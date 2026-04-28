KHS Ústeckého kraje: Kratom. Riziko, které podceňujeme

29.04.2026 10:29 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V roce 2025 zemřelo v České republice 17 lidí v souvislosti s užíváním kratomu.

Foto: KHS Ústeckého kraje
Popisek: KHS Ústeckého kraje

Kratom je často prezentován jako „přírodní“ látka. Právě toto označení ale může vytvářet mylný dojem bezpečnosti. Užívání kratomu může být spojeno se zdravotními komplikacemi, vznikem závislosti a v krajních případech i úmrtím.
Zkušenosti mladých lidí ukazují, že nejde o okrajový problém.

Kratom se do 12. listopadu 2025, než byl zařazen na seznam psychomodulačních látek, nacházel v tzv. šedé zóně. Prodával se jako sběratelský předmět, bez kontroly kvality, věkového omezení a informací.

Jeho regulace ho zařadila do kategorie substancí, které mají vliv na psychické procesy člověka. Aktuálně kratom podléhá kontrolovanému prodeji.

Udávané účinky kratomu:

– konzumace v malé dávce (do 5 g) má stimulující účinky (podobné účinkům kokainu), kdy pozorujeme nárůst energie až euforie, a z těchto důvodů je kratom oblíbený u studentů kvůli stimulaci pozornosti a zlepšení koncentrace, ale účinek trvá jen kolem hodiny

– konzumace vysoké dávky má převážně sedativní účinky (srovnatelné s užitím morfia), účinek trvá kolem 5 hodin.

Nežádoucí účinky:

– při užití malého množství se objeví zrychlená srdeční akce, svědění kůže, někdy nevolnost a ztráta chuti k jídlu

– při užití vysoké dávky se objevuje zmatenost a nadměrné pocení, kdy v kombinaci s požitím alkoholu se může objevit závažná porucha vědomí s rizikem smrti!

Při dlouhodobém a pravidelném užívání dochází ke zvýšení tolerance, může vzniknout závislost a objevuje se klasické „bažení“ po droze. Co víc, může se objevit i orgánová toxicita – poškození jater, ledvin, srdce, plic, neurologické i endokrinní poruchy.

Abstinenční příznaky jsou podobné jako u závislosti na opiátech – horečka, pocení, průjem a silné svalové křeče.

Riziko užívání kratomu spočívá hlavně v nepředvídatelnosti působení na konkrétního jedince. Je možné, že se uživatel bude cítit v pohodě, zbaven splínu a plný energie, ale stejně tak je možné, že jeho vrstevník může skončit (a končí) v nemocnici s nežádoucími účinky po požití (užití) těchto volně prodejných drog, hlavně v případě, že ho užije spolu s alkoholem.

Rodičům doporučujeme zajímat se o to, s jakými látkami se jejich děti mohou setkávat, a otevřeně s nimi o jejich rizicích mluvit.

Mladým lidem připomínáme, že experimentování s psychoaktivními látkami může mít vážné následky. To, že je něco „přírodní“ nebo legálně dostupné, ještě neznamená, že je to bezpečné.

Článek obsahuje štítky

TZ , KHS , kratom , KHS Ústeckého kraje

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

