ČSÚ: Celková důvěra v ekonomiku se mírně zvýšila

24.02.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se v únoru meziměsíčně zvýšil o 0,9 bodu na hodnotu 101,1, při rozdílném vývoji obou jeho složek.

Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Indikátor důvěry podnikatelů se zvýšil o 1,2 bodu na hodnotu 99,8, zatímco indikátor důvěry spotřebitelů mírně poklesl o 0,6 bodu na hodnotu 107,6. V únoru se důvěra v ekonomiku meziměsíčně zvýšila v průmyslu (+5,5 bodu) a ve stavebnictví (+4,1 bodu). V obchodě se podnikatelská důvěra meziměsíčně nezměnila a ve vybraných službách poklesla o 3,3 bodu.

graf

„Za mírným únorovým zvýšením celkové důvěry podnikatelů v ekonomiku stojí zejména meziměsíčně výrazně vyšší očekávané tempo růstu výrobní činnosti průmyslových podniků v příštích měsících,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Důvěra spotřebitelů se mírně snížila. Indikátor důvěry meziměsíčně poklesl o 0,6 bodu na hodnotu 107,6. Podíl spotřebitelů očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace v Česku se mírně snížil. Podíl respondentů, kteří hodnotí svou současnou finanční situaci hůře, než tomu bylo v předchozích dvanácti měsících, se rovněž mírně snížil. Oproti lednu poklesl podíl domácností očekávajících zlepšení své finanční situace v příštích dvanácti měsících. Počet respondentů, kteří neplánují v příštích dvanácti měsících pořizovat velké nákupy, se meziměsíčně téměř nezměnil.

„Důvěra v ekonomiku mezi spotřebiteli se v únoru snížila již potřetí za sebou. Za poklesem sentimentu stálo především výrazné meziměsíční zvýšení obav domácností z vývoje vlastní finanční situace v následujících dvanácti měsících,“ sdělila Anastasija Neradová z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ. ***

Detailnější informace o vývoji podnikatelské a spotřebitelské důvěry naleznete v doplňující informaci k RI konjunkturálních průzkumů ZDE.

Zdroje:

https://csu.gov.cz/docs/107532/1bfe0ff5-2adc-0460-2626-85f030263b4b/ckpr022426_komentar.pdf

