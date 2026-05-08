„Nevyšlo to.“ Od prezidenta přišla výtka, opozice se může zbláznit z Babišovy odpovědi

Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil v pátek ráno na plánovanou schůzku s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě se zpožděním přibližně čtvrt hodiny. Schůzka byla naplánována na 8:30, předseda vlády však přišel o 15 minut později, tedy kolem 8:45.
Bc. Pavel Pešan
Andrej Babiš přišel na Pražský hrad o 15 minut pozdě. S prezidentem jednají o složení delegace na summit NATO. pic.twitter.com/ZdczTi74c9— František Trojan (@FTrojan) May 8, 2026
Událost se přetřásá na sociálních sítích. „15 minut pozdě na schůzku s prezidentem. A když na to prezident upozorní, odpověď ve stylu: ‚No tak mi to nevyšlo.‘ Pak se ale nedivme, že se lidé k sobě chovají bez respektu a základní slušnost mizí z veřejného prostoru. Politici mají udávat tón. Ne se chovat jako spratci, kterým je jedno čas, respekt i elementární kultura,“ napsal na síti X místopředseda TOP 09 Lukáš Otys.
15 minut pozdě na schůzku s prezidentem. A když na to prezident upozorní, odpověď ve stylu: „No tak mi to nevyšlo.“— Lukáš Otys (@LukOtys) May 8, 2026
Pak se ale nedivme, že se lidé k sobě chovají bez respektu a základní slušnost mizí z veřejného prostoru.
Politici mají udávat tón. Ne se chovat jako spratci,… pic.twitter.com/YqyGII9rLe
Za menší zpoždění si Babiš vysloužil přirovnání k Putinovi
Když jde pozdě slušný člověk, nota bene předseda vlády, tak se přirozeně ozve a omluví. Problém je, že Andrej Babiš není slušný člověk a jako předseda vlády nestojí za nic.— Matěj Ondřej Havel (@m_o_havel) May 8, 2026
Je to takový ten záměrný typ špinavého signálu, který se člověk naučí prací pro StB. Ale na to fakt nikdo…
Přisadil si i místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. „Nějak to nevyšlo, no,“ zopakoval na síti X a doplnil: „Možná nejvýstižnější slogan celé éry Andreje Babiše. A to teatrální zpoždění? Tohle dělá i Vladimir Putin, nechává lidi čekat, někdy vypustí psy. Když se tyhle praktiky jednou naučíš v KGB nebo StB, používáš je celý život.“
„Nějak to nevyšlo, no.“— Marek Ženíšek (@zenisek_m) May 8, 2026
Možná nejvýstižnější slogan celé éry @AndrejBabis.
A to teatrální zpoždění? Tohle dělá i Vladimir Putin, nechává lidi čekat, někdy vypustí psy. Když se tyhle praktiky jednou naučíš v KGB nebo STB, používáš je celý život.
Vlastní vyjádření přidal také předseda STAN Vít Rakušan. „‘Tak mi to nevyšlo, no’ is the new ‚Jsme hrozní, no, my víme,‘“ napsal na síti X.
“Tak mi to nevyšlo, no” is the new “Jsme hrozní, no, my víme.”— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) May 8, 2026
Famózní. „Sorry jako“ ve více slovech
Fráze „Nějak mi to nevyšlo“ zaujala také sportovce a olympijského medailistu Vavřince Hradilka. „Srabáctví, zbabělost a velmi špatný příklad nám všem občanům,“ vyjádřil svůj názor sportovec podporující spolek Milion chvilek pro demokracii.
"Nějak mi to nevyšlo"— Vavrinec Hradilek (@VHradilek) May 8, 2026
Srabáctví, zbabělost a velmi špatný příklad nám všem občanům.
„Tak mi to nevyšlo, no,“ napsal novinář Čestmír Strakatý a dodal: „Famózní. ‚Sorry jako‘ ve více slovech.“
“Tak mi to nevyšlo, no.”— Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) May 8, 2026
Famózní. “Sorry jako” ve více slovech. https://t.co/cNIgq4b1ce
Babiš má ale na sítích také zastání. „‘Tak nějak to nevyšlo,‘ vysvětlil premiér Andrej Babiš 15minutové zpoždění na Hradě!? Myslím, že je jasné, kdo vládne,“ publikoval komentátor Petr Holec a přidal smajlíka.
“Tak nějak to nevyšlo,” vysvětlil premiér @AndrejBabis 15minutový zpoždění na Hradě @prezidentpavel!?— PetrHolec (@PetrHolec) May 8, 2026
Myslím, že je jasný, kdo vládne??
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku