Známý Ukrajinec mluví o invazi na Slovensko

Slovenský premiér Robert Fico naznačil, že jde o výmluvu. Konstatoval, že Ukrajinci zastavili tok ruské ropy jen na základě politického rozhodnutí. Prohlásil mimo jiné, že slovenský velvyslanec v Kyjevě zatím neměl možnost prohlédnout si údajně poškozené místo, které znemožňuje tranzit ruské ropy přes ukrajinské území dál na Západ.
Fico recipročně zarazil dodávky elektřiny na Ukrajinu a pohrozil dalšími akcemi.
„Před přijetím dnešního prvního recipročního opatření proti Ukrajině, které je důsledkem nepřátelských aktů prezidenta Zelenského, jsem projevil zájem s prezidentem Ukrajiny hovořit po telefonu a získat odpověď, kdy a zda vůbec budou obnoveny dodávky ropy na Slovensko. Obdrželi jsme zprávu, že ukrajinský prezident je připravený rokovat až po 25. únoru. Vzhledem k závažnosti situace a vyhlášenému stavu ropné nouze na Slovensku jsme za těchto okolností nuceni přistoupit k prvnímu recipročnímu opatření. Okamžitě. Bude zrušené ihned po obnovení tranzitu ropy na Slovensko. V opačném případě přistoupíme k dalším recipročním opatřením,“ varoval Ukrajince Fico ve videu zveřejněném na sociální síti X.
STATEMENT OF THE PRIME MINISTER OF THE SLOVAK REPUBLIC ????— Robert Fico ???? (@RobertFicoSVK) February 23, 2026
I have fulfilled what I declared on Saturday: “If oil supplies to Slovakia are not restored by Monday, I will ask SEPS, the state-owned joint-stock company, to halt emergency electricity supplies to Ukraine. In January… pic.twitter.com/EyjfEgmple
Ve stejném duchu vystoupil maďarský premiér Viktor Orbán. Ten konstatoval, že nejenže nepoteče maďarská ropa na Ukrajinu, ale Maďaři zároveň nepustí na Ukrajinu další evropské výdaje na zbrojení ani jiné půjčky.
?? We will not stand idly by while the Friendship oil pipeline is shut down. We will secure Hungary’s fuel supply and take necessary countermeasures until shipments resume.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 22, 2026
Countermeasures:
? No diesel shipments from Hungary to Ukraine.
? Refusal of any military loan to… pic.twitter.com/piFC51eWZW
V rozhovoru pro Rádio NV po vzoru Donalda Trumpa pohrozil Bratislavě a Budapešti vojenskými akcemi.
„Maďarsko a Slovensko nejsou, mírně řečeno, Rusko. Ozbrojené síly těchto dvou zemí dohromady jsou mnohem slabší než kterýkoli z našich armádních sborů. Možná bychom měli mluvit jazykem používaným v moderním Trumpově světě. Ve stylu: Promiňte, buď zapnete to, co jste se rozhodli vypnout, nebo my přijdeme a vezmeme si tato zařízení pod naši ochranu,“ prohlásil.
Konstatoval také, že maďarský a slovenský premiér ve skutečnosti nejsou problém ani tak pro Ukrajinu jako spíš pro EU, která si nedokáže poradit se dvěma politiky, kteří se rozhodli zastávat ruské postoje.
Server Politico k tomu napsal, že EU sice Ukrajinu slovně podporuje, ale kvůli maďarské stopce má Brusel a politici EU obecně prázdné ruce a nemají Ukrajincům co dát. Maďaři totiž otevřeně mluví o zablokování půjčky 90 miliard eur a už zarazili nový balík protiruských sankcí. Už dvacátý.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.