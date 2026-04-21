Bernd Posselt a Zdislava Pokorná o krok blíže státnímu vyznamenání

Udílet státní vyznamenání je sice v režii úřadu prezidenta republiky, návrhy jmen, kdo by ocenění mohl získat, řeší kromě Hradu i Poslanecká sněmovna, kde je věc právě v procesu. Záleží pak na prezidentovi, zda se doporučeními bude řídit.
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Anketa
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Poslanci se zabývají návrhy jmen na udělení státních vyznamenání, která bude každoročně 28. října udělovat prezident republiky. Hradu mohou svá jména navrhovat přímo občané, kteří své návrhy zasílají i oběma komorám parlamentu, které je posoudí a výsledný výběr doporučí prezidentovi. Poslanci se věcí právě zabývají. Před týdnem se občanské i poslanecké návrhy řešily v příslušném sněmovním podvýboru a objevila se i dosti nečekaná jména.
Poslanecké návrhy na letošní seznam vyznamenaných pocházejí přímo od samotných poslanců nebo od občanů. Tyto návrhy si ale musí poslanci tzv. osvojit, jinak padají pod stůl. Mezi těmi, kdo se patrně na finální poslanecký seznam nedostanou, patří již zmiňovaný Bernd Posselt, který do sněmovny doputoval jako občanský návrh. Žádný z poslanců si ho dosud neosvojil a pokud to tak zůstane, poletí návrh do koše.
Do sněmovny doputovalo mnoho desítek jmen, další přinesli sami poslanci. Vyznamenání by mohl obdržet známý kardiolog Petr Neužil, odbojáři, sportovci nebo zakladatel Oktagonu a propagátor sportu MMA Ondřej Novotný, herní vývojář a zakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu Daniel Vávra, bývalý elitní kriminalista Jiří Markovič, spisovatel Milan Kundera či někdejší Miss World a modelka Taťána Kuchařová, která se zabývá charitativní činností.
Mezi navrženými jsou i klasická „opoziční jména“. Například novinářka Zdislava Pokorná z Deníku N, který má vazby na okolí Petra Pavla, bývalý politik Luboš Dobrovský, bratři Martin a Mikuláš Kroupové provozující politické neziskovky, gay aktivista Jiří Hromada, lidovecký exministr Daniel Herman, který se nyní angažuje ve prospěch rodiny Lichtenštejnů v jejich sporu proti České republice, či poradce prezidenta Pavla a exšéf Knihovny Václava Havla Michael Žantovský.
Největší pozornost budí navržení Mikuláše Mináře, který organizuje protivládní demonstrace proti vládám Andreje Babiše, ale vynechat nelze ani moderátora Václava Moravce nebo již zmiňovaného šéfa Sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernda Posselta.
Ve všech třech posledně jmenovaných případech je pravděpodobné, že se na finální poslanecký seznam nedostanou, neboť si je neosvojil žádný z poslanců. Čas ovšem ještě nevypršel a vše se může změnit.
Zajímavé bude sledovat především to, jak dopadne občanský návrh na vyznamenání sudetoněmeckého předáka Posselta, který příští měsíc má s více než tisícovkou svých soukmenovců dorazit do Brna. Proti organizaci sudetského sjezdu v České republice se zvedla velká vlna nevole a proti akci protestují politici, historici i další osobnosti v čele s oběma bývalými prezidenty republiky Václavem Klausem a Milošem Zemanem.
Podstatné je, že bez ohledu na to, jaká navržená jména nakonec budou na finálním seznamu, který schválí plénum Poslanecké sněmovny, může být prezidentem vyznamenán kdokoli. Návrhy poslanců i senátorů mají pouze doporučující charakter a jejich význam je spíše symbolický, byť se jimi prezidenti v minulosti inspirovali.
Udílení nejvyšších státních vyznamenání je dle článku 63 Ústavy České republiky pravomocí prezidenta, který se žádným doporučením nemusí řídit a ocenění může udělit komukoli, aniž by to zdůvodňoval. Vyžaduje však kontrasignaci předsedou vlády a je otázkou, zda premiér Babiš podepíše Petru Pavlovi kompletní seznam lidí k ocenění bez připomínek, nebo bude mít s některými jmény problém. Svůj podpis může například „zobchodovat“ za něco, v čem prezident dělá nebo plánuje dělat vládě problémy.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku