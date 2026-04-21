Trikolora: Likvidace svobody, demokracie a právního řádu

21.04.2026 16:21 | Monitoring
autor: PV

Stanovisko Trikolory ke skandalizaci vybraných politiků

Foto: Trikolora
Popisek: Trikolora - logo

Pokud Lukačovičovy Novinky.cz zveřejňují seznam novodobých „ztroskotanců a samozvanců“, klesají na úroveň někdejšího Rudého práva a vracejí naši zemi zpátky do totality.

Pokud Česká televize vysílá reportáž, ve které politiky skandalizuje za to, že svobodně využívají svého ústavního práva na svobodu projevu, destruuje svobodu a demokracii a rovněž naši zemi vrací zpátky do totality.

Jestliže BIS na takové skandalizaci participuje, neslouží ochraně demokracie a právního řádu, k čemuž byla původně určena, nýbrž pravému opaku.

Jestliže někteří politici, novináři a občané takovou totalitní praxi schvalují, ba dokonce vítají, a to jen proto, že to vyhovuje jejich politickým zájmům, vědomě na likvidaci svobody, demokracie a právního řádu pracují.

Pokud tato praxe bude pokračovat, nemůže to s naší zemí dopadnout jinak, než že se do totality skutečně navrátíme.

Článek obsahuje štítky

média , politika , svoboda projevu , trikolora

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Vrací potlačování svobody projevu naši zemi do totality?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Jiří Vosecký byl položen dotaz

SLK

Nemyslíte, že SLK táhne dolů STAN? To se podle mě taky dost zpronevěřilo svému programu. Nemyslíte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

