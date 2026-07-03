DPP: Dokončení modernizace ve stanicích metra C

04.07.2026 7:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Od této soboty 4. července do příštího pátku 10. července 2026 bude obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Nádraží Holešovice – Pražského povstání.

DPP: Dokončení modernizace ve stanicích metra C
Foto: Hans Štembera
Popisek: Logo Dopravního podniku hlavního města Prahy

Od této soboty 4. července do příštího pátku 10. července 2026 bude Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dokončovat modernizaci stavědel ve stanicích metra I. P. Pavlova, Muzeum C a Hlavní nádraží. V uvedeném termínu bude proto obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Nádraží Holešovice – Pražského povstání. DPP ve vyloučeném úseku zavede náhradní autobusovou dopravu XC.

DPP v rámci této investiční akce mění na nejstarším úseku pražského metra původní reléová zabezpečovací zařízení, která pochází vesměs ještě z první poloviny 70. let 20. století za moderní elektronická. Modernizace probíhá po jednotlivých úsecích vždy ve dvou etapách s ohledem na provoz a další investiční akce v metru. Ve stanicích I. P. Pavlova, Muzeum C a Hlavní nádraží se jedná o druhou a závěrečnou etapu modernizace stavědel. DPP tuto rozsáhlou investiční akci, která je nezbytná pro připravovanou automatizaci provozu na trase C zahájil na jaře 2024. Její dokončení předpokládá v příštím roce, kdy dokončí modernizaci stavědel ve stanicích Florenc C a Vltavská a v samotném depu Kačerov.

Dopravní opatření

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Z důvodu opravy trati metra (modernizace zabezpečovacího zařízení) dochází od soboty 4. července 2026 do pátku 10. července 2026 k dočasnému přerušení provozu metra v úseku Nádraží Holešovice – Pražského povstání. Provoz metra na lince C zůstane zachován v úseku Háje – Pražského povstání a Letňany – Nádraží Holešovice.

Náhradní doprava
V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Nádraží Holešovice – Vltavská – Florenc – Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání.

Změny tras tramvajových linek
Linka číslo 2 SÍDLIŠTĚ PETŘINY ... Náměstí Bratří Synků (na náměstí Bratří Synků) – Nuselská radnice – Pražského povstání – Kotorská – VOZOVNA PANKRÁC

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy a dočasné změny v zastávkách autobusů jsou k dispozici na webu DPP ZDE.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Provozuje 3 linky metra, 157 autobusových linek (142 denních, 14 nočních, 1 historickou), 38 tramvajových linek (27 denních, 9 nočních, 2 historické), 2 trolejbusové linky a 2 lanové dráhy. DPP k 1. lednu 2026 vlastnil 1 189 autobusů, z toho 32 elektrobusů, dále 146 vlakových souprav metra, 826 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2026 v evidenčním stavu celkem 11 456 zaměstnanců, z toho 4 580 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

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doprava , DPP , kraj Praha , metro , MHD , modernizace , Praha , TZ

Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

Babiš

Prosím o odpověď na otázku.Proč jedete pořád-- AntiBabiš.kDYBY TO NEMĚL VŠE OŠETŘENÉTAK BYCH VÁM VĚŘIL.Ale Vy opravdu nemáte nic jiného než mít v puse Babiše.Kolik jste toho mohli udělat ve Vaši minulé vládě a nic.Teď jedete pořád dokolečka jak by to mělo být. Děkuji za Odpověď. mamlas

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