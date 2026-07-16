Piráti: EET veřejné finance nezachrání

Zároveň ale odmítají tvrzení ministryně financí Aleny Schillerové, že právě EET bude jedním z hlavních pilířů příjmové stránky státního rozpočtu. Piráti proto předložili vlastní pozměňovací návrh, který má zajistit, aby systém zůstal jednoduchý, přehledný a zbytečně nezatěžoval poctivé podnikatele.
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Anketa
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
„Vláda sice odstranila určité problematické části původní podoby EET, které jsme kritizovali, ale stále jsou v návrhu mezery. Například úplně zapomněla na lidi, kteří podnikají jen jako vedlejší činnost. Typicky jde o rodiče na rodičovské dovolené, seniory nebo lidi, kteří si podnikáním jen přivydělávají. Aby se mohli z EET vyvázat, museli by vstoupit do paušálního režimu a zaplatit na dani další tisíce korun, což pro ně často vůbec nedává smysl. Proto navrhujeme, aby se povinnost evidence tržeb nevztahovala na podnikatele na vedlejší činnost s ročními příjmy do 400 tisíc korun. Chceme, aby stát rozlišoval mezi velkým podnikáním a lidmi, kteří si jen přivydělávají a zbytečná administrativa je od práce neodrazovala,“ říká pirátská poslankyně Vendula Svobodová.
Podle Pirátů je ale hlavně zavádějící, když vláda prezentuje EET jako jedno z hlavních opatření, které má stabilizovat veřejné finance. Samotná důvodová zpráva totiž počítá nejen s očekávanými příjmy z evidence tržeb, ale také s řadou doprovodných změn, které příjmy státního rozpočtu naopak snižují. Jisté jsou také náklady na provoz systému EET. Reálný čistý přínos proto bude výrazně nižší, než jak jej vláda prezentuje.
„Ministryně Schillerová minulý týden představila tři pilíře, na kterých chce postavit příjmovou stránku státního rozpočtu – EET, osvobození spropitného od daně a boj proti černé práci. Jenže když se na ta čísla podíváme realisticky, zjistíme, že dohromady nemohou vyřešit schodek v řádu stovek miliard korun. Místo skutečných ekonomických reforem vláda vytváří dojem, že veřejné finance stabilizuje, ale její vlastní propočty ukazují něco úplně jiného. Samotná evidence tržeb může být užitečným nástrojem pro lepší výběr daní, nemůže však nahrazovat promyšlenou strategii konsolidace státního rozpočtu,” doplnil předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Česká pirátská strana
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku