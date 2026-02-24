ČSÚ: Celková důvěra v ekonomiku se mírně zvýšila

Indikátor důvěry podnikatelů se zvýšil o 1,2 bodu na hodnotu 99,8, zatímco indikátor důvěry spotřebitelů mírně poklesl o 0,6 bodu na hodnotu 107,6. V únoru se důvěra v ekonomiku meziměsíčně zvýšila v průmyslu (+5,5 bodu) a ve stavebnictví (+4,1 bodu). V obchodě se podnikatelská důvěra meziměsíčně nezměnila a ve vybraných službách poklesla o 3,3 bodu.
„Za mírným únorovým zvýšením celkové důvěry podnikatelů v ekonomiku stojí zejména meziměsíčně výrazně vyšší očekávané tempo růstu výrobní činnosti průmyslových podniků v příštích měsících,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.
Důvěra spotřebitelů se mírně snížila. Indikátor důvěry meziměsíčně poklesl o 0,6 bodu na hodnotu 107,6. Podíl spotřebitelů očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace v Česku se mírně snížil. Podíl respondentů, kteří hodnotí svou současnou finanční situaci hůře, než tomu bylo v předchozích dvanácti měsících, se rovněž mírně snížil. Oproti lednu poklesl podíl domácností očekávajících zlepšení své finanční situace v příštích dvanácti měsících. Počet respondentů, kteří neplánují v příštích dvanácti měsících pořizovat velké nákupy, se meziměsíčně téměř nezměnil.
„Důvěra v ekonomiku mezi spotřebiteli se v únoru snížila již potřetí za sebou. Za poklesem sentimentu stálo především výrazné meziměsíční zvýšení obav domácností z vývoje vlastní finanční situace v následujících dvanácti měsících,“ sdělila Anastasija Neradová z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ. ***
Detailnější informace o vývoji podnikatelské a spotřebitelské důvěry naleznete v doplňující informaci k RI konjunkturálních průzkumů ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.