Okamura (SPD): Prosazujeme vyhošťování nelegálních imigrantů

25.02.2026 9:15 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k centrům pro deportaci imigrantů do Afriky

Okamura (SPD): Prosazujeme vyhošťování nelegálních imigrantů
Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomio Okamura

Plány na deportaci migrantů dostávají jasné obrysy. Evropské státy pracují na zřízení prvních center pro vyhoštěné v Africe. Řecko spolupracuje se čtyřmi dalšími evropskými státy na plánu zřízení deportačních center ve třetích zemích, nejspíše v Africe. Tato střediska mají sloužit pro migranty, jejichž žádosti o azyl byly v Evropské unii zamítnuty. Doufejme, že se takto podaří alespoň některé imigranty deportovat. SPD prosazuje deportaci nelegálů i cizinců, kteří spáchají trestný čin!

Řecký ministr pro migraci Thanos Plevris minulou středu uvedl, že na vzniku takzvaných „návratových center“ Atény pracují společně s Německem, Nizozemskem, Rakouskem a Dánskem. Doufejme, že se takto podaří alespoň některé imigranty deportovat. SPD prosazuje deportaci nelegálů i cizinců, kteří spáchají trestný čin!

Anketa

Jakou školní známkou zatím hodnotíte práci současné Babišovy vlády?

69%
20%
6%
1%
1%
3%
hlasovalo: 5396 lidí

Ačkoliv ministr zmínil jako preferovanou lokalitu africký kontinent, dodal, že tato volba není závazná a zatím nespecifikoval žádné konkrétní hostitelské státy. Návratová centra mají řešit situaci lidí, kteří nemají nárok na azyl, ale jejich domovské země je odmítají přijmout zpět.

Existence takových center má podle ministra fungovat také jako odstrašující prostředek pro ty, u nichž je nepravděpodobné, že by v Evropě ochranu získali. Cílem je mít úvodní plán připravený během několika příštích měsíců, i když termín spuštění center zatím zůstává nejasný. Informovaly o tom EuroZprávy.

Jsem rád, že v naší nové vládě jsme se shodli, že budeme chránit hranice vůči masové migraci. Zavedeme politiku nulové tolerance vůči nelegální migraci. Odmítneme migrační pakt Evropské unie a přijmeme nový zákon o migraci a azylu.

Nový zákon o azylu bude jasný a spravedlivý — azyl bude udělován pouze ve výjimečných, přesně definovaných případech. Migrační politika bude reflektovat potřeby trhu práce a bezpečnostní zájmy České republiky.

Nebudeme tolerovat trestnou činnost cizinců. Posílíme pravomoci policie a cizinecké správy, zpřísníme pravidla pro pobyt cizinců a zajistíme rychlé a důsledné vyhošťování pachatelů trestných činů z území České republiky. Stát musí mít plnou kontrolu nad tím, kdo na jeho území pobývá a zda respektuje naše zákony.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Železný hledal ukrajinskou vlajku na Sněmovně. Okamura řekl své
Okamura (SPD): Levnější a kvalitnější potraviny
Okamura (SPD): Odmítáme vstup Ukrajiny do EU
Okamura: EU nám brání zpřísnit Ukrajincům režim

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , migrace , Okamura , SPD

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s vyhošťováním nelegálních imigrantů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Katerina​ Demetrashvili byl položen dotaz

Vliv Ruska

Demetrashvili (Piráti): Navrhujeme zřízení Podvýboru proti ruskému vlivu Za mě dobrý nápad, jen teda nevím, zda to bude úplně přínosné? Nemyslíte, že hlavní problém, který je třeba vyřešit je, že dost lidí té ruské propagandě u nás věří? Co uděláte s tím? A k tomu výboru, předpokládám, že opozice v...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na březen 2026Horoskop na březen 2026 Jednoznačně nejoblíbenější postelové polohy ženJednoznačně nejoblíbenější postelové polohy žen

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Obrana ČR v příštích letech - méně hesel, více schopností

9:15 Vích (SPD): Obrana ČR v příštích letech - méně hesel, více schopností

Debata o obraně České republiky je často zatížena emocemi, symboly a politickými nálepkami. Přitom b…