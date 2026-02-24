Plán Kyjeva: 95 % raket dolů a rekordní deficit Ruska

24.02.2026 21:49 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Ukrajina zveřejnila svůj akční plán, jak dotlačit Rusko k míru. Plán obsahuje tři strategické cíle zaměřené na ochranu vzdušného prostoru, zastavení ruských sil na všech frontách a oslabení ruské ekonomiky prostřednictvím posílení sankcí.

Plán Kyjeva: 95 % raket dolů a rekordní deficit Ruska
Foto: Repro Český rozhlas Plus, YT
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

„Každý Ukrajinec každý den přemýšlí o jedné věci: kdy skončí válka. Chceme mír více než kdokoli jiný na světě. Prezident, vyjednávací skupina a diplomaté každý den pracují na tom, aby se mír přiblížil. Rusko však pokračuje ve válce, protože věří, že nás může zlomit silou a zdroji. Proto prezident dal týmu ministerstva obrany jasný úkol: souběžně s diplomacií posílit obranu tak, aby nepřítel byl donucen k míru,“ uvedl v prohlášení zveřejněném na oficiálních stránkách ukrajinského ministerstva obrany ministr Mykhailo Fedorov.

Akční plán Ukrajiny předkládá tři hlavní strategické cíle.

Prvním z cílů je uzavření vzdušného prostoru Ukrajiny. Prioritou je hlavně ochrana civilistů a infrastruktury, přičemž cílem je odhalit 100 % vzdušných hrozeb a zneškodnit alespoň 95 % raket a dronů.

Druhým cílem je zastavit Rusy na zemi, na moři i v kyberprostoru. Ukrajina toho hodlá docílit zvýšením ztrát ruských sil na úroveň, která znemožní jejich další postup. Podle zveřejněných údajů v Doněcké oblasti připadá 156 padlých ruských vojáků na jeden čtvereční kilometr, přičemž cílem je tuto hodnotu zvýšit nad 200.

„Cílem je zastavit nepřítele ve všech oblastech – na zemi, na moři i v kyberprostoru. Víme, jak toho dosáhnout,“ stojí v prohlášení ukrajinského ministerstva. Součástí strategie je také reforma armády, zefektivnění obranných nákupů, modernizace výcviku vojáků.

Třetím a posledním cílem je pak zbavit Rusko ekonomických zdrojů pro vedení války.

„Válka pokračuje, protože Rusko má peníze na rakety a drony, na smlouvy pro vojáky, na propagandu. Zdrojem jsou ropné produkty. Rusko je prodává po celém světě prostřednictvím takzvané „stínové flotily“. Právě z tohoto rozpočtu je financována válka. Pokud se tento kanál uzavře, zdroje na válku se prudce sníží,“ uvádí ukrajinské ministerstvo a navrhuje posílení sankcí, vyšší koordinaci s partnery, navržení strategie boje proti ruské stínové flotile a další společné akce s partnery na moři.

Pomocí těchto kroků hodlá Ukrajina způsobit „největší rozpočtový deficit v historii Ruska“.

„Mír v Ukrajině nastane, až bude uzavřeno nebe, ruská armáda ztratí útočný potenciál a ruská ekonomika nevydrží zátěž. Každý den pracujeme na tom, aby se tak stalo. Aby každý den války byl hrozbou pro existenci Ruska,“ uvedl ukrajinský ministr obrany Mykhailo Fedorov.

Psali jsme:

TOP 09 chce 450 miliard na armádu. V debatě zaznělo i „všimné“
Macinka na půdě OSN: Nastal čas válku zastavit
OSN na hraně kolapsu. USA dluží miliardy
Čína má dodat Íránu smrtící rakety. USA ve střehu

 

Zdroje:

https://mod.gov.ua/news/plan-vijni-nashi-kroki-shhob-primusiti-rosiyu-do-miru

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

