Jak se to stane? Jan Hrušínský vyjel na Jiřinu Bohdalovou

08.05.2026 10:10 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Jiřina Bohadlová, slavná česká herečka, 3. května oslavila 95. narozeniny ředitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský z toho má trochu těžkou hlavu.

Jak se to stane? Jan Hrušínský vyjel na Jiřinu Bohdalovou
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jiřina Bohdalová, Dominik Duka, Miloš Zeman

Anketa

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?

5%
92%
3%
hlasovalo: 8166 lidí
Jiřina Bohdalová hrála v obrovském množství českých filmů. V pohádkách, ve vážně laděných filmech, svůj hlas propůjčila mnoha pohádkovým postavičkám v kreslených večerníčcích od Pohádek ovčí babičky, přes Křemílka a Vochomůrku, až po Rákosníčka nebo Křemílka a Vochomůrku. Hrála v pohádce Nesmrtelná teta a v mnoha další. Jednu z hlavních rolích hrála ve filmu Čtyři vraždy stačí drahoušku a tak dále.

Objevovala se také v pořadech o vaření, případně ve slavném Televarieté.

Ředitel Divadla na Jezerce Jan Hrušínský prozradil, že u Jiřiny Bohdalové bojuje s rozporuplnými pocity. Přivedla ho k tomu návštěva na koncertě legendárního hudebníka Erica Claptona.

„Jiřina. Milovaná a uctívaná herečka, mimořádně inteligentní, talent od Boha, vynikající, nejslavnější ze všech, skvělá ženská! Skvělá! Jedna z mála žijících spojek k mým rodičům! A nakonec života se obklopí největšími grázly a gangstery, jaké v Česku můžete najít! S fašouny, komunisty, podvodníky a kolaboranty s Ruskem jedna ruka! Jak se tohle milovanému člověku, do pr*ele, stane?! A máme dělat, že je to normální? Máme se pos*at a předstírat, že to nic není, nebo že je nám to jedno? Že o nic nejde? Jít na večírek s Okamurou a Zemanem? Tak to tedy ne! Ani za nic! Padouch, nebo hrdina, všichni jedna rodina! Jasně... Ach jo,“ povzdechl si.

Anketa

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?

1%
98%
1%
hlasovalo: 15266 lidí
Nakonec konstatoval, že navzdory všemu má Jiřinu Bohdalovou sdtejně rád.

Jiřina Bohdalová se nechala vidět po boku tří polistopadových prezidentů. Po boku Václava Havla, po boku Václava Klause i po boku Miloše Zemana. V roce 2021 v rozhovoru s Čestmírem Strakatým, tehdy ještě na půdě Reflexu, prozradila, že politici o fotku s ní, nikoliv ona s nimi.

 Vedle toho pronášela smuteční řeč na pohřbu Karla Gotta.

 

Psali jsme:

Český rozhlas: Jediná veřejná oslava Jiřiny Bohdalové ve speciálním vydání Toboganu
Bohdalová opět vystoupí vedle Miloše Zemana na veřejné akci
Ticho o pokusu odstranit prezidenta? Zeman rýpl do novinářů a zve na autogramiádu
Bohdalová ve Sněmovně. „Většina není jako ona.“ Práce a důchody byly horké téma

 

Zdroje:

https://t.co/dDoZ8qUvqW

https://t.co/EBnaeTLgny

https://twitter.com/cestmirstrakaty/status/1393097377523847169?ref_src=twsrc%5Etfw

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Registrace a Profily PL Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

Bohdalová , Gott , Havel , Klaus , kultura , Zeman , Hrušínský

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Vzbuzuje ve vás Jiřina Bohdalová podobně rozporuplné pocity jako v řediteli Divadla Na Jezerce?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ivana Váňová, MBA byl položen dotaz

Strana

Proč jste změnili logo, ale název strany ne? Nemyslíte, že je tak trochu zastaralý a třeba slovo křesťanská může řadu voličů odradit? I to lidová je takové zvláštní. Mě jako první napadne lidové milice

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 46 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Možnost žalovat.“ Kam až Petr Pavel může zajít kvůli reklamě

11:55 „Možnost žalovat.“ Kam až Petr Pavel může zajít kvůli reklamě

„Není to nic nového. Asi před dvaceti roky tady byla billboardová kampaň, kdy byl použit ministr Lu…