DPP: Rekonstrukce tramvajové tratě v ulici U Výstaviště skončí o deset dní dřív

24.09.2025 7:23 | Tisková zpráva

DPP obnoví pravidelný provoz tramvají v úseku Výstaviště – Nádraží Holešovice už od nočního výjezdu z 30. září na 1. října.

DPP: Rekonstrukce tramvajové tratě v ulici U Výstaviště skončí o deset dní dřív
Foto: Hans Štembera
Popisek: Logo Dopravního podniku hlavního města Prahy

Dopravnímu podniku hl. m. Prahy (DPP) se podařilo koordinací stavebních činností urychlit práce na rekonstrukci tramvajové tratě v ulici U Výstaviště, která skončí o deset dnů dříve. DPP díky tomu obnoví pravidelný provoz tramvají v úseku Výstaviště – Nádraží Holešovice už od nočního výjezdu z úterý 30. září na středu 1. října 2025 místo původního termínu od půlnoci z 10. na 11. října 2025. Obnovení provozu se dotkne linek č. 1, 6, 14, 17, 25 a 93, které od konce ledna jezdily po změněných trasách.

Rekonstrukce tramvajové tratě byla součástí koordinované akce „Rekonstrukce ulice U Výstaviště“, na které se podílelo několik městských společností. Zahrnovala také rekonstrukci inženýrských sítí, vozovek, chodníků, výstavbu nových uličních vpustí, veřejného osvětlení a revitalizaci zeleně.

Stavební práce probíhaly po etapách. Začaly 27. ledna 2025 demontáží vozovek. Od 1. února navázal DPP demontáží tramvajové tratě v úseku od kolejového trojúhelníku u smyčky Výstaviště (mimo) po rampu do podjezdu pod železniční tratí Praha – Kralupy u křižovatky s ulicemi Za Elektrárnou a Bubenská. Až do letních prázdnin pak na místě pracovali síťaři na přeložkách a rekonstrukci vodovodu a kanalizace. V červenci začal DPP s obnovou tramvajové tratě. V rámci výstavby, v souladu s novou podobou uličního profilu, došlo k napřímení tramvajové tratě. V oblasti zastávky Výstaviště měla tvar protáhlého písmene S, který rekonstrukcí zanikl.

Po obnovení provozu tramvají bude Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) pokračovat v navazujících pracích na nových vozovkách, chodnících a parkových úpravách.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 154 autobusových, 36 tramvajových (27 denních a 9 nočních) a 2 trolejbusové linky. K 1. lednu 2025 DPP vlastnil 1 210 autobusů, z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 809 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2025 v evidenčním stavu celkem 11 362 zaměstnanců, z toho 4 522 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

