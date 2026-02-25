Známý Ukrajinec mluví o invazi na Slovensko

25.02.2026 9:32 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Kdo koho vydírá? Maďaři a Slováci Ukrajinu nebo Ukrajinci Maďarsko se Slovenskem. Napětí kolem dodávek ruské ropy přes Ukrajinu do Maďarska a na Slovensko neopadá. Spíš naopak. Jevhen Dykyj, veterán rusko-ukrajinské války a bývalý velitel praporu Aidar, po vzoru Donalda Trumpa pohrozil Slovensku a Maďarsku vojenskou akcí.

Foto: screen You Tube
Popisek: Veterán bránící svou zemi před ruským vpádem Jevhen Dyky

Ukrajinci před časem zastavili tok ruské ropy přes ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko. S odůvodněním, že neutuchající ruské útoky na Ukrajinu, která se ruské agresi brání už více než 4 roky, znemožňují tranzit ropy do těchto dvou zemí Evropské unie.

Slovenský premiér Robert Fico naznačil, že jde o výmluvu. Konstatoval, že Ukrajinci zastavili tok ruské ropy jen na základě politického rozhodnutí. Prohlásil mimo jiné, že slovenský velvyslanec v Kyjevě zatím neměl možnost prohlédnout si údajně poškozené místo, které znemožňuje tranzit ruské ropy přes ukrajinské území dál na Západ.

Fico recipročně zarazil dodávky elektřiny na Ukrajinu a pohrozil dalšími akcemi.

„Před přijetím dnešního prvního recipročního opatření proti Ukrajině, které je důsledkem nepřátelských aktů prezidenta Zelenského, jsem projevil zájem s prezidentem Ukrajiny hovořit po telefonu a získat odpověď, kdy a zda vůbec budou obnoveny dodávky ropy na Slovensko. Obdrželi jsme zprávu, že ukrajinský prezident je připravený rokovat až po 25. únoru. Vzhledem k závažnosti situace a vyhlášenému stavu ropné nouze na Slovensku jsme za těchto okolností nuceni přistoupit k prvnímu recipročnímu opatření. Okamžitě. Bude zrušené ihned po obnovení tranzitu ropy na Slovensko. V opačném případě přistoupíme k dalším recipročním opatřením,“ varoval Ukrajince Fico ve videu zveřejněném na sociální síti X.

 

 

Ve stejném duchu vystoupil maďarský premiér Viktor Orbán. Ten konstatoval, že nejenže nepoteče maďarská ropa na Ukrajinu, ale Maďaři zároveň nepustí na Ukrajinu další evropské výdaje na zbrojení ani jiné půjčky.

 

 

Bývalý velitel praporu Aidar Jevhen Dykyj na tato ultimáta zareagoval po svém. Jako veterán, který svou zemi bránil před ruskými útoky po celé roky, poslal na Slovensko i do Maďarska ostrý vzkaz.

V rozhovoru pro Rádio NV po vzoru Donalda Trumpa pohrozil Bratislavě a Budapešti vojenskými akcemi.

„Maďarsko a Slovensko nejsou, mírně řečeno, Rusko. Ozbrojené síly těchto dvou zemí dohromady jsou mnohem slabší než kterýkoli z našich armádních sborů. Možná bychom měli mluvit jazykem používaným v moderním Trumpově světě. Ve stylu: Promiňte, buď zapnete to, co jste se rozhodli vypnout, nebo my přijdeme a vezmeme si tato zařízení pod naši ochranu,“ prohlásil.

Konstatoval také, že maďarský a slovenský premiér ve skutečnosti nejsou problém ani tak pro Ukrajinu jako spíš pro EU, která si nedokáže poradit se dvěma politiky, kteří se rozhodli zastávat ruské postoje.

Server Politico k tomu napsal, že EU sice Ukrajinu slovně podporuje, ale kvůli maďarské stopce má Brusel a politici EU obecně prázdné ruce a nemají Ukrajincům co dát. Maďaři totiž otevřeně mluví o zablokování půjčky 90 miliard eur a už zarazili nový balík protiruských sankcí. Už dvacátý.

Zdroje:

