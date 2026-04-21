Co se děje v Íránu? Prezident stranou, sílí moc gard

21.04.2026 17:19 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) podle dostupných informací výrazně posilují svou moc v zemi. Analytici upozorňují, že rostoucí vliv elitních jednotek může mít dopady nejen na vnitřní politiku, ale i na vztahy Íránu se zahraničím. Revoluční gardy se podle všeho stávají dominantní silou v Teheránu, přičemž jejich velitel Ahmad Vahidi je údajně považován za radikála i v rámci íránských elit.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Portrét Modžtaby Chameneího v íránské televizi

Podle zprávy stanice Iran International převzaly Islámské revoluční gardy kontrolu nad klíčovými státními funkcemi a omezily vliv prezidenta Masúda Pezeshkiana. Podle analytiků jde o pokračování dlouhodobého trendu posilování bezpečnostních složek na úkor civilní moci. Upozorňuje také, že kolem nejvyššího vůdce Mojtaby Chámeneího byl vytvořen bezpečnostní kordon, který omezuje přístup vládních představitelů. „Pezeshkian se dostal do politické slepé uličky, zatímco se prohlubuje napětí mezi jeho administrativou a vojenským vedením,“ cituje Fox News Digital Behnama Ben Taleblua, vedoucího íránské Nadace na obranu demokracie.

Analytici oslovení zahraničními médii upozorňují, že nejde o náhlý zlom, ale spíše o vyústění dlouhodobého vývoje, kdy se role Revolučních gard postupně posiluje už desítky let. „Vždy šlo o to, kdy, nikoli zda, IRGC posílí ještě více, než tomu bylo v posledních třech desetiletích,“ uvedl. Zároveň ale varuje před interpretací situace jako klasického převratu: „Je však chybou domnívat se, že jde o nějaký druh převratu. Takto to v Íránu funguje už řadu let, protože režim upřednostňuje konflikt před spoluprací a při každé příležitosti posiluje své bezpečnostní složky.“

Podle dostupných informací se spor mezi civilní vládou a armádou vyhrotil při pokusu prezidenta jmenovat nového ministra zpravodajských služeb. Tento krok měl být podle zdrojů zablokován vlivnými představiteli IRGC, včetně velitele Ahmada Vahidiho. Ben Taleblu v této souvislosti upozorňuje, že kandidáti navrhovaní prezidentem byli odmítnuti a rozhodování o klíčových pozicích se přesouvá pod kontrolu armády. „Vahidi údajně trval na tom, že za válečných podmínek musí být všechny klíčové a citlivé pozice až do odvolání vybírány a řízeny přímo Revoluční gardou.“

Další vývoj podle analytika naznačuje, že přístup k nejvyššímu vedení státu bude stále více kontrolován vojenskými strukturami. Prezident se údajně opakovaně pokoušel kontaktovat nejvyššího vůdce, ale bez úspěchu. Podle informací médií přístup k němu nyní řídí skupina vysokých důstojníků IRGC, která brání tomu, aby se k němu dostaly vládní zprávy.

Dopady na region i budoucnost Íránu

Podle analytičky Lisy Daftariové může posilování Revolučních gard znamenat tvrdší zahraniční politiku Íránu. „Vahidi je podle všech měřítek považován za radikála i v rámci tvrdé elity režimu a jeho vzestup je varováním, že nyní rozhoduje teheránská válečná mašinérie,“ uvedla.

Další analytici upozorňují, že rostoucí vliv IRGC může komplikovat i diplomatická jednání se Spojenými státy. Podle nich se zvyšuje nejistota ohledně toho, kdo v Íránu skutečně rozhoduje a zda civilní představitelé mají dostatečný mandát jednat jménem režimu. „Vzestup Revoluční gardy vyvolává nové pochybnosti o tom, kdo v Íránu skutečně rozhoduje a zda může nějaký civilní úředník stále mluvit jménem režimu,“ píší analytici ve zprávě pro stanici Iran International.

Zpráva připomíná, že Revoluční gardy dnes zasahují nejen do bezpečnosti, ale i do ekonomiky a strategických programů země. „Revoluční gardy, založené po islámské revoluci v roce 1979 za účelem obrany režimu, se již dávno vyvinuly daleko za hranice pouhé vojenské síly,“ uvedl Ben Taleblu, že z původně vojenské složky se stala dominantní mocenská struktura. „Nejnovější vývoj naznačuje, že IRGC již nepůsobí v pozadí, ale otevřeně se profiluje jako dominantní síla v Teheránu,“ dodává.

Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

