským premiérem Robertem Ficem. Jasně jsem mu sdělil, že o jakékoli konkrétní politické otázce můžeme jednat pouze tehdy, pokud dostaneme záruku, že Slovensko zruší právní předpisy, které hrozí maďarským spoluobčanům na Horním Uhersku vězením, a pokud bude písemně potvrzeno, že v budoucnu nedojde k zabavování pozemků našich maďarských spoluobčanů na Horních Uherských zemích s odvoláním na Benešovy dekrety založené na kolektivní vině,“ napsal Magyar, že teprve po vyřešení této problematiky může docházet k dalšímu prohlubování slovensko-maďarských vztahů.
Debata o Benešových dekretech na Slovensku v posledních letech výrazně zesílila poté, co stát začal aktivně zasahovat do vlastnických vztahů. Klíčovou roli v tom hraje Slovenský pozemkový fond, který usiluje o převod některých pozemků na stát s odkazem na poválečné konfiskační předpisy. Fond tvrdí, že pouze napravuje nedokončené administrativní procesy z let 1945–1946, zatímco opozice i právníci upozorňují na zásahy do práv současných vlastníků bez náhrady. Aktivita fondu výrazně vzrostla po roce 2024 a podle kritiků se často týká lukrativních pozemků.
Opoziční hnutí Progresivní Slovensko vyzvalo vládu, aby zastavila vydávání nových rozhodnutí založených na Benešových dekretech. Vládní představitelé v čele s premiérem Robertem Ficem to odmítají a varují, že PS zpochybňuje poválečné uspořádání. Spor koncem roku 2025 vyvrcholil přijetím novely trestního zákoníku, která zavádí trestný čin popírání tohoto uspořádání, což podle kritiků může omezit veřejnou debatu i historický výzkum.
Téma zároveň přerostlo hranice Slovenska a promítlo se i do politiky v Maďarsku. Premiér Viktor Orbán čelil kritice opozice za zdrženlivý postoj vůči Bratislavě, přestože se problém dotýká maďarské menšiny na Slovensku. Opozice vedená Péterem Magyarem kritizovala vládu z upřednostňování geopolitických vztahů před ochranou krajanů. Do sporu se nepřímo zapojila i Evropská unie prostřednictvím výzvy adresované předsedkyni Ursule von der Leyenové. Magyar jako budoucí premiér Maďarska tak chce být v otázce současného uplatňování Benešových dekretů na Slovensku aktivnější.
