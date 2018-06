DPP: Provoz metra A a C bude o prodlouženém červencovém víkendu omezen

Během prodlouženého červencového víkendu dojde k plánovaným omezením provozu pražského metra na linkách A a C.

Od zahájení provozu ve čtvrtek 5. července až do ukončení provozu v neděli 8. července 2018 bude kvůli probíhající modernizaci uzavřena stanice metra Dejvická na lince A. Soupravy budou stanicí pouze projíždět. Ve stejném termínu dojde k obousměrnému přerušení provozu mezi stanicemi Pražského povstání – Kačerov na lince C.

„Ve stanici metra A Dejvická provedeme v rámci nezbytné modernizace instalace hlavních kabelů pro napájení rozvaděčů, instalace nových osvětlovacích těles, rastru podhledů a dále například montáž nové bezpečnostní linie pro nevidomé na nástupišti,“ říká Tomáš Kaas, investiční ředitel a člen představenstva DPP s tím, že u stanice metra Dejvická DPP zajistí náhradní dopravu pravidelnými tramvajovými linkami od stanic metra Hradčanská a Bořislavka.

„Prodloužená víkendová výluka nám umožní věnovat se potřebným činnostem na obou linkách celé čtyři dny. Kromě uvedených prací na lince A musíme mezi stanicemi na lince C vyměnit dosluhující dřevěné pražce za betonové, a to ve 2. koleji úseku Pankrác – Budějovická, zatímco ve zbylých částech vyloučeného úseku linky C budou mobilní operátoři připravovat nezbytné instalace k pokrytí tunelů mobilním signálem,“ uvedl Ladislav Urbánek, dopravní ředitel a místopředseda představenstva DPP.

DPP zajistí pro cestující na lince metra C náhradní autobusovou dopravu. V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová linka XC v trase Pražského povstání – Pankrác – Budějovická – Kačerov. Z důvodu chybějícího bezbariérového výstupu ze stanic Kačerov a Pražského povstání DPP doporučuje pro bezbariérové cestování využít autobusovou linku č. 135. Všechny spoje posílených autobusových linek budou zajištěny nízkopodlažními vozy.

Změny v provozu autobusů

Po dobu výluky bude posílen provoz linek č. 135 a 196.

Změny v zastávkách autobusů

Pro linku č. 134 se přemísťuje zastávka Pražského povstání (pro směr Zelený pruh přibližně o 25 metrů vpřed, pro směr Podolská vodárna přibližně o 20 metrů zpět).

Pro linky č. 138, 189 a 215 se přemísťuje zastávka Kačerov (pro směr Nemocnice Krč vpřed do zastávky linky 106).

Informační opatření

V souvislosti s uvedenými omezeními připravil DPP pro cestující řadu informačních opatření pro usnadnění orientace. Je připraveno několik typů informačních letáků, které budou k dispozici v informačních vitrínách ve stanicích metra od 2. 7. Po dobu výluky (od cca 8:00 hod. do cca 21:00 hod. podle konkrétního místa a dne) bude u uzavřených stanic metra a v jejich bezprostředním okolí nasazen dostatečný počet informátorů v reflexních vestách, kteří budou na místě připraveni poradit cestujícím aktuální dopravní spojení (nejen v češtině, ale i v angličtině).

Od 3. 7. bude upozorňovat na připravovaná omezení také hlášení ve všech stanicích metra a hlásit se bude i během výluky. Dále je připraveno 60 informačních tabulí se schematickým nákresem a základními textovými informacemi v češtině i angličtině.

Více informací včetně schémat naleznete ZDE.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva