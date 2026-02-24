Armáda ČR: Čáslavské letiště čeká výluka, Gripeny a Alky budou vzlétat z Pardubic a Náměště

Na letišti v Čáslavi letos začne modernizace infrastruktury, potrvá do roku 2028.

Letouny JAS-39 Gripen se proto přesunou do Pardubic, L-159 ALCA do Náměště nad Oslavou. Z obou těchto letišť budou vojáci od dubna plnit úkoly zabezpečení ochrany vzdušného prostoru ČR a NATO. Zároveň zde bude probíhat výcvik personálu.

První stíhačky JAS-39 Gripen přelétnou do Pardubic na začátku března. Letové akce zde budou probíhat pouze v pracovní dny (pokud to bude s ohledem na plněné úkoly možné) od 9:00 do 23:00 hodin, s důrazem na minimalizaci dopadů na okolní obce. V rámci hotovostního systému NATO se předpokládají jeden až dva cvičné lety denně. V případě potřeby mohou Gripeny vzlétat a přistávat i z Náměště. Toto dočasné nasazení pro NATINAMDS bude naplánováno podle potřeb aliančního systému protivzdušné obrany, s ohledem na aktuální operační požadavky a bezpečnostní situaci.

Podzvukové letouny L-159 ALCA přelétnou do Náměště mezi 16. a 26. březnem. Letecký výcvik zde bude probíhat zpravidla od pondělí do čtvrtka, v čase od 9:00 do 23:00, po dobu cca 28 týdnů v roce.

Výcvik na obou náhradních letištích je podle Armády ČR naplánován tak, aby nedošlo k omezení schopností taktického letectva, ani k narušení aliančních závazků.

Vzhledem k možné hlukové zátěži v obou regionech armáda ubezpečuje, že učiní veškerá opatření k její minimalizaci. Stěžejním úkolem 21. základny taktického letectva je zabezpečení ochrany a obrany vzdušného prostoru ČR, krátkodobě zvýšená hlučnost tak představuje přijatelnou daň za bezpečnost obyvatel České republiky. Velení Vzdušných sil AČR žádá obyvatele dotčených regionů o shovívavost s provozem letecké techniky.

