Za Zelenského hrozby dostala vynadáno Arménie

08.05.2026 7:30 | Zprávy
autor: Miloš Polák

„Tohle je divné.“ Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj promluvil ke svým spoluobčanům a naznačil, co mu přijde zvláštní. Rusové si na oplátku stěžují na „skandální jednání V. Zelenského“, ukrajinského prezidenta. Tvrdí, že „vůdce kyjevského nacistického režimu V. Zelenskyj vyjádřil teroristické hrozby vůči Rusku“.

Za Zelenského hrozby dostala vynadáno Arménie
Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Anketa

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?

6%
92%
2%
hlasovalo: 7769 lidí
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek prohlásil, že ruské vyhlášení omezeného příměří při oslavách druhé světové války odhalilo „podivnou a nevhodnou“ logiku ruských vůdců. Prohlásil, že Moskva chce „uspořádat svou přehlídku, jednou ročně bezpečně na hodinu vyjít na náměstí a pak pokračovat v zabíjení. Zabíjení našich lidí a vedení války“.

Zelenskyj také prohlásil, že dosažení míru v Evropě je nejlepším způsobem, jak uctít památku těch, kteří bojovali proti nacistickému Německu. Obrátil se přitom na Spojené státy.

„Stejně jako před 81 lety, tak i nyní může Amerika napomoci míru spravedlivým a silným postojem vůči agresorovi,“ řekl. „A je důležité, aby americký lid nyní vnímal Rusko právě tímto způsobem – jako agresora.“

I Rusové jsou nespokojení. Předvolali si arménského velvyslance.

Anketa

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?

1%
98%
1%
hlasovalo: 15153 lidí
Ruské ministerstvo zahraničí ve čtvrtek uvedlo, že si předvolalo arménského velvyslance kvůli tomu, co označilo za „teroristické hrozby vůči Rusku“, které vyjádřil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během návštěvy Arménie. Na ruskou stížnost upozornila agentura Reuters.

V prohlášení ministerstva se uvádí, že velvyslanci bylo sděleno, že je „absolutně nepřípustné“ poskytnout prostředky během pondělního shromáždění sponzorovaného EU, aby „vůdce kyjevského nacistického režimu V. Zelenskyj vyjádřil teroristické hrozby vůči Rusku“ v souvislosti s ruskými oslavami Dne vítězství.

V prohlášení se uvádí, že v Moskvě panuje „oprávněné rozhořčení“ nad Zelenského „skandálním chováním“ a absencí arménské kritiky. Ruské ministerstvo obrany přitom reagovalo na Zelenského slova, že Ukrajina může s pomocí dronů narušit přehlídku na Rudém náměstí.

„Bude to poprvé za mnoho, mnoho let, co si nemohou dovolit vojenskou techniku a obávají se, že nad Rudým náměstím by mohly bzučet drony. To je výmluvné,“ nechal se v Arménii slyšet ukrajinský prezident.

Arménský premiér Nikol Pašinjan 7. května novinářům, mezi nimiž byli i novináři serveru Kyiv Independent řekl, že jeho země „není spojencem“ Ruska ve válce proti Ukrajině a potvrdil, že se nezúčastní nadcházející přehlídky ke Dni vítězství v Moskvě.

Zelenskyj se 4. května setkal s Pašinjanem na summitu Evropského politického společenství v Jerevanu, což byla první návštěva ukrajinského prezidenta v Arménii za 24 let. Své rozhovory s Pašinjanem označil za „dobré“ a uvedl, že lídři diskutovali o možném setkání v Kyjevě koncem tohoto roku.

„Je důležité, abychom obnovili aktivní dialog mezi našimi zeměmi,“ řekl Zelenskyj. Rusko však prohlásilo, že je „nepochopitelné“, že Arménie poskytuje Zelenskému „platformu“.

Arménie naznačila zájem o prohloubení vztahů s EU, přičemž prezident Vahagn Chačaturjan loni podepsal zákon, kterým zahájil proces přistoupení své země k EU.

Psali jsme:

„Stíhejte Stanjuru za bitcoin, prověřte Fialu.“ Rajchl naznačil zatajování důkazů
Konzervativní strana: 81. výročí ukončení 2. světové války v Evropě
Temné zvěsti o úderu na Moskvu a následné odvetě
Sbírka na letadlo Petra Pavla na summit NATO skončila fiaskem

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/on-the-issue-of-ukraine-we-are-not-an-ally-of-russia-armenian-pm-says-as-kremlin-fumes-over-zelensky-visit/

https://www.reuters.com/world/russian-foreign-ministry-says-it-summoned-armenias-envoy-over-zelenskiys-2026-05-07/

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Registrace a Profily PL Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

armáda , druhá světová válka , EU , Moskva , přehlídka , Rusko , Ukrajina , válka , zahraničí , Arménie , Reuters , Rudé náměstí , drony , válka na Ukrajině , Zelenskyj

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měli by podle vašeho názoru Ukrajinci ponechat přehlídku na Rudém náměstí v Moskvě v klidu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

Proč zase zavádíte EET?

Jednak to bude určitě zase něco stát, a to nejen podnikatele, ale i stát. Zajímá mě kolik? A druhá věc, víte, jak to vůbec chodí v praxi? Že vám třeba řemeslník řekne dvě ceny – jednu s účtenkou a druhou o dost levnější bez ní? A co myslíte, že si při dnešních cenách většina lidí vybere? Někteří jdo...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Našel se mužský bod GNašel se mužský bod G Vysoký tlak srazí na kolena kombinace citronu i melounuVysoký tlak srazí na kolena kombinace citronu i melounu

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Bezpečnostní riziko.“ Z Německa jdou miliony extrémistickým neziskovkám

4:44 „Bezpečnostní riziko.“ Z Německa jdou miliony extrémistickým neziskovkám

Z německého státního rozpočtu proudí desítky milionů korun do pražské kanceláře Nadace Rosy Luxembur…