Plán Kyjeva: 95 % raket dolů a rekordní deficit Ruska

„Každý Ukrajinec každý den přemýšlí o jedné věci: kdy skončí válka. Chceme mír více než kdokoli jiný na světě. Prezident, vyjednávací skupina a diplomaté každý den pracují na tom, aby se mír přiblížil. Rusko však pokračuje ve válce, protože věří, že nás může zlomit silou a zdroji. Proto prezident dal týmu ministerstva obrany jasný úkol: souběžně s diplomacií posílit obranu tak, aby nepřítel byl donucen k míru,“ uvedl v prohlášení zveřejněném na oficiálních stránkách ukrajinského ministerstva obrany ministr Mykhailo Fedorov.
Akční plán Ukrajiny předkládá tři hlavní strategické cíle.
Prvním z cílů je uzavření vzdušného prostoru Ukrajiny. Prioritou je hlavně ochrana civilistů a infrastruktury, přičemž cílem je odhalit 100 % vzdušných hrozeb a zneškodnit alespoň 95 % raket a dronů.
Druhým cílem je zastavit Rusy na zemi, na moři i v kyberprostoru. Ukrajina toho hodlá docílit zvýšením ztrát ruských sil na úroveň, která znemožní jejich další postup. Podle zveřejněných údajů v Doněcké oblasti připadá 156 padlých ruských vojáků na jeden čtvereční kilometr, přičemž cílem je tuto hodnotu zvýšit nad 200.
„Cílem je zastavit nepřítele ve všech oblastech – na zemi, na moři i v kyberprostoru. Víme, jak toho dosáhnout,“ stojí v prohlášení ukrajinského ministerstva. Součástí strategie je také reforma armády, zefektivnění obranných nákupů, modernizace výcviku vojáků.
Třetím a posledním cílem je pak zbavit Rusko ekonomických zdrojů pro vedení války.
„Válka pokračuje, protože Rusko má peníze na rakety a drony, na smlouvy pro vojáky, na propagandu. Zdrojem jsou ropné produkty. Rusko je prodává po celém světě prostřednictvím takzvané „stínové flotily“. Právě z tohoto rozpočtu je financována válka. Pokud se tento kanál uzavře, zdroje na válku se prudce sníží,“ uvádí ukrajinské ministerstvo a navrhuje posílení sankcí, vyšší koordinaci s partnery, navržení strategie boje proti ruské stínové flotile a další společné akce s partnery na moři.
Pomocí těchto kroků hodlá Ukrajina způsobit „největší rozpočtový deficit v historii Ruska“.
„Mír v Ukrajině nastane, až bude uzavřeno nebe, ruská armáda ztratí útočný potenciál a ruská ekonomika nevydrží zátěž. Každý den pracujeme na tom, aby se tak stalo. Aby každý den války byl hrozbou pro existenci Ruska,“ uvedl ukrajinský ministr obrany Mykhailo Fedorov.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
