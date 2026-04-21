Co se děje v Íránu? Prezident stranou, sílí moc gard

Podle zprávy stanice Iran International převzaly Islámské revoluční gardy kontrolu nad klíčovými státními funkcemi a omezily vliv prezidenta Masúda Pezeshkiana. Podle analytiků jde o pokračování dlouhodobého trendu posilování bezpečnostních složek na úkor civilní moci. Upozorňuje také, že kolem nejvyššího vůdce Mojtaby Chámeneího byl vytvořen bezpečnostní kordon, který omezuje přístup vládních představitelů. „Pezeshkian se dostal do politické slepé uličky, zatímco se prohlubuje napětí mezi jeho administrativou a vojenským vedením,“ cituje Fox News Digital Behnama Ben Taleblua, vedoucího íránské Nadace na obranu demokracie.
Analytici oslovení zahraničními médii upozorňují, že nejde o náhlý zlom, ale spíše o vyústění dlouhodobého vývoje, kdy se role Revolučních gard postupně posiluje už desítky let. „Vždy šlo o to, kdy, nikoli zda, IRGC posílí ještě více, než tomu bylo v posledních třech desetiletích,“ uvedl. Zároveň ale varuje před interpretací situace jako klasického převratu: „Je však chybou domnívat se, že jde o nějaký druh převratu. Takto to v Íránu funguje už řadu let, protože režim upřednostňuje konflikt před spoluprací a při každé příležitosti posiluje své bezpečnostní složky.“
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Anketa
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Další vývoj podle analytika naznačuje, že přístup k nejvyššímu vedení státu bude stále více kontrolován vojenskými strukturami. Prezident se údajně opakovaně pokoušel kontaktovat nejvyššího vůdce, ale bez úspěchu. Podle informací médií přístup k němu nyní řídí skupina vysokých důstojníků IRGC, která brání tomu, aby se k němu dostaly vládní zprávy.
Dopady na region i budoucnost Íránu
Podle analytičky Lisy Daftariové může posilování Revolučních gard znamenat tvrdší zahraniční politiku Íránu. „Vahidi je podle všech měřítek považován za radikála i v rámci tvrdé elity režimu a jeho vzestup je varováním, že nyní rozhoduje teheránská válečná mašinérie,“ uvedla.
Další analytici upozorňují, že rostoucí vliv IRGC může komplikovat i diplomatická jednání se Spojenými státy. Podle nich se zvyšuje nejistota ohledně toho, kdo v Íránu skutečně rozhoduje a zda civilní představitelé mají dostatečný mandát jednat jménem režimu. „Vzestup Revoluční gardy vyvolává nové pochybnosti o tom, kdo v Íránu skutečně rozhoduje a zda může nějaký civilní úředník stále mluvit jménem režimu,“ píší analytici ve zprávě pro stanici Iran International.
Zpráva připomíná, že Revoluční gardy dnes zasahují nejen do bezpečnosti, ale i do ekonomiky a strategických programů země. „Revoluční gardy, založené po islámské revoluci v roce 1979 za účelem obrany režimu, se již dávno vyvinuly daleko za hranice pouhé vojenské síly,“ uvedl Ben Taleblu, že z původně vojenské složky se stala dominantní mocenská struktura. „Nejnovější vývoj naznačuje, že IRGC již nepůsobí v pozadí, ale otevřeně se profiluje jako dominantní síla v Teheránu,“ dodává.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku