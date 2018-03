DPP: Změny v MHD kvůli rekonstrukci komunikace v Husitské ulici

Z důvodu rekonstrukce komunikace v Husitské ulici bude od pondělí 12. 3. (cca 4:30 hod.) do odvolání (předpoklad listopad 2018) obousměrně přerušen provoz v části Husitské ulice. V této souvislosti dochází k následujícím změnám v provozu linek PID:

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 15 bude ve směru z centra ze zastávky Olšanské náměstí odkloněna přes zastávky Olšanská a Biskupcova do zastávky Vozovna Žižkov, kde bude ukončena.

Změny v provozu autobusů

Linka č. 133 bude zrušena.

Linka č. 175 bude vedena v trase Háje – Flora – Rokycanova – Černínova – Ohrada – Sídliště Malešice.

Linky č. 207, 908 a 909 budou mezi zastávkami Tachovské náměstí a U Památníku (v Trocnovské ulici) vedeny přes dočasně zřízené zastávky v obou směrech:

Havlíčkovo náměstí (v Prokopově ulici, u Havlíčkova náměstí), Olšanské náměstí (v Prokopově ulici, u křižovatky s ulicí Táboritská), Lipanská (v zastávkách tramvají), a Husinecká (v Seifertově ulici, u křižovatky s ulicí Blahníkova).

Změny v zastávkách autobusů

Přemísťuje se nástupní zastávka Florenc pro linku č. 135 do autobusové zastávky linky č. 207 v ulici Ke Štvanici.

Přemísťuje se nástupní zastávka Florenc pro linku č. 194 do pravidelné autobusové zastávky linky č. 135 v Křižíkově ulici.

Zřizuje a přemísťuje se obousměrně zastávka U Památníku pro linky č. 135, 207, 908 a 909 do Trocnovské ulice, ke křižovatce s ulicí Husitská.

Zřizuje se zastávka Olšanské náměstí (pro směr Flora, resp. Florenc) pro linky č. 136, 175, 207, 908, 909 a 913 v Prokopově ulici, u křižovatky s ulicí Táboritská.

Zřizuje se obousměrně zastávka Biskupcova pro linky č. 175, 908 a 909 v ulici Jana Želivského, v zastávkách určených pro náhradní autobusovou dopravu (poblíž zastávek tramvají).

Od čtvrtka 8. 3. 2018 budou na všech dotčených zastávkách vyvěšeny letáky s podrobnými informacemi o opatření. K letákům vyvěšených na zastávkách MHD bude navíc od pátku 9. 3. 2018 osazeno celkem 12 ks velkoformátových plechových informačních tabulí s mapou opatření, popřípadě navigačními informacemi na konkrétních zastávkách.

V den zahájení akce a den následující, tj. 12. a 13. 3. 2018 budou na dvou nejexponovanějších místech připraveni informátoři.

autor: Tisková zpráva