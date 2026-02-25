Během Trumpova projevu se děly věci, které by radši neviděl

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
V jednu chvíli se smál opozičním demokratům, že ve stoje při jeho projevu tleskají, až když přijde zmínka o hokeji. Trump na svůj Projev o stavu Unie pozval i členy mužského hokejového týmu, kteří na zimní olympiádě v Miláně obdrželi zlaté medaile. „To je poprvé, co jsem je viděl stát,“ řekl na adresu demokratů prezident.
„Díky naší nové vojenské kampani (na západní polokouli) jsme zastavili rekordní množství drog, které se do naší země dostávalo po moři i letecky, a jen před pár dny jsme pomohli eliminovat jednoho z nejznámějších drogových bossů na světě,“ nechal se např. slyšet Trump.
Server listu USA Today upozornil, že 47. prezident USA Trump letos pronesl vůbec nejdelší Projev o stavu Unie v historii. Mluvil téměř dvě hodiny.
Trump v projevu mluvil také o zahraniční politice a zmínil Írán, k němuž se stahují americké vojenské síly. „Už vyvinuli rakety, které mohou ohrozit Evropu a naše zámořské základny, a pracují na stavbě raket, které brzy dorazí do Spojených států. Rád bych to vyřešil diplomatickou cestou – ale jedna věc je jistá. Nikdy nedovolím, aby největší světový sponzor terorismu vlastnil jaderné zbraně,“ pronesl Trump na adresu Íránu.
V sále nechyběli členové Trumpovy administrativy, jako šéf Pentagonu Pete Hegseth, republikánští i demokratičtí senátoři a hosté. Ozývaly se sice dlouhé potlesky, ale ne všichni byli z Trumpových slov nadšení.
Demokratický kongresman Al Green byl ze sálu vyveden poté, co se k Trumpovi postavil s transparentem, na němž stálo „černoši nejsou opice“. Šlo o reakci na video, u kterého se Trump smál jednomu ze svých předchůdců v úřadě – konkrétně Baracku Obamovi –, že se na jednom z videí kolujících po internetu objevil jako opice.
Demonstranti, kteří vidí situaci v USA jinak než Donald Trump, se objevili před Kapitolem. Zazněl tady „Občanský projev o stavu Unie“. Akce se účastnily desítky členů obou komor Kongresu, především z řad opozičních demokratů. Padaly zmínky o kauze sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina, ale také o stavu ekonomiky. Trump sice oznámil, že Američané žijí ve zlatém věku, ale mnozí z nich to vidí jinak. Tvrdě na ně doléhají především vysoké ceny zboží v obchodech.
O vysokých cenách v obchodech se zmínil také reportér CNN Steve Contorno.
„Předpokládám, že Trumpův tým je s projevem, jeho podáním a prezentací v sále spokojený. Jenže ale nadále přehlíží ‚cenovou dostupnost‘, a to je riziko, které ho může oslabit v polovině funkčního období,“ napsal hlavní reportér CNN s odkazem na letošní volby do Kongresu, kde mohou Trumpovi republikáni ztratit většinu, což by Trumpovu pozici notně oslabilo.
„Je tu zatajování Epsteinových spisů, krypto podvody, sbližování se se zahraničními princi kvůli letadlům a s miliardáři kvůli tanečním sálům, umisťování jeho jména a tváře na budovy po celém hlavním městě našeho národa. To si naši zakladatelé ani zdaleka nepředstavovali. Takže se znovu zeptám, pracuje prezident pro vás?“ ptala se Spanbergerová např. v narážce na přestavbu Bílého domu, kterou Trump zahájil.
Trump během svého vystoupení prohlásil, že za vysoké ceny v obchodech mohou opoziční demokraté, a obvinil je, že mezi lidmi rozněcují nespokojenost.
Bývalý hlavní poradce Baracka Obamy David Axelrod v rozhovoru pro CNN prohlásil, že vystoupení prezidenta Trumpa s Projevem o stavu Unie bylo úspěšné. „Dokázal obratně pracovat s emocemi. Vzbudil empatii,“ konstatoval.
