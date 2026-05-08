Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Anketa
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Zelenskyj také prohlásil, že dosažení míru v Evropě je nejlepším způsobem, jak uctít památku těch, kteří bojovali proti nacistickému Německu. Obrátil se přitom na Spojené státy.
„Stejně jako před 81 lety, tak i nyní může Amerika napomoci míru spravedlivým a silným postojem vůči agresorovi,“ řekl. „A je důležité, aby americký lid nyní vnímal Rusko právě tímto způsobem – jako agresora.“
I Rusové jsou nespokojení. Předvolali si arménského velvyslance.
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Anketa
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
V prohlášení ministerstva se uvádí, že velvyslanci bylo sděleno, že je „absolutně nepřípustné“ poskytnout prostředky během pondělního shromáždění sponzorovaného EU, aby „vůdce kyjevského nacistického režimu V. Zelenskyj vyjádřil teroristické hrozby vůči Rusku“ v souvislosti s ruskými oslavami Dne vítězství.
V prohlášení se uvádí, že v Moskvě panuje „oprávněné rozhořčení“ nad Zelenského „skandálním chováním“ a absencí arménské kritiky. Ruské ministerstvo obrany přitom reagovalo na Zelenského slova, že Ukrajina může s pomocí dronů narušit přehlídku na Rudém náměstí.
„Bude to poprvé za mnoho, mnoho let, co si nemohou dovolit vojenskou techniku a obávají se, že nad Rudým náměstím by mohly bzučet drony. To je výmluvné,“ nechal se v Arménii slyšet ukrajinský prezident.
Arménský premiér Nikol Pašinjan 7. května novinářům, mezi nimiž byli i novináři serveru Kyiv Independent řekl, že jeho země „není spojencem“ Ruska ve válce proti Ukrajině a potvrdil, že se nezúčastní nadcházející přehlídky ke Dni vítězství v Moskvě.
Zelenskyj se 4. května setkal s Pašinjanem na summitu Evropského politického společenství v Jerevanu, což byla první návštěva ukrajinského prezidenta v Arménii za 24 let. Své rozhovory s Pašinjanem označil za „dobré“ a uvedl, že lídři diskutovali o možném setkání v Kyjevě koncem tohoto roku.
„Je důležité, abychom obnovili aktivní dialog mezi našimi zeměmi,“ řekl Zelenskyj. Rusko však prohlásilo, že je „nepochopitelné“, že Arménie poskytuje Zelenskému „platformu“.
Arménie naznačila zájem o prohloubení vztahů s EU, přičemž prezident Vahagn Chačaturjan loni podepsal zákon, kterým zahájil proces přistoupení své země k EU.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.