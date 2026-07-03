DPP: Dokončení modernizace ve stanicích metra C

Od této soboty 4. července do příštího pátku 10. července 2026 bude Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dokončovat modernizaci stavědel ve stanicích metra I. P. Pavlova, Muzeum C a Hlavní nádraží. V uvedeném termínu bude proto obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Nádraží Holešovice – Pražského povstání. DPP ve vyloučeném úseku zavede náhradní autobusovou dopravu XC.
DPP v rámci této investiční akce mění na nejstarším úseku pražského metra původní reléová zabezpečovací zařízení, která pochází vesměs ještě z první poloviny 70. let 20. století za moderní elektronická. Modernizace probíhá po jednotlivých úsecích vždy ve dvou etapách s ohledem na provoz a další investiční akce v metru. Ve stanicích I. P. Pavlova, Muzeum C a Hlavní nádraží se jedná o druhou a závěrečnou etapu modernizace stavědel. DPP tuto rozsáhlou investiční akci, která je nezbytná pro připravovanou automatizaci provozu na trase C zahájil na jaře 2024. Její dokončení předpokládá v příštím roce, kdy dokončí modernizaci stavědel ve stanicích Florenc C a Vltavská a v samotném depu Kačerov.
Dopravní opatření
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Z důvodu opravy trati metra (modernizace zabezpečovacího zařízení) dochází od soboty 4. července 2026 do pátku 10. července 2026 k dočasnému přerušení provozu metra v úseku Nádraží Holešovice – Pražského povstání. Provoz metra na lince C zůstane zachován v úseku Háje – Pražského povstání a Letňany – Nádraží Holešovice.
Náhradní doprava
V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Nádraží Holešovice – Vltavská – Florenc – Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání.
Změny tras tramvajových linek
Linka číslo 2 SÍDLIŠTĚ PETŘINY ... Náměstí Bratří Synků (na náměstí Bratří Synků) – Nuselská radnice – Pražského povstání – Kotorská – VOZOVNA PANKRÁC
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy a dočasné změny v zastávkách autobusů jsou k dispozici na webu DPP ZDE.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Provozuje 3 linky metra, 157 autobusových linek (142 denních, 14 nočních, 1 historickou), 38 tramvajových linek (27 denních, 9 nočních, 2 historické), 2 trolejbusové linky a 2 lanové dráhy. DPP k 1. lednu 2026 vlastnil 1 189 autobusů, z toho 32 elektrobusů, dále 146 vlakových souprav metra, 826 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2026 v evidenčním stavu celkem 11 456 zaměstnanců, z toho 4 580 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.
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