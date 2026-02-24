Ministr Bednárik: Modernizace dopravy musí být postavena na inovacích

25.02.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Ministr dopravy Ivan Bednárik přijal britského velvyslance v České republice Matta Fielda.

Foto: Ministerstvo dopravy
Popisek: Ministr dopravy Ivan Bednárik

Úvodní pracovní jednání potvrdilo mimořádně vysokou úroveň česko-britských vztahů v oblasti dopravy, kterou dále posílil podpis tzv. UK–ČR dopravního dialogu na podzim loňského roku. Hlavními tématy společného jednání byly rozvoj železniční dopravy, příprava projektů vysokorychlostních tratí, spolupráce mezi Českou republikou a Spojeným královstvím v oblasti autonomní mobility a sdílení zkušeností s financováním velkých infrastrukturních projektů, včetně modelů financování prostřednictvím PPP projektů.

„Se Spojeným královstvím sdílíme přesvědčení, že modernizace dopravy musí být postavena na inovacích, nikoli na povinných byrokratických cílech. Celá Evropa potřebuje investice do infrastruktury, železnice a nových technologií. Stejně důležité je také vytvářet podmínky pro podporu našich exportérů, aby se české firmy a technologické společnosti mohly lépe prosazovat na zahraničních trzích,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik a doplňuje: „Zároveň jsem pana velvyslance informoval o chystaném předsednictví České republiky v rámci Mezinárodního dopravního fóra ITF, které nás čeká ve druhé polovině roku.“

„Velmi si vážíme úzké spolupráce mezi našimi dvěma zeměmi v oblasti dopravy a chceme na tomto pevném základu dále stavět,” říká velvyslanec Velké Británie a Severního Irska v České republice Matt Field.

Ivan Bednárik, MBA

  • BPP
  • ministr dopravy
