DIA: Česko patří mezi lídry otevřených dat v Evropě

Mezinárodní hodnocení OECD i Evropské komise potvrzují, že otevřená data se v Česku posunula od formální povinnosti k praktickému nástroji digitalizace státu. V OECD OURdata Index 2025 obsadilo Česko 6. místo v konkurenci 42 států, v Open Data Maturity reportu s výsledkem 94 % patří do elitní kategorie Trendsetterů, tedy těch států, které nastavují trendy.
Nejsilnější stránkou je reálný dopad otevřených dat. V evropském hodnocení Open Data Maturity Report dosáhlo Česko v kategorii Dopad (Impact) opakovaně 100 %.
Data se běžně využívají v konkrétních službách, které mají přímý přínos pro občany:
- Ve zdravotnictví slouží otevřená data k hodnocení kvality perinatologické péče,
- aplikace Zastupko.cz zvyšuje transparentnost rozhodování místních samospráv,
- portál Ovzduší.cz propojuje meteorologická data s dopady na zdraví obyvatel,
- služba Práce pro cizince efektivně páruje volná místa s uchazeči ze zahraničí.
Výrazný posun potvrzuje i OECD OURdata Index, kde se Česko mezi lety 2023 a 2025 zlepšilo celkově o 36 % a zařadilo se mezi tzv. skokany roku. Nejrychlejší růst zaznamenalo v oblasti přístupnosti dat a podpory jejich opětovného využití, tedy tam, kde se rozhoduje o tom, zda zveřejňovaná data skutečně někdo využívá.
Podle obou reportů je Česko dobře připraveno na rozvoj umělé inteligence. Kvalitní a strojově čitelná data jsou totiž pro AI „základní surovinou“. Evropská komise vyzdvihuje zejména český pokrok v automatizované kontrole kvality metadat. Základy úspěchu Česka v oblasti otevřených dat byly položeny již mezi lety 2014 a 2023 odborem hlavního architekta eGovermentu na Ministerstvu vnitra, který tehdy vedl Petr Kuchař.
„V DIA se nyní zaměřujeme na dobudování „digitální dálnice“ pro bezpečné sdílení dat mezi registry. Cílem je stav, kdy občan přestane hrát roli doručovatele potřebných potvrzení mezi jednotlivými úřady a digitální služby státu budou fungovat stejně hladce jako moderní internetové bankovnictví,“ uvedl Petr Kuchař, ředitel DIA.
Hlavní meziroční posuny v datech:
- Globální úroveň: 6. místo v OECD OURdata Indexu (skóre 0,72 oproti průměru 0,53).
- Evropská špička: Pozice Trendsettera v EU s celkovým hodnocením 94 %.
- Dlouhodobý lídr v dopadu: 100% hodnocení přínosu dat pro společnost (opakovaně od roku 2022).
- Efektivita: Raketový růst v podpoře využívání dat (+66 %) a v technické přístupnosti přes API (+33 %).
Výzvy pro nadcházející období zůstávají zejména v plošném nasazení moderních rozhraní API u všech úřadů a v implementaci tzv. datových sad s vysokou hodnotou (HVDs). Nicméně nastavený trend potvrzuje, že se český datový ekosystém již technicky vyrovná i lídrům, jako je Estonsko, Francie nebo Jižní Korea.
