Okamura (SPD): Prosazujeme vyhošťování nelegálních imigrantů

Plány na deportaci migrantů dostávají jasné obrysy. Evropské státy pracují na zřízení prvních center pro vyhoštěné v Africe. Řecko spolupracuje se čtyřmi dalšími evropskými státy na plánu zřízení deportačních center ve třetích zemích, nejspíše v Africe. Tato střediska mají sloužit pro migranty, jejichž žádosti o azyl byly v Evropské unii zamítnuty. Doufejme, že se takto podaří alespoň některé imigranty deportovat. SPD prosazuje deportaci nelegálů i cizinců, kteří spáchají trestný čin!
Řecký ministr pro migraci Thanos Plevris minulou středu uvedl, že na vzniku takzvaných „návratových center“ Atény pracují společně s Německem, Nizozemskem, Rakouskem a Dánskem. Doufejme, že se takto podaří alespoň některé imigranty deportovat. SPD prosazuje deportaci nelegálů i cizinců, kteří spáchají trestný čin!
Ačkoliv ministr zmínil jako preferovanou lokalitu africký kontinent, dodal, že tato volba není závazná a zatím nespecifikoval žádné konkrétní hostitelské státy. Návratová centra mají řešit situaci lidí, kteří nemají nárok na azyl, ale jejich domovské země je odmítají přijmout zpět.
Existence takových center má podle ministra fungovat také jako odstrašující prostředek pro ty, u nichž je nepravděpodobné, že by v Evropě ochranu získali. Cílem je mít úvodní plán připravený během několika příštích měsíců, i když termín spuštění center zatím zůstává nejasný. Informovaly o tom EuroZprávy.
Jsem rád, že v naší nové vládě jsme se shodli, že budeme chránit hranice vůči masové migraci. Zavedeme politiku nulové tolerance vůči nelegální migraci. Odmítneme migrační pakt Evropské unie a přijmeme nový zákon o migraci a azylu.
Nový zákon o azylu bude jasný a spravedlivý — azyl bude udělován pouze ve výjimečných, přesně definovaných případech. Migrační politika bude reflektovat potřeby trhu práce a bezpečnostní zájmy České republiky.
Nebudeme tolerovat trestnou činnost cizinců. Posílíme pravomoci policie a cizinecké správy, zpřísníme pravidla pro pobyt cizinců a zajistíme rychlé a důsledné vyhošťování pachatelů trestných činů z území České republiky. Stát musí mít plnou kontrolu nad tím, kdo na jeho území pobývá a zda respektuje naše zákony.
Tomio Okamura
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.