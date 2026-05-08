„Nevyšlo to.“ Od prezidenta přišla výtka, opozice se může zbláznit z Babišovy odpovědi

08.05.2026 13:12 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Plánovaná schůzka na Pražském hradě začala v napjaté atmosféře. Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil za prezidentem Petrem Pavlem se čtvrthodinovým zpožděním, které následně odbyl lakonickým vysvětlením. Opozice mluví o nedostatku respektu a diplomatické kultury. Podle komentátora Petra Holce se však ukázalo, kdo vládne.

„Nevyšlo to.“ Od prezidenta přišla výtka, opozice se může zbláznit z Babišovy odpovědi
Foto: Repro ČT
Popisek: Andrej Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil v pátek ráno na plánovanou schůzku s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě se zpožděním přibližně čtvrt hodiny. Schůzka byla naplánována na 8:30, předseda vlády však přišel o 15 minut později, tedy kolem 8:45.

ANO 2011

  • ANO 2011
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na Hradě panovala dusná atmosféra. Prezident Pavel příchozího přivítal slovy: „Dobrý den, pane předsedo. Myslím, že jsme byli domluveni na 8:30.“ Babiš na to reagoval: „Tak mi to nevyšlo, no.“

Bc. Pavel Pešan

  • Svobodní
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Událost se přetřásá na sociálních sítích. „15 minut pozdě na schůzku s prezidentem. A když na to prezident upozorní, odpověď ve stylu: ‚No tak mi to nevyšlo.‘ Pak se ale nedivme, že se lidé k sobě chovají bez respektu a základní slušnost mizí z veřejného prostoru. Politici mají udávat tón. Ne se chovat jako spratci, kterým je jedno čas, respekt i elementární kultura,“ napsal na síti X místopředseda TOP 09 Lukáš Otys.

Za menší zpoždění si Babiš vysloužil přirovnání k Putinovi

Přidal se šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Když jde pozdě slušný člověk, nota bene předseda vlády, tak se přirozeně ozve a omluví. Problém je, že Andrej Babiš není slušný člověk a jako předseda vlády nestojí za nic. Je to takový ten záměrný typ špinavého signálu, který se člověk naučí prací pro StB. Ale na to fakt nikdo nejsme zvědaví. Levné, průhledné a unavující. Kupte si radši hodinky, předsedo Andreji Babiši,“ doporučil premiérovi.

Přisadil si i místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. „Nějak to nevyšlo, no,“ zopakoval na síti X a doplnil: „Možná nejvýstižnější slogan celé éry Andreje Babiše. A to teatrální zpoždění? Tohle dělá i Vladimir Putin, nechává lidi čekat, někdy vypustí psy. Když se tyhle praktiky jednou naučíš v KGB nebo StB, používáš je celý život.“

Vlastní vyjádření přidal také předseda STAN Vít Rakušan. „‘Tak mi to nevyšlo, no’ is the new ‚Jsme hrozní, no, my víme,‘“ napsal na síti X.

Famózní. „Sorry jako“ ve více slovech

Fráze „Nějak mi to nevyšlo“ zaujala také sportovce a olympijského medailistu Vavřince Hradilka. „Srabáctví, zbabělost a velmi špatný příklad nám všem občanům,“ vyjádřil svůj názor sportovec podporující spolek Milion chvilek pro demokracii.

„Tak mi to nevyšlo, no,“ napsal novinář Čestmír Strakatý a dodal: „Famózní. ‚Sorry jako‘ ve více slovech.“

Babiš má ale na sítích také zastání. „‘Tak nějak to nevyšlo,‘ vysvětlil premiér Andrej Babiš 15minutové zpoždění na Hradě!? Myslím, že je jasné, kdo vládne,“ publikoval komentátor Petr Holec a přidal smajlíka.

 

Psali jsme:

„Stíhejte Stanjuru za bitcoin, prověřte Fialu.“ Rajchl naznačil zatajování důkazů
Vidlák: Povaleče z kaváren čeká zlý konec. Smete je veliká změna
Minář a ulhaný Fiala. Kdo na vás vydělal? Holec píše těm, co demonstrovali za Rozhlas
Soudce odsoudil, ale řekl to nahlas. Kdo v Česku skutečně rozhoduje? Čapí hnízdo odhalilo víc, než se čekalo

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/pavel-na-prazskem-hrade-zprazil-babise-za-pozdni-prichod-to-mi-nevyslo-priznal-premier-511572

https://t.co/cNIgq4b1ce

https://t.co/YqyGII9rLe

https://t.co/ZdczTi74c9

https://twitter.com/AndrejBabis?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/cestmirstrakaty/status/2052661060407120218?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/FTrojan/status/2052652857048826212?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/LukOtys/status/2052685379073896792?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/m_o_havel/status/2052691707062374895?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/PetrHolec/status/2052670673739219148?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/prezidentpavel?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/VHradilek/status/2052689810532212885?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Vit_Rakusan/status/2052679837182025757?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/zenisek_m/status/2052702262003147101?ref_src=twsrc%5Etfw

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Registrace a Profily PL Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

Babiš , Havel , Holec , Hrad , Pavel , schůzka , Ženíšek , Rakušan , Otys , Hradilek , Strakatý

Váš názor? (Hlasovalo 9 čtenářů)

Považujete nedochvilnost premiéra při návštěvě Hradu za legitimní způsob, jak ukázat politickou převahu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Úhrada škody

Vyzvali jste radní, aby uhradili způsobenou škodu České televizi. Proti tomu nic nemám, ale zajímá mě něco jiného. Proč politici nemusí hradit škody, které svým jednáním způsobili? Nebo aspoň co vím, tak nemusí. To vám přijde v pořádku nebo také prosadíte, aby se to změnilo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Diskuse obsahuje 53 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Možnost žalovat.“ Kam až Petr Pavel může zajít kvůli reklamě

11:55 „Možnost žalovat.“ Kam až Petr Pavel může zajít kvůli reklamě

„Není to nic nového. Asi před dvaceti roky tady byla billboardová kampaň, kdy byl použit ministr Lu…