Trikolora: Likvidace svobody, demokracie a právního řádu

Pokud Lukačovičovy Novinky.cz zveřejňují seznam novodobých „ztroskotanců a samozvanců“, klesají na úroveň někdejšího Rudého práva a vracejí naši zemi zpátky do totality.
Pokud Česká televize vysílá reportáž, ve které politiky skandalizuje za to, že svobodně využívají svého ústavního práva na svobodu projevu, destruuje svobodu a demokracii a rovněž naši zemi vrací zpátky do totality.
Jestliže BIS na takové skandalizaci participuje, neslouží ochraně demokracie a právního řádu, k čemuž byla původně určena, nýbrž pravému opaku.
Jestliže někteří politici, novináři a občané takovou totalitní praxi schvalují, ba dokonce vítají, a to jen proto, že to vyhovuje jejich politickým zájmům, vědomě na likvidaci svobody, demokracie a právního řádu pracují.
Pokud tato praxe bude pokračovat, nemůže to s naší zemí dopadnout jinak, než že se do totality skutečně navrátíme.
